新製品 DP Xeon-SP/UP Zen4 EPYC搭載, 6*GPU対応, （4+1） 冗長化/負荷分散電源装備 4U GPUサーバー「G46402FAR」「G45G02FAR」シリーズのご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、2基のLGA4677（Socket E） 5/4th Gen. Intel Xeon SP CPU または 1基のLGA6069（Socket SP5） Zen4 EPYC 9005/9004 CPUを搭載し、6基のシングル/デュアルスロットGPU または 3基のトリプルスロットGPUが接続可能なG4 PCIe（X16） 接続GPUバックプレーンと、エアシュラウドによるGPU冷却機構を装備したEIA規格4Uラックマウントサーバー「G46402FAR」 および 「G45G02FAR」シリーズ の販売を2025年9月より開始いたします。
2台から5台までのCRPS 電源モジュールで構成される電源部は、（N+1）リダンダント電源 または 負荷分散型電源として動作し、5200W/6400W/8000W（@200Vac）/4000W（@100Vac）の電力供給が可能です。10組の8pin PCIe補助電源コネクターと10組の12VHPWR補助電源コネクターを装備し、TDP≦450W（@100Vac）/TDP≦650W（@200Vac）GPUをサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327899&id=bodyimage1】
◆G46402FARシリーズ◆
LGA-4677ソケット（ソケットE） 第5/4世代Xeon SP（Scalable Processor） 2基と サーバー用チップセットIntel C741を搭載した奥行き83cm、10*PCIeスロットの4Uサーバーです。
640MBまでのL3キャッシュメモリー、Intel Hyper-Threading Technology により最大128 コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、最大1.5TB ECC R-DIMM または 4TB ECC 3DS R-DIMM が実装できます。
T2G6モデルでは2台の2.5インチ6G SATA ドライブを、T2N2G6モデルでは2台のPCIe（X4）接続NVMeドライブが接続できます。Intel VROC SATA RAIDおよびIntel VROC NVMe RAIDによるRAID 0, 1をサポートし、オプションとしてシステム背面に2基の2.5インチ6G SATAリムーバブルベイの設置が可能です。
Intel X710-AT2コントローラによるデュアル10GbE LAN ポートは、仮想化OS VMWare ESXi 7.0U3g/8.0での優れた接続性を発揮します。高速通信ボードオプションの追加が可能です。
◆G45G02FBRシリーズ◆
LGA-6096ソケット（ソケットSP5） Zen4 EPYC 9005/9004 CPU 1基と、CPUに内蔵されたsIOD SoCを搭載した奥行き83cm、10*PCIeスロットの4U GPUサーバーです。
AMD同時マルチスレッド技術により最大96コア192スレッドの64bit並列演算処理に対応します。
AMD 3D V-Cache搭載のCPUでは最大1150MBのL3キャッシュメモリーをサポートし、4TBまでの4800MT/s DDR4 3DS-RDIMMまたは768GBまでの4800MT/s RDIMMが実装できます。
T2G6モデルでは2台の2.5インチ6G SATA ドライブを、T2N2G6モデルでは2台のPCIe（X4）接続NVMeドライブが接続できます。オプションとして、システム背面に2基の2.5インチ6G SATAリムーバブルベイの設置が可能です。
Broadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートは、仮想化OS VMWare ESXi 7.0 U3i/8.0 および CITRIX Hypervisor 8.2.1での優れた接続性を発揮します。
◆GPUバックプレーン◆
フロント吸気ファン後方に68mm間隔で6本のGPUバスと、GPUの冷却効率を高める可動式エアシュラウドを装備しています。システムボードと各GPUバスとはG4 PCIe（X8）ケーブル2本で接続されます。
長さ350mm以下、TDP≦450W（@100Vac）およびTDP≦650W（@200Vac）GPUをサポートします。
◆電源と冷却機構◆
PMBusによりモニタリングされ、10本の8ピン12V PCIe補助電源ケーブルと10本の（12+4）ピン12VHPWR補助電源ケーブルを装備した80Plusプラチナ規格5200W（@200Vac）/4000W（@100Vac）CRPS（4+1） 冗長化/負荷分散電源を搭載しています。 100Vac駆動時は、システムの消費電力が3200W以下ではパワーモジュールの1台が自動的にスタンバイモードになり、3200W～4000Wでは全てのパワーモジュールが負荷分散モードで動作します。 200Vac駆動時は、4200W～5200Wで全てのモジュールが起動します。電源モジュールは2台から5台の範囲で変更可能で、GPUの電力需要に応じて6400W/8000W（200Vac）電源への変更が可能です。
2台から5台までのCRPS 電源モジュールで構成される電源部は、（N+1）リダンダント電源 または 負荷分散型電源として動作し、5200W/6400W/8000W（@200Vac）/4000W（@100Vac）の電力供給が可能です。10組の8pin PCIe補助電源コネクターと10組の12VHPWR補助電源コネクターを装備し、TDP≦450W（@100Vac）/TDP≦650W（@200Vac）GPUをサポートします。
