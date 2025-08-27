【トレンド発信】2025年秋冬『新商品グランプリ』結果発表！

株式会社日本アクセス

株式会社日本アクセス（所在地：東京都品川区、代表取締役社長 社長執行役員CEO：服部真也）は、食品の新商品をランキング形式でご紹介する『新商品グランプリ』にて、2025年秋冬のランキングを発表。

『新商品グランプリ』は、日本アクセスが年2回開催する展示会にて、新商品を紹介し購買につなげる販促企画として行っているもので、2009年からスタートし、今回で33回目を迎えます。





今回はエントリーされた全73商品を、日本アクセス公式LINEに登録していただいている一般消費者の方が試食し、価格帯や味はもちろんのこと、使い勝手のよさ、トレンドなど多角的な視点から採点。その結果を特設ページやTikTok動画にて配信いたします。消費者の方のリアルな感想や訴求ポイントを幅広く発信し、購買につなげる販促企画です。

l 日本アクセス公式LINEの登録者が審査員として参加

日本アクセス公式LINEにご登録いただいている約5万人の方から審査員を募集し、今回は東西合計120名の方に、7月に開催した東西フードコンベンションにご参加いただき、そこで試食審査を行いました。直接的な消費者の「声」が反映されている結果となっております。

l 『食の今』をご紹介

ご紹介ランキングはグランプリのほか、加工食品・冷蔵食品・冷凍食品・アイスの４部門に加え、『トレンド賞』では、今の時代の流れを反映した新商品も選出しました。

○エントリー数 60社／73品

加工食品 31品

冷蔵食品 17品

冷凍食品 15品

アイス 10品

l TikTokは月間35万回再生、毎月25万人にリーチ！！

2023年春夏に「日本アクセス独自企画」としてリニューアルいたしました本企画では、記者発表会の実施、SNSでの情報拡散など新たな試みを実施しております。



特にTikTok配信においては、現在も月間35万回再生、毎月25万人の方々に観ていただいております。今回もTikTok配信を含め、購買促進につなげるべく様々なコンテンツを展開しております。

〇記者発表会 2025年8月27日（水）実施

〇特設サイト公開（ランキング発表） 2025年8月27日（水）公開済み

「新商品グランプリ 2025年秋冬」特設サイト

https://newgp.nippon-access.co.jp

〇TikTokによる商品紹介動画の配信2025年8月27日（水）より順次配信

新商品グランプリ TikTok公式アカウント (@newfood_gp_ac)

https://www.tiktok.com/@newfood_gp_ac

※実施日時は予告なく変更する場合があります

l 2025年秋冬、食のトレンド傾向とは？

2025年は、インフレ・円安・原材料高騰により価格改定が加速し、経済環境はますます厳しくなる一方で、多種多様化しているニーズに則した商品開発が進んでいます。

2025年秋冬の結果においても、2025年春夏時に引き続き、#食感・ネーミング革新 #ヘルシー＆おいしー #レトロ×モダン #コスパとトレンドの両立といったキーワードが、さらに強化されていました。

あらためて、「美味しさ」という満足感はしっかりありつつも、消費者にとってのさまざまな「価値」を満たす商品が選ばれていることが伺えました。

＜エントリーメーカー＞60社

エスビー食品 / 大森屋 / 創味食品 / 真誠 / マルコメ / はごろもフーズ / CJ FOODS JAPAN / キーコーヒー / ダイショー / ネスレ日本 / 医食同源ドットコム / エバラ食品工業 / 明治 / 理研ビタミン / ニコニコのり / ヤマモリ / 昭和産業 / 東洋水産 / アサヒ飲料 / ハウス食品 / アース製薬 / 正田醤油 / ソントン食品 / ニップン / はくばく / 味の素 AGF / 浜乙女 / 日清製粉ウェルナ / カゴメ / キッコーマンソイフーズ / マルサンアイ / ファーマフーズ / フジッコ / トーラク / 雪印メグミルク / 六甲バター / 森

永乳業 / 日本アクセス / 新進 / さとの雪食品 / イチビキ / 日清食品チルド / アヲハタ / テーブルマーク / マルハニチロ / 井村屋 / ニッスイ / 味の素冷凍食品 / ニチレイフーズ / 日清食品冷凍 / 日本ハム冷凍食品 / イートアンドフーズ / クラシエフーズ販売 / ハーゲンダッツジャパン / フタバ食品 / ロッテ / 丸永製菓 / 江崎グリコ / 森永製菓 / 赤城乳業

（エントリーNO順 敬称略）

【会社概要】

会社名 ：株式会社日本アクセス

所在地 ：東京都品川区西品川1-1-1

代表者 ：代表取締役社長 社長執行役員CEO 服部真也

設 立 ：1993年10月1日

URL ：https://www.nippon-access.co.jp/

事業内容：食品および関連消費財等の卸売業、食品安全コンサルタント業務、情報処理サービス業務、貨物利用運送事業

