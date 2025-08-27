¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¿·Ver.ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÆüËÜÂåÉ½ LEVEL MAX SCOUT¡É³«ºÅ¡ª
¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¡Ê°Ê²¼ ¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯RTW¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÆüËÜÂåÉ½ LEVEL MAX SCOUT¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤Þ¤¿¡¢¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÆüËÜÂåÉ½ TICKET SCOUT¡É¤ä¡¢¹ë²ÚÊó½·¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÈÆüËÜÂåÉ½¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡É¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
App Store¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443(https://itunes.apple.com/jp/app/id1326707443)
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.sakatsukurtw)
¢¡¡Ú¡ú5Áª¼ê¤Ï³ÐÀÃ¡õ¥ì¥Ù¥ëMAX¡ª¡ÛÆüËÜÂåÉ½ LEVEL MAX SCOUT
¡ÖÎëÌÚºÌ±ð¡×¡ÖÈÄÁÒÞæ¡×¡Ö°ËÆ£ÍÎµ±¡×¡ÖÀ¥¸ÅÊâÌ´¡×¡Ö¼éÅÄ±ÑÀµ¡×¡Ö±óÆ£¹Ò¡×¡Ö»°ãø·°¡×¡ÖÆîÌîÂó¼Â¡×¡Ö¾åÅÄåºÀ¤¡×¡ÖÆ²°ÂÎ§¡×¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¡×¡Ö°ËÅì½ãÌé¡×¡Ö³ùÅÄÂçÃÏ¡×¡ÖÅÄÃæÊË¡×¡ÖÄ®Ìî½¤ÅÍ¡×¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡¢ÆÀ°ÕÀï½Ñ¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Î¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÆüËÜÂåÉ½LEVEL MAX SCOUT¡É¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¡ú5Áª¼ê¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ëMAX(Lv.50)¡¿³ÐÀÃ2ÃÊ³¬Ã£À®¡¿³Æ¥¹¥¥ë¡¦³ÆÇ½ÎÏUP Lv.3Ã£À®¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨ÅÐ¾ì¡ú5Áª¼êÁª½Ð´ð½à¡§2025Ç¯3·î20Æü¥Ðー¥ìー¥óÀï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー¡£
¢¨¡ú4¡¢¡ú3Áª¼ê¤Ï½é´ü¾õÂÖ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥«¥¦¥È¡¿ÄÌ¾ïÈÇ¥¹¥«¥¦¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¹¡£ÄÌ¾ïÏÈ¤Î¡ú5³ÎÎ¨¤Ï15%¡ª
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤Ï¡¢STEP3¡¦8¡¦10¤Ç¡Ö¿·¡ú5Áª¼ê1¿Í³ÎÄê¡×¤ä¡Ö¡ú5Áª¼ê³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ³ÍÆÀÏÈ¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎSTEP¤Ç¤ÏÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ãÎëÌÚºÌ±ð¡ä
¡ãÈÄÁÒÞæ¡ä
¡ã°ËÆ£ÍÎµ±¡ä
¡ãÀ¥¸ÅÊâÌ´¡ä
¡ã¼éÅÄ±ÑÀµ¡ä
¡ã±óÆ£¹Ò¡ä
¡ã»°ãø·°¡ä
¡ãÆîÌîÂó¼Â¡ä
¡ã¾åÅÄåºÀ¤¡ä
¡ãÆ²°ÂÎ§¡ä
¡ãÃæÂ¼·ÉÅÍ¡ä
¡ã°ËÅì½ãÌé¡ä
¡ã³ùÅÄÂçÃÏ¡ä
¡ãÅÄÃæÊË¡ä
¡ãÄ®Ìî½¤ÅÍ¡ä
¡ãµ×ÊÝ·ú±Ñ¡ä
¡¡
¢¡¡Ú¿·¥Ðー¥¸¥ç¥óÆüËÜÂåÉ½¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ÛÆüËÜÂåÉ½ TICKET SCOUT
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
¿·¥Ðー¥¸¥ç¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯RTW¡×¤ËÅÐ¾ì¡ª ¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¿·¥Ðー¥¸¥ç¥óÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÈÆüËÜÂåÉ½ TICKET SCOUT¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ÏÆüËÜÂåÉ½¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ÇºÇÂç50Ëç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡
¢£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¡ú5Áª¼ê
