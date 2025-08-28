こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
社会人eスポーツリーグ「AFTER 6 LEAGUE™」season 6参加企業の募集を開始
「AFTER 6 LEAGUE™」 season 6の詳細公開！オフラインイベントや地域限定大会の新設により企業交流機会の増加を実現
TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPAN株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役社長：大矢 諭、以下 TOPPAN）、株式会社ディスクシティエンタテインメント（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：三田 大明、以下 DiCE）、京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、代表取締役社長:都村 智史、以下 京王電鉄）、株式会社QTnet（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役社長：小倉 良夫、以下 QTnet）は、有限会社池田加工が運営するeスポーツ団体であるeS-Leagueと共同で、社会人eスポーツプレイヤーを対象にした「AFTER 6 LEAGUE™」 season 6 の参加企業の受付を2025年8月28日より開始します。
TOPPANを代表企業とするAFTER 6 LEAGUE™実行委員会は、企業によるeスポーツ活動を活性化させ、eスポーツをきっかけとした企業間交流の機会創出を実現するため、社会人eスポーツプレイヤーを対象としたリーグ「AFTER 6 LEAGUE™」を2020年7月に設立しました。
2020年10月からスタートした「AFTER 6 LEAGUE™」は回を重ねるごとに参加企業が増加し、5年間で延べ491社・団体、約3,500名が出場しました。
6年目となる今回は、「AFTER 6 LEAGUE™」 season 6として2025年10月～2026年3月に実施します。「Apex Legends™」「Pokēmon UNITE」のオンライン大会に加え、「PUBG MOBILE」・「eFootball™」シリーズのイベントや、平日夜に気軽に参加できる社会人交流イベント「AFTER 6 LEAGUE™ Bar」など様々なオフラインイベントを開催し、eスポーツを通じて社会人同士がリアルの場で交流できる機会の創出に貢献します。
また、今回から実行委員会として参画したQTnetが、地域に根差した企業交流大会として、九州エリアの企業が参加できる「AFTER 6 LEAGUE™ in 九州」を新設します。
■ 「AFTER 6 LEAGUE™」の概要
「AFTER 6 LEAGUE™」は、企業に所属するeスポーツプレイヤーを対象としたリーグ戦を通じて、「競争」と「絆」を創出する場を提供することを目指して設立されました。「たたかう、つながる。」をコンセプトに、eスポーツを通じて、これまで接点がなかった企業同士がぶつかり合い、闘うことで企業間の交流を促進し、eスポーツを通じた参加企業のコミュニティ形成を目指します。
season 5 終了後に実施した出場企業アンケートでは、「出場したことで社内でのコミュニケーションが増えた」という回答が89%、「他社との交流機会が増えた」という回答も61%となり、「AFTER 6 LEAGUE™」が企業内・企業間交流に役立っているということが裏付けられました。さらに、「出場したことが商談や採用活動に役立った」、「広報や福利厚生に活用した」等、企業活動に与える好影響についての回答も多数寄せられました。
■ eスポーツ大会の開催
社会人eスポーツ大会を下記内容で開催します。大会開催期間は2025年10月から2026年3月までで、タイトルごとに異なる実施時期での開催を予定しています。
・「Apex Legends™」：
2025年10月10日(金)、11月14日(金)、12月5日(金)の3日間実施、オンライン開催、69社募集
・「Pokēmon UNITE」：
2026年1月21日(水)、2月4日(水)、2月18日(水)の3日間実施、オンライン開催、16社募集
■ １DAYオフラインイベントの開催
企業間交流、社会人同士の交流を目的としたオフラインイベントを都内近郊で開催する予定です。
■ 九州エリア大会の開催
地域に根差した企業交流大会として、九州エリアに本社または事業所がある企業を対象にしたeスポーツ大会「AFTER 6 LEAGUE™ in 九州」を期間内に開催する予定です。詳細は後日、公式サイト（https://a6l.jp）及び公式X（https://x.com/After6League）にて発表します。
■ 今後の目標
「AFTER 6 LEAGUE™」は、今後も国内における社会人eスポーツ文化の発展と、eスポーツを通じた企業間交流・ビジネスマッチングを推進し、社会人スポーツの一つの選択肢として、eスポーツが根付くことを目指します。
■ 「AFTER 6 LEAGUE™」season 6 の詳細情報
＊ 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。
＊ 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄広報部 042-337-3106
