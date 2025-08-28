【21LIVE】9月3日（水）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』スタート☆1位には翌月イベントバナー出演権をプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月3日（水）より『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328005&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼新人ライバー限定イベント／
1位のライバーは翌月イベントバナーに出演！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月3日（水）から新人ライバーイベント『輝け新星ライバー！21デビュー戦！』がスタート！
ランキング1～7位入賞者には、プロフ背景と称号バッジをプレゼントいたします。
特に注目は、ランキング1位のバナー出演権！
翌月のイベントバナーに出演することで、誰よりも目立てること間違いなし♪
頂点を勝ち取り、華やかにデビューしましょう！
＼注目のランキングプライズ／
☆背景＆バッジ
1位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
● 翌月バナー出演権
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328005&id=bodyimage2】
2～3位入賞
● 豪華版プロフ背景（王冠付き）
● 称号バッジ（王冠付き）
4～5位入賞
● 豪華版プロフ背景
● 称号バッジ
6～7位入賞
● プロフ背景
● 称号バッジ
☆SNSプロフィール出演
1～10位入賞で、21LIVE公式X&Facebookのプロフィール画像に出演！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328005&id=bodyimage3】
☆21カード
10,000GOLDのボーダー達成した方全員に、リアル21カード3パックをプレゼント☆
どのデザインが届くかは開けてからのお楽しみ！
━━━＼ 開催期間 ／━━━
9月3日（水） ～9月9日（木）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリー制です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328005&id=bodyimage4】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