¡ÖÎëÌÚºÌ±ð¡×¡ÖÈÄÁÒÞæ¡×¡Ö°ËÆ£ÍÎµ±¡×¡ÖÀ¥¸ÅÊâÌ´¡×¡Ö¼éÅÄ±ÑÀµ¡×¡Ö±óÆ£¹Ò¡×¡Ö»°ãø·°¡×¡ÖÆîÌîÂó¼Â¡×¡Ö¾åÅÄåºÀ¤¡×¡ÖÆ²°ÂÎ§¡×¡ÖÃæÂ¼·ÉÅÍ¡×¡Ö°ËÅì½ãÌé¡×¡Ö³ùÅÄÂçÃÏ¡×¡ÖÅÄÃæÊË¡×¡ÖÄ®Ìî½¤ÅÍ¡×¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¡×
¡¡
¢¨ÅÐ¾ì¡ú5Áª¼êÁª½Ð´ð½à¡§2025Ç¯3·î20Æü¥Ðー¥ìー¥óÀï½Ð¾ì¥á¥ó¥Ðー¡£
¡¡
¢¡¡Ú¹ë²ÚÊó½·¤òGET¡ª¡ÛÆüËÜÂåÉ½¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë3:59
´ü´ÖÃæ7Æü´Ö¤Î¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à&¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡×¤Î¥»¥Ã¥È¤ä¡ÖÆüËÜÂåÉ½¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×50Ëç¡¢¿·¡ú6´ÆÆÄ¤¬É¬¤º¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¡Ú¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¡ú5Áª¼ê12Ì¾¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Û¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥ÖSCOUT
¡ÖÁ°ÅÄÂçÁ³¡×¡Ö´ú¼êÎç±û¡×¡Ö¸Å¶¶µü¸è¡×¡Ö¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥«ー¥¿ー¡¦¥ô¥£¥Ã¥«ー¥¹¡×¡Ö¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥°¥ì¥¬ー¡×¡Ö¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥åー¥ó¡×¡Ö¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡×¡Ö¥¢¥ê¥¹¥¿ー¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡×¡Ö¥«¥¹¥Ñー¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¡×¡Ö¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¡×¡Ö¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥·¥å¥ë¥Ã¥×¡×¡Ö¥ªー¥¹¥È¥ó¡¦¥È¥é¥¹¥Æ¥£ー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¬¡¢ÆÀ°ÕÀï½ÑÃæ±ûÆÍÇË¤Î¿·¡ú5Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¯¥é¥ÖSCOUT¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
º£²ó¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤Ï¡¢¿·¡ú5Áª¼ê¤¬¡Ö¥ì¥Ù¥ëMAX(Lv.50)¡¿³ÐÀÃ2ÃÊ³¬Ã£À®¡¿³Æ¥¹¥¥ë¡¦³ÆÇ½ÎÏUP Lv.3Ã£À®¡×¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¦ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥«¥¦¥È¡¿ÄÌ¾ïÈÇ¥¹¥«¥¦¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤¬¿·¡ú5Áª¼ê¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÅµÉÕ¤¥¹¥«¥¦¥È¤ÎSTEP1¡¦3¡¦5¤Ç¤Ï¡Ö¿·¡ú5Áª¼ê1¿Í³ÎÄê¡×¤ä¡Ö¡ú5Áª¼ê³ÎÎ¨¥¢¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¤ÎÆÃÊÌ³ÍÆÀÏÈ¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤«¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎSTEP¤ÇÆÃÅµ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ãÁ°ÅÄÂçÁ³¡ä
¡ã´ú¼êÎç±û¡ä
¡ã¸Å¶¶µü¸è¡ä
¡ãC¡¦C¡¦¥ô¥£¥Ã¥«ー¥¹¡ä
¡ã¥«¥é¥à¡¦¥Þ¥°¥ì¥¬ー¡ä
¡ã¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¥åー¥ó¡ä
¡ã¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ë¥¹¡ä
¡ãA¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¡ä
¡ã¥«¥¹¥Ñー¡¦¥·¥å¥Þ¥¤¥±¥ë¡ä
¡ã¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¡ä
¡ã¥¸¥§¥Õ¥êー¡¦¥·¥å¥ë¥Ã¥×¡ä
¡ãA¡¦¥È¥é¥¹¥Æ¥£ー¡ä
¡¡
¢¡¡Ú¥¨¥ó¥È¥êー³«»Ï¡¿¥È¥í¥Õ¥£ー¸ò´¹¤Ë¿·¤¿¤ÊÊó½·¤òÄÉ²Ã¡ª¡ÛSUPER WORLD CLUB CUP 71st
¥¨¥ó¥È¥êー´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë13:59
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë21:30
¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯RTW¡×¤ÎNo.1¥¯¥é¥Ö¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÈSUPER WORLD CLUB CUP¡ÊSWCC¡Ë71st¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥í¥Õ¥£ー¡×¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ú5Áª¼ê¤äÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤«¤éSWCC¸ÂÄê¤Î¿·¡ú5Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÃæÎÓ½ÙÊå¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¨¡ÈSUPER WORLD CLUB CUP 71st¡É¤Ø¤Î¤´»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¥¨¥ó¥È¥êー¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ãÂç²ñ¥ì¥®¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡ä
Í½Áª
1¼¡
10¥¯¥é¥Ö¡¡¥êー¥°Àï
¾å°Ì8¥¯¥é¥Ö¤¬2¼¡Í½Áª¿Ê½Ð¡ª
2¼¡
10¥¯¥é¥Ö¡¡¥êー¥°Àï
¾å°Ì8¥¯¥é¥Ö¤¬ºÇ½ªÍ½Áª¿Ê½Ð¡ª
ºÇ½ª
2¼¡Í½Áª¤òÄÌ²á¤·¤¿Á´¥¯¥é¥Ö¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
50»î¹ç¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸µ¤Ë¾å°Ì60¥¯¥é¥Ö¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡ª
¡¡
¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
1～3²óÀï¡¿½à¡¹·è¾¡¡¿½à·è¾¡¡¿·è¾¡
ºÇ½ªÍ½Áª¾å°Ì61°Ì～124°Ì¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï
¡¡
·è¾¡¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È
1～3²óÀï¡¿½à¡¹·è¾¡¡¿½à·è¾¡¡¿·è¾¡
ºÇ½ªÍ½Áª¾å°Ì60¥¯¥é¥Ö¡Ü¥×¥ìー¥ª¥Õ¾å°Ì4¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï
¡¡
¢¡¡Ú¡ÖÈìÍã¡×¤ÎÆú¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÅÐ¾ì¡ª¡ÛWORLD TOUR EUROPE
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
´ü´ÖÃæ¡¢¡ÈWORLD TOUR EUROPE¡É¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¡Ö¥Îー¥Þ¥ë¡×¤Î³Æ»î¹ç¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥×¥êー¥È¤Ç¡¢500GB(Ìµ½þ)¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ïー¥É¡×¤ÎÁ´¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥×¥êー¥È¤Ç¡Ö´ÆÆÄ¥¹¥«¥¦¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×3¸Ä¡¢¡Ö¥Ù¥êー¥Ïー¥É¡×¤Ç¡ÖÇ½ÎÏUP¶ËÈëÎý½¬¡×1¸Ä¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤µ¤é¤Ë¡¢Æñ°×ÅÙ¡Ö¥Ù¥êー¥Ïー¥É¡×¤Î³Æ¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÈìÍã¡×¤ÎÆú¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²áµî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¸ÂÄê¤ÎÆú¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Ö¿¿¹È¡×¡ÖÊËÍî¡×¤âºÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç²ó¤»¤ë¡ÈBOX¥¹¥«¥¦¥È¡É¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡ú4Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÈBOX¥¹¥«¥¦¥È¡É¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡¢ÆÀ°ÕÀï½Ñ¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡ú4Áª¼ê¤Ï¡¢¡ú6´ÆÆÄ¡Ö¥Ð¥í¥Ã¥È¡×¤Î¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥ÜÂÐ¾ÝÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢§WORLD TOUR BOX¥¹¥«¥¦¥È
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½¸¤á¤¿¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¡ÈBOX¥¹¥«¥¦¥È¡É¤ò²ó¤·¤Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¡ú4Áª¼ê¤ä³ÐÀÃ¥³ー¥Á¡¢°ÜÀÒÆÃ·±¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊó½·¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢§¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë4:00～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë3:59
