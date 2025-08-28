【21LIVE】9月1日（月）より『Newギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』開催！総額30万GOLDをかけたランキングで豪華報酬を手に入れよう！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月1日（月）より『Newギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催いたします。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

　　＼総額30万GOLDがあなたの手に！／
Newギフトを集めてランキング上位を狙おう！
9月1日（月）から1週間、『Newギフトで盛り上がろう！総額30万GOLDをゲットするチャンス！』を開催します。

イベント期間中、配信で受け取った「Newギフト」によって自動的にランキングへエントリー！
集めたギフトの数で順位が決まり、上位21名に総額30万GOLDをプレゼントします。

1位には10万GOLD、2位は7万GOLD、3位は5万GOLDと豪華報酬をご用意。
さらに、21位には特別ボーナスも！

期間限定のNewギフトで配信を盛り上げながら、このチャンスを掴み取りましょう。


注目のプライズ▼
1位：100,000 GOLD
2位：70,000 GOLD
3位：50,000 GOLD
4位：20,000 GOLD
5位：10,000 GOLD
6～7位：7,500 GOLD
8～10位：5,000 GOLD
11～15位：2,500 GOLD
16～20位：1,000 GOLD
21位：2,500 GOLD


9月1日（月）～9月7日（日）
※本イベントは自動エントリーです。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称 ： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　 ： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　 ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ 　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram 　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　 ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X 　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　 ： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
