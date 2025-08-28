新製品 UP/DP Xeon-SP搭載, マルチ シングル/デュアル/トリプル スロットGPU対応4U 12-Bay RAIDサーバー「G45412SAR」「G46412SAR」のご紹介
株式会社クォーレスト（本社：東京都世田谷区 代表取締役：黒川博生）では、LGA4677（Socket E） 5/4th Gen. Intel XeonSP CPU 1基または2基を搭載し、12台までの12G SAS/SATAおよびG4 PCIe（X4） NVMeドライブがマウント可能で、複数のシングル・デュアル・トリプルスロットGPUが搭載可能なEIA規格4Uラックマウントサーバー「G45412SAR」「G46412SAR」シリーズ の販売を2025年9月より開始いたします。
いずれのモデルもCRPS（1+1）リダンダント電源を搭載し、シングルCPUモデルでは2組の（6+2）PCIe補助電源コネクターと6個の12VHPWR補助電源コネクターを装備した2600W（@200Vac）/1000W（@100Vac）電源を搭載し、デュアルCPUモデルでは2組の（6+2）ピンPCIe補助電源コネクターと6組の12VHPWR補助電源コネクターを装備した3200W（@200Vac）/1300W（@100Vac）電源を搭載しています。200Vac駆動時は複数台のTDP≦600W GPUの搭載が可能です。
◆G45412SARシリーズ◆
LGA-4677ソケット（ソケットE） 第5/4世代XeonSP （Scalable Processor） 1基と、 サーバー用チップセットIntel C741を搭載した奥行き48cm、11*PCIeスロットの4Uサーバーです。
320MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大64 コア128 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、最大768GB ECC R-DIMM または 2TB ECC 3DS R-DIMM が実装できます。
長さ340mmまで、消費電力450W以下のGPUをシステムボード上の4本のG5 PCI（X16）バスに接続します。シングルスロットGPUは4基、ダブルスロットGPUは3基まで、トリプルスロットGPUは2基接続できます。搭載可能GPU数は、システム駆動電圧と電源容量、GPUの消費電力により変わります。（200Vacでの運用を推奨）
T2L2モデルでは12台の12G SAS/SATAドライブを、T2L2N4モデルでは8台の12G SAS/SATAドライブと4台のG4 PCIe（X4） NVMeドライブが接続可能です。
SATAドライブは、Intel VROC SATA RAIDによるソフトウェアRAID 0,1,5,10をサポートし、12G SAS/SATAハードウェアRAIDコントローラの増設で、RAID 0,1,5,6,10,50,60のデータ保護、RAID構成ディスクのホットスワップ化、ホットスペアディスクの使用、SASディスクの使用、キャッシュデータのバッテリーバックアップなどの管理機能が利用できます。
NVMeドライブは、Intel VROC NVMe RAIDによるRAID 0,1,5,10のサポート、またはハードウェアRAIDコントローラによるRAID 0,1,5,10のサポートが可能です。
両モデルともBroadcom BCM57416コントローラによるデュアル10GbE LANポートと、Intel i210コントローラによるデュアルGbE LANポートを装備し、高速通信ボードオプションが利用できます。
2組の（6+2）ピンPCIe補助電源コネクターと6組の12VHPWR補助電源コネクターを装備した80Plusチタン規格2600W（@200Vac）/1000W（@100Vac） CRPS（1+1）リダンダント電源を搭載しています。 GPUの消費電力に応じて3200W（200Vac）/1300W（100Vac）に変更可能です。
◆G46412SARシリーズ◆
LGA-4677 ソケット（ソケットE） 第5/4世代XeonSP （Scalable Processor） 2基と、 サーバー用チップセットIntel C741を搭載した奥行き48cm、11*PCIeスロットの4Uサーバーです。
640MBまでのL3キャッシュメモリー, Intel Hyper-Threading Technology により最大128 コア256 スレッドの64ビット並列演算処理に対応し、最大1.5TB ECC R-DIMM または 4TB ECC 3DS R-DIMM が実装できます。