´ü´ÖÃæ1²ó¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë10:59¡Ê½é²óÃ£À®»þ¤Î¤ß¡Ë
´ü´ÖÃæ¡¢ÆÃÄê¤Î¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤ÈÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡È¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖGB(Ìµ½þ)¡×¡Ö»ñ¶â¡×¤Ê¤É¤¬1Æü1²ó¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡È´ü´ÖÃæ1²ó¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤Ï¡¢¡ÈWORLD TOUR EUROPE¡É¤ÇÆÃÄê¤Î»î¹ç¿ô¤òÃ£À®¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢¡ÖÇ½ÎÏUP¶ËÈëÎý½¬¡×¤Ê¤É¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢¡¡Ú¿·¡ú6´ÆÆÄ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ¡ª¡Û¿·´ÆÆÄ¡Ö¥í¥Ðー¥¹¡×ÅÐ¾ì
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î24Æü¡Ê¿å¡Ë10:59
³ºÅö¤ÎÁª¼ê¤òÊÔÀ®¤¹¤ë¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥Ü¡ÖÎÐÇò¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¡×¤È¡¢¡ÖÀï½ÑÆÀ°ÕÅÙLv10¡×¤ò»ý¤Ä¿·¡ú6´ÆÆÄ¡Ö¥í¥Ðー¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª ´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ö10»î¹ç¹Ô¤¦¡×¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢¨³Æ»Üºö¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡ã¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É ¤È¤Ï¡ä
¡Ø¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Ï¡¢¥»¥¬¤ÎÂç¿Íµ¤¥µ¥Ã¥«ー¥²ー¥à¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥²ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤äÁª¼ê°éÀ®¡¦Êä¶¯¡¢¼ê¤Ë´À¤Ë¤®¤ë»î¹çÅ¸³«¤Ê¤ÉÀµÅýÇÉ¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¤òÆ§½±¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊ£»¨¤ÊÁàºî¤Ê¤¯¡¢¼ê·Ú¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥êー¥º½é¤ÎÀ¤³¦Æ±»þÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦¤Î¡Ö¥µ¥«¤Ä¤¯¡×¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤È¶¥¤¤¡ÖÀ¤³¦No.1¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡
¡¡
¡ã¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É ³µÍ×¡ä
Ì¾¾Î¡§¥×¥í¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦! ¥íー¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥ïー¥ë¥É
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥¹¥Ýー¥Ä°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à
ÂÐ±þOS¡§iOS / Android
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¡Ë
¥áー¥«ー¡§¥»¥¬
Ãøºî¸¢É½µ¡§
(C) SEGA ¡Ê¸øºâ¡ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«ー¶¨²ñ¸øÇ§¡¡
The use of images and names of the football players in this game is under license from FIFPro Commercial Enterprises BV. FIFPro is a registered trademark of FIFPro Commercial Enterprises BV.
¡¡
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://sakatsuku-rtw.sega.com(https://sakatsuku-rtw.sega.com)
¢£¸ø¼°X¡§https://x.com/sakatsuku_com(https://x.com/sakatsuku_com)
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£