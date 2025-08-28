デジタルアーツ、「Z-FILTER」発売日を11月4日に正式決定β版は9月1日提供開始

ゼロトラストの根幹は「ID認証」

昨今、クラウドサービスやリモートワークの普及によって、業務アプリケーションやデータは社内ネットワークの外側に分散し、誰がどの端末でどこにアクセスしているのかを正確に把握し制御することが不可欠であることから、ゼロトラストのニーズが高まっています。ゼロトラストとは、「ネットワークの内外を問わず、すべてのアクセスを信用せずに検証・制御する」というセキュリティの考え方ですが、その中心となるのが、「誰が、どの端末で、どこから」アクセスしているかを厳密に識別・検証するIDaaS（Identity as a Service）です。



SSEにIDaaSを統合 ― 複雑化するセキュリティ運用とSSE市場の課題に対応

当初はSSE（Security Service Edge）機能に特化して提供を予定していましたが、複雑化するセキュリティ運用への対応を強化するため、新たにデジタルアーツのIDaaS製品「StartIn」の機能を統合し、より包括的なゼロトラストソリューションへと進化させました。さらに、既にご利用中の他社製IDaaSとも柔軟に連携可能な設計となっており、既存の環境を活かしながら段階的な導入が可能です。

SSEは、クラウドやリモート環境におけるネットワーク通信を安全に管理・制御するための仕組みです。SWG（Secure Web Gateway）、CASB（Cloud Access Security Broker）、クラウドファイアウォールなどの機能を組み合わせ、単一のセキュリティサービスとして提供されることで、ゼロトラストの有力なアプローチとして注目を集めています。

一方で、IDaaSとSSEは別々のベンダーから提供されるケースが一般的であり、ユーザー連携時の初期設定や各種構成が複数のシステムにまたがることで、運用が分断される課題が生じます。さらに、不具合発生時の原因特定が複雑になるほか、ベンダーごとのライセンス費用やサポート契約も必要となるため、初期コストや導入スピードの面で障壁となっていました。

「Z-FILTER」は、ID管理と通信制御を統合した一社完結型のゼロトラストモデルを採用し、こうした課題を根本から解消します。製品間の仕様差や連携不具合のリスクを排除するとともに、契約やサポート窓口の一本化により、運用負荷や調整作業の軽減も実現します。



■Z-FILTERの主な特徴