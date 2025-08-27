【INNISFREE × Qoo10メガ割】4種の秋の集中スキンケアセットが限定発売！

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド[INNISFREE | イニスフリー] は、2025年8月31日（日）17時に開始するQoo10「メガ割」に伴い、Qoo10 INNISFREE公式ストアにて数量限定セットを8月28日（木）0時より発売いたします。イニスフリーのベストセラー美容液を含むセットは、ショップクーポンと組み合わせて最大50%OFFと大変お買い得となっております。また、ホログラムがきらりと輝くBOXデザインは、Qoo10でしか手に入らない限定仕様となております。

なりたい肌で選べる4種のセット

１.レチノール PDRNセット

【毛穴対策】ハリと輝きのあるちゅるん肌

【セット内容】

・レチノール PDRN アドバンスド エッセンスローション 170mL

・レチノール PDRN アドバンスド セラム 25mL

・レチノール PDRN アドバンスド マスク 5枚（110mL）〈おまけ〉

２.朝ビタ夜レチセット

【角質・くすみ対策】なめらか透明肌*¹

【セット内容】

・ビタC グリーンティーエンザイム ブライト セラム 30mL

・レチノール PDRN アドバンスド セラム 25mL

・ビタC グリーンティーエンザイム ブライト マスク 5枚（110mL）〈おまけ〉

３.グリーンティーセット

【乾燥対策】内側*²まで満ちる水潤肌

【セット内容】

・グリーンティーシード ヒアルロン セラム 80mL

・グリーンティーシード ヒアルロン クリーム 50mL

・グリーンティーシード ヒアルロン デイリー マスク 30枚（320ｍL）

・グリーンティー アミノ クレンジングフォーム 150g〈おまけ〉

４.レチシカセット

【トラブル*³対策】つるんとなめらかなたまご肌

【セット内容】

・レチノール シカ リペア セラム 30mL

・レチノール シカ ディフェンス クリーム 50mL

・レチノール シカ リペア マスク 5枚（100mL）〈おまけ〉

セットの詳細はこちら :https://www.qoo10.jp/g/993860208

※31日16時59分までのプレセール期間中は、セットの販売数を制限させていただきます。

※BOXは数量限定となっております。なくなり次第BOXなしでのお届けとなりますのでご了承ください。

*1 潤いに満ちたなめらかな肌のこと

*2 角質層

*3 乾燥による肌荒れ

About INNISFREE

自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

