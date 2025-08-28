【21LIVE】ライバーとリスナーで挑戦！『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』9月3日（水）より3日間限定開催！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月3日（水）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327872&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
◆9月のガチャチャレンジ！
◆7キャラコンプリートで限定アイテムを獲得しよう！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月3日（水）から9月5日（金）の3日間、『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
イベント期間中、500Cガチャから7種類のキャラクターをすべて集めると、コンプリート回数に応じて21オリジナル「シャークドライブのクッション」や「シャークドライブの缶バッジ」をプレゼント！
さらに、オキコレギフトGOLDランキング上位者には「シーサーのぬいぐるみ」を贈呈します。
ガチャでしか手に入らないキャラを集めて、レアグッズをぜひゲットしてください！
▽対象ガチャギフト一覧 ▽
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327872&id=bodyimage2】
＼ライバープライズ／
＞＞5コンプ達成
・21オリジナル シャークドライブのクッション
・21オリジナル シャークドライブの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
＞＞3コンプ達成
・21オリジナル シャークドライブの缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
＞＞1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
★ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
★ランキング2～3位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（小）
＼リスナープライズ／
＞＞3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・シャークドライブのバッジ
＞＞1コンプ達成
・シャークドライブのバッジ
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル シャークドライブのクッション
・21オリジナル シャークドライブの缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル シャークドライブのクッション
・21オリジナル シャークドライブの缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル シャークドライブの缶バッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント期間中は限定ミッションが登場！★彡
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
500Cガチャのキャラクターを集めて、おとめ座ギフトやハートシーサーギフト、9月の誕生石サファイアギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
9月3日（水）～9月5日（金）
