º£µÜ·òÂÀÁª¼ê¤¬8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÅìËÌ³ÚÅ·¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï¤Ç¡¢ÄÌ»»400µ¾ÂÇ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤òHAWKS STOREµÚ¤Ó¥Ûー¥¯¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥´ー¥ë¥É¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¿·Ê¹¹æ³°É÷¤Î2¼ïÎà¡ª T¥·¥ã¥Ä¤ä¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼õÃí¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£º£²ó¸ÂÄê¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
ºß¸ËÈÎÇä¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê°ìÉô¡Ë
(C) SoftBank HAWKS
º£µÜÁª¼êÄÌ»»400µ¾ÂÇÃ£À®µÇ°¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡Ê¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
²Á³Ê¡§1,600±ß
º£µÜÁª¼êÄÌ»»400µ¾ÂÇÃ£À®µÇ°T¥·¥ã¥Ä
¥µ¥¤¥º¡§S,M,L,XL,2XL
²Á³Ê¡§3,900±ß
¢¨EC¤Ï¼õÃíÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
º£µÜÁª¼êÄÌ»»400µ¾ÂÇÃ£À®µÇ°¼Æ¸¤¥ー¥Á¥§ー¥ó
²Á³Ê¡§2,200±ß
º£µÜÁª¼êÄÌ»»400µ¾ÂÇÃ£À®µÇ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¥¿¥ª¥ë¡Ê¿·Ê¹¹æ³°É÷¡Ë
²Á³Ê¡§1,800±ß
²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¡¦HAWKS¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊÈÎÇäÃæ¡Ë
¡¦HAWKS STORE HOME¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¥Éー¥à ¥Ê¥Ã¥ÄRV8¥²ー¥È³°¡Ë
¢¨¥Ûー¥àÃ£À®¤Î¾ì¹ç¡¢Ã£À®Ä¾¸å¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡¢¥Ó¥¸¥¿ーÃ£À®¤Î¾ì¹ç¡¢Ã£À®ÆüÍâÆü°Ê¹ßÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê
¼õÃíÈÎÇä¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê°ìÉô¡Ë
¡Ú¼õÃíÀ¸»º¡Û¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÆþ¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
º£µÜÁª¼ê¤¬µÏ¿Ã£À®¤·¤¿»î¹ç¤ÇÃåÍÑ¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ËÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ç¤¹¡ªµÏ¿¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§3,900±ß
¿ôÎÌ¡§550¸Ä
¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ã£À®»þ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÈÆ±ÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÀ¸ÃÏ¤Î°ìÉô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦¥ー¥Û¥ë¥Àー¤ËÆþ¤ëÀ¸ÃÏ¤Î²Õ½ê¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¡¦Áª¼êÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ï°ìÅÙÀö¤Ã¤ÆºÛÃÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡Ú¼õÃíÀ¸»º¡Û¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥È
Ä¹¤µÌó85cm¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ð¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤ËµÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹ï°õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤µÇ°¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
²Á³Ê¡§70,000±ß
²èÁü¤ÏÁ´¤Æ¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¼õÃí´ü´ÖµÚ¤Ó¤ªÆÏ¤±Í½ÄêÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
HAWKS¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡ÊÈÎÇäÃæ¡Ë
¡Ú´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡Û
Ê¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Ûー¥¯¥¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.softbankhawks.co.jp/)
HAWKS¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/)
º£µÜ·òÂÀÁª¼êÄÌ»»400µÇ°¥°¥Ã¥º¾¦ÉÊ(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-15569)¥Úー¥¸(https://www.softbankhawksstore.jp/ja/c-15569)