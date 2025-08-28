こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
“デニーズ＝青春の舞台”をテーマにした学生応援プロジェクト学生限定「#デ二部」キャンペーンを9月より開始！第1弾は、ワンコインで楽しめる学生限定メニュー「放課後ポテト」を提供
株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：小松 雅美）が運営する「デニーズ」は、2025年9月3日（水）より学生向け新プロジェクト「#デ二部」（読み：でにぶ）をスタートします。
本プロジェクトは、“デニーズ＝青春の舞台”をテーマに掲げ、学生の皆さまが放課後に安心して集える「居場所」として、仲間との時間を応援する取り組みです。第1弾として、通常1,111円(税込)の「放課後ポテト」を学生限定で学割価格の500円(税込)で提供し、さらに9月以降も学生を応援する学割メニューを順次展開します。
デニーズならではの豊富なメニューに学割特典を加えることで、授業後や部活帰り、ちょっとした空き時間など、より幅広いシーンで気軽にご利用いただける環境を整えます。放課後の“何気ない時間”に立ち寄れる“放課後のいつもの居場所”として、デニーズは、友達と過ごすそのひとときを、ちょっと特別で思い出に残る瞬間へと変える空間とメニューでお迎えします。
■学生限定でお得に楽しめる「放課後ポテト」をご紹介！
学生限定メニューとして登場する「放課後ポテト」は、デニーズが“放課後の居場所”をテーマにお届けする特別な一品です。みんなでシェアしながら楽しめるホクホクのポテトにドリンクバーがついたお得なセットです。平日15時から21時限定で、お会計時に学生証またはアプリ内「デ二部学生証」を提示いただくと特別価格で楽しむことができます。授業後や部活帰りのちょっとした時間を、仲間と一緒に笑顔で過ごすきっかけになるメニューです。
放課後ポテト＋ドリンクバー（1人分）
500円（税込）
※トッピングソースは別売り
放課後シェアポテト＋ドリンクバー（2人分）
1,000円（税込）
※トッピングソースは別売り
【学割適用条件および利用方法】
お会計時に学生証ご提示又は
お会計時にデニーズアプリに表示されるデニ部学生証ご提示で割引
※会計時に学校名を伺う場合があります
※中学生以上の「学生」が対象です
※「入部」はデニーズアプリへの登録をすると完了します
■21種類のディップソースで広がる放課後ポテトの楽しみ方
放課後ポテトをさらに楽しく味わうために、バラエティ豊かな21種類のディップソースを55円（税込）でご用意します。甘い×しょっぱい組み合わせで新しい発見を楽しんだり、友達とシェアして食べ比べしたり、放課後にぴったりのアレンジ体験を提供します。
定番の「たらマヨ」はもちろん、クリーミーな「タルタルソース」やスパイスの香りが食欲をそそる「カレー」などもポテトとの相性抜群。一方で、デザート感覚として「ホイップクリーム」や、「キャラメルソース」、「はちみつ」、「チョコレートソース」と、気分に合わせて選べるラインナップをご用意しました。
たらマヨソース
カレーソース
ホイップクリーム
キャラメルソース
■デニーズについて
デニーズは四季に応じて旬の素材を活用し、ハンバーグ、デザートやステーキ、ライスプレート、パスタ、サラダなどを提供するチェーンレストランです。
1973年11月に株式会社デニーズジャパンを設立し、1974年4月に日本のデニーズ1号店を神奈川県横浜市のイトーヨーカドー上大岡店内に出店。以来、美味しい料理とフレンドリーなサービスを心がけ、ご来店くださるすべてのお客様とともに歩んでまいりました。
創業50年来のご縁を大切にしながら、お客様の近くで、ひと皿に想いを込め、未来に向けて挑戦してまいります。
■「#デニ部」について
“デニーズ＝青春の舞台”をテーマに掲げ、学生の皆さまが放課後に安心して集える「居場所」として、仲間との時間を応援する取り組みです。授業のあと、テスト明け、部活帰り。「ちょっと寄り道したい」「友人とだらだら過ごしたい」そんな放課後の“何気ない時間”に、気軽に立ち寄れる“放課後のいつもの居場所”。デニーズでは、友達と過ごすそのひとときを、いつもよりちょっとだけ特別な時間に変える空間とメニューでお迎えします。
■会社概要
会社名：セブン＆アイ・フードシステムズ
所在地：東京都千代田区二番町4番地5
代表者：小松 雅美
設立 ：2007年01月
URL ：https://www.dennys.jp/
事業内容: レストラン事業、給食事業、外販事業
【デニーズ公式サイト】
X(旧Twitter) ：https://twitter.com/Dennys_PR
Instagram ：https://instagram.com/dennysjp_official/
アプリ ：https://www.dennys.jp/app/login/
※本リリースに掲載されている画像はイメージです。
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※一部店舗により販売していない時間帯、仕立てが異なる場合がございます。
