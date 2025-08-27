¥·¥êー¥ºÎß·×Çä¾åËç¿ô165ËüËçÆÍÇË¡ªÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬Åí¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤ËÂÔË¾¤Î¿·¿§¡È¥ëー¥¸¥å¥ì¥Ã¥É¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡ÆÈ¼«¤Î£³¥¹¥Æ¥Ã¥×µ¡Ç½¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¹¤ëÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯(BRADELIS New York)¡Ù¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥´ー¥ë¥É¥Õ¥é¥Ã¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿µ×ÊÝ ¹¸À¤¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥×²¼¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¿¼¤Ð¤¥·¥çー¥Ä¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬Åí¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¿·¿§¤ò2025Ç¯9·î17Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª¿¬¤Î²¼¿â¤ä¥Ç¥³¥Ü¥³¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î½÷À¤òÇº¤Þ¤»¤ë¤ªÇº¤ß¤Î¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤¤¥·¥çー¥Ä¤òÃåÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡ã¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¡ä¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬Åí¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Ï¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥×²¼¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤à¤³¤È¤Ç¤ª¿¬¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÃÊº¹¤ä¿©¤¤¹þ¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¶ÌÜ¤ò¤Ä¤¯¤ë¿¼¤Ð¤¥·¥çー¥Ä¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¡¦Ê¿µ×ÊÝ¹¸À¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¡ÈTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²¼Ãå¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¡É¤È¤¤¤¦»×ÁÛ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÊäÀ°¥·¥çー¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢1997Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¡Ö¥Ê¥¤¥í¥óÌÊ¥Ù¥¢Å·¼³¡×¤È¡¢Äù¤áÉÕ¤±´¶¤Ê¤¯¤ª¿¬¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÈþ¤·¤¯À°¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¹½Â¤¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Ü¥È¥à¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Ç¡¢2025Ç¯7·î»þÅÀ¤Ç¥·¥êー¥ºÎß·×Çä¾åËç¿ô165ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
9·î17Æü¤è¤êÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¿§¤Ï¡¢´ÔÎñ½Ë¤¤¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤´Í×Ë¾¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿ÀÖ·Ï¤Î¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ëー¥¸¥å¥ì¥Ã¥É¡×¤È¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¥Ô¥ó¥¯¡×¤Î2¿§¤Ç¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê
£±. ¤Ï¤¹þ¤ß¤Î¿¼¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ©ÂÎ¥Ñ¥¿ー¥ó
¤ª¿¬¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤«¤Ö¤ë¤è¤¦¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿ÈÀ¸ÃÏ¤ò»È¤¤¡¢¤ª¿¬¤ËÉÕ¤¤¤¿°¤¤¥¯¥»¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¶ÌÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤é¥Ò¥Ã¥×²¼¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤ÈÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¤Ï¤¿´ÃÏ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÎ©ÂÎÀß·×¤È¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Î¹â¤¤ÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Åí¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤´Ý¤ß¤Î¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£².È©Åö¤¿¤ê¤¬Í¥¤·¤¤Ë¥À½
ÀÜ¤®ÉôÊ¬¤Ï¡¢¶ËÎÏÇö¤¯»Å¾å¤¬¤ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊË¥À½¤ÇÍ¥¤·¤¤È©Åö¤¿¤ê¡£¤´¤í¤Ä¤´¶¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¢¥¦¥¿ー¤Ë¤â¶Á¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¿½ÌÀ¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤ÇÄù¤áÉÕ¤±´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¿´ÃÏ¤è¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
£³.¥ªー¥ë¥·ー¥º¥ó²÷Å¬¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¡Ö¥Ê¥¤¥í¥óÌÊ¥Ù¥¢Å·¼³¡×¤ÎÌÊ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¹âµé¥é¥ó¥¯¤Î¾å¼Á¤Ê¥¹ー¥Ô¥ÞÌÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á¡°Ý¤¬ºÙ¤¤¤¿¤áÈ©¤È¤ÎËà»¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤ÃåÍÑ´¶¡£
ÀÜ¿¨Îä´¶µ¡Ç½ÉÕ¤¤Ç¡¢ÃåÍÑ¤·¤ÆÈ©¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¡È¤Ò¤ó¤ä¤ê¡É¸ú²Ì¤â¡£µÛ¿åÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤â¥µ¥é¥Ã¤È²÷Å¬¤Ç¤¹¡£
- ÃÂÀ¸¥¹¥Èー¥êー
¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬Åí¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯1¹æÅ¹¤Î¥ªー¥×¥ó¤ÈÆ±»þ´ü¤Î1997Ç¯¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸»¤Ï¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÊ¿µ×ÊÝ¹¸À¤¤¬¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë¥ëー¥à¥á¥¤¥È¤¬¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿²¼Ãå¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢Âç¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥Õ¥ë¥«¥Ã¥×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê²¼Ãå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¥ëー¥à¥á¥¤¥È¤¬¡¢¥Çー¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÁ°¤Ë¥»¥¯¥·ー¤Ê²¼Ãå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡¢ÂÎ·¿¤òÀ°¤¨¡¢°é¤Æ¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Çー¥·¥ç¥ó(ÊäÀ°²¼Ãå)¤È¡¢¼«Ê¬¤òÌ¥¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥êー(Áõ¾þ²¼Ãå)¤Î°ã¤¤¤ä¡¢²¼Ãå¤âTPO¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤ÎÊ¿µ×ÊÝ¤¬¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¤Î¾®¤µ¤Ê¥·¥çー¥Ä¡£¾®¤µ¤¯¤Æ²Ä°¦¤¤¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¥·¥çー¥Ä¤ò¤Ï¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤ª¿¬¤Î¤ªÆù¤¬²¼¿â¤·¡¢ÂÀ¤â¤â¤È¤Î¶ÌÜ¤â¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î²¼Ãå¤Ï¾®¤µ¤¹¤®¤ë¡£¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¡¢ËÜÍè¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤ªÆù¤¬Æ¨¤²¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª Âç¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤ª¿¬Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤á¤Ð¡¢¤¤ì¤¤¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¥ー¥×¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ëー¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤Î¶µ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¿¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÊº¹¤¬¤ß¤ë¤ß¤ë¤¦¤Á¤Ë²ò¾Ã¡£¡È²¼Ãå¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ÏÊÑ¤ï¤ë¡É¤È¤¤¤¦¼ÂÂÎ¸³¤È´¶Æ°¤«¤é¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï²¼Ãå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Î±³ØÃæ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Âç¤¤Ê¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó100%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â²¹Â¿¼¾¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¾ø¤ì¤ë¤¿¤á¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¡¢ÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤ÌÊ¤ä¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÁÇºà¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¤¬´°À®¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢S～LL¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÄêÈÖ¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬Åí¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ¾¦ÉÊ³µÍ×
¥·¥êー¥ºÎß·×165ËüËçÆÍÇË¤ÎÊäÀ°¥·¥çー¥Ä¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤«¤éÂÀ¤â¤â¤ÎÉÕ¤±º¬¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Ý¤êÊñ¤ß¹þ¤à¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤ª¿¬¤Ë¤Ä¤¤¤¿°¤¤¥¯¥»¤ò¼è¤ê¡¢¤ª¿¬¤ÈÂÀ¤â¤â¤Î¶ÌÜ¤òºî¤ëÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥¹¥È¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¤¿¤á¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤ËÃÊº¹¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÁÇÈ©¤ËµÛ¤¤ÉÕ¤¯¤è¤¦¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¡¢È©¤ËÍ¥¤·¤¤¥Ê¥¤¥í¥óÌÊ¥Ù¥¢Å·¼³¤ò»ÈÍÑ¡£¥¯¥í¥Ã¥ÁÉôÊ¬¤Ë¤â¿ÈÀ¸ÃÏ¤ÈÆ±¤¸ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶ÑÅù¤Ê¿½ÌÀ¤òÊÝ¤Á¡¢¤ª¿¬Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¥é¥Ã¥×¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
♦¾¦ÉÊ¾ðÊó
¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹ ¥â¥â¥Ñ¥ó¥Ä¡¦¥·¥çー¥Ä#301
¡¦²Á³Ê¡§\1,980 (ÀÇ¹þ)
¡¦¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡§S¡¿M¡¿L¡¿LL
https://www.bradelis.shop/c/bottom/tpo_bottom/step1shorts/mp301
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
<¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¡© Åí¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È>
¥·¥êー¥ºÎß·×Çä¾åËç¿ô165ËüËç¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ö¤ª¤·¤ê¤¬Åí¡ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀ¸ÃÏ¤Î¼Á´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¥ê¥Ôー¥È¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¿·¿§È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¸ÃÏ¤Îµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¥ª¥Î¥Þ¥È¥Ú(µ¼²»¸ì¡¦µ¼ÂÖ¸ì)¤òÊç½¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)～9·î4Æü(ÌÚ)
±þÊçÊýË¡¡§¡Ö#¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¡×¡Ö#Åí¥Ñ¥ó¥Ä¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯¤Î¸ø¼°X(µì Twitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@Bradelis)¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤Ë¥ê¥×¥é¥¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï°úÍÑ¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë·Á¤Ç¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ä¥¤ー¥È¤Ï8/29(¶â)¤ËÅê¹ÆÍ½Äê
¾ÞÉÊ¡§¡ÖÅí¥Ñ¥ó¥ÄÆþ¤êÅí´Ì¡×¡Ä8Ì¾ÍÍ
¢¨¥«¥éー¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¢¨¤´ÅöÁªÏ¢Íí¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÇÛÁ÷¾ðÊóÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤Ë¾ÞÉÊ¤ÎÇÛÁ÷¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ò¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§
¡¦X (µì Twitter)¤Î¥µー¥Ó¥¹ÍøÍÑµ¬Ìó¤ËÈ¿¤¹¤ë¾ì¹ç¡ÊÉÔÀµ¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅù¡Ë¡¢¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î±þÊç¡¢¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÅöÁª¤Î¸¢ÍøÅù¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÈó¸ø³«ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¤´±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤´ÅöÁªÈ¯É½Á°¤Ë¥Õ¥©¥íー¤ò²ò½ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òºï½ü¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥Ä¥¤ー¥È¡¢°úÍÑ¥ê¥Ä¥¤ー¥È¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤´±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥Õ¥é¥Ã¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¡ä
http://www.goldflag-corp.com/privacypolicy/
- BRADELIS New York(¥Ö¥é¥Ç¥ê¥¹¥Ë¥åー¥èー¥¯)¤È¤Ï
1994Ç¯¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ½÷À¤ÎÂÎ·¿¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²þÎÉ¤µ¤ì¤¿ÊäÀ°²¼Ãå¥Ö¥é¥ó¥É¡£ÆÈ¼«¤Î3¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤¹¤ë¡È¤ª¤·¤ã¤ì¡É¤È¡ÈÊäÀ°¡É¤ò³ð¤¨¤ë¿·´¶³Ð¥é¥ó¥¸¥§¥êー¤Ç¤¹¡£
¢¡¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È
¡¦¸ø¼°¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.bradelisny.com/jp/
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.bradelis.shop/