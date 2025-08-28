【特許庁主催】スタートアップ×知財の祭典「第7回 IP BASE AWARD」応募受付中！

特許庁では、知財に関する取り組みについて高く評価されたスタートアップおよびスタートアップ支援者を表彰する「第7回 IP BASE AWARD」の応募受付を開始しました（2025年8月28日(木)～）。

今年度は、「国内スタートアップ知財エコシステムの形成」をテーマに、優れた知財活用の実践や支援を通じて、スタートアップエコシステムの発展に貢献する個人・組織を募集します。

スタートアップ部門・スタートアップ支援者部門の2部門で、自薦・他薦いずれでもご応募いただけます。みなさまのご応募お待ちしています。

■応募概要

【応募受付期間】

・自薦：2025年8月28日（木）～11月12日（水）

・他薦：2025年8月28日（木）～11月5日（水）

【応募方法】

下記の専用フォームよりご応募ください（自薦・他薦とも受付中）

・自薦フォーム：https://forms.office.com/r/VJeE0mKAmM

・他薦フォーム：https://forms.office.com/r/AJXRLzYbUv

※他薦は各部門につき3名（3社・団体）まで応募可能です。

※提出資料がある場合は、事務局（ipbase@jtb.com）までメールでご送付ください。

■募集部門

【スタートアップ部門】

・対象：未上場かつ設立10年以内で、戦略的な知財権の取得・活用等を実施しているスタートアップ

・選考方法：書類審査＋上位者によるピッチ審査（2026年3月3日開催）

【スタートアップ支援者部門】

・対象：スタートアップの知財支援を通じて、スタートアップ知財エコシステムの活性化に貢献している個人・組織（弁理士・弁護士・VC・アクセラレーター・大学関係者等）

・選考方法：書類審査のみ（ピッチ審査なし）

■受賞種別

・グランプリ（スタートアップ部門：1者、支援者部門：最大2者）

・奨励賞（両部門で複数者受賞可）

・オーディエンス賞（スタートアップ部門ピッチ審査の一般投票により選出）

■授賞式・ピッチ審査

・開催日：2026年3月3日（火）

・会場：JID 2026 by ASCII STARTUP（東京・汐留予定）

スタートアップ部門では、ファイナリストによる公開ピッチを実施。来場者・視聴者による投票で「オーディエンス賞」も授与されます。



■選考委員

【委員⻑】

鮫島正洋氏（弁護士法人内田・鮫島法律事務所 代表パートナー弁護士・弁理士）

【委員】

赤浦徹氏（インキュベイトファンド 代表パートナー）

加藤由紀子氏（SBI インベストメント株式会社 取締役執行役員 CVC 事業部⻑）

川名弘志氏（KDDI株式会社 コーポレート統括本部 プロフェッショナル(知的財産戦略担当) 弁理 士）

森田裕氏（森田・大谷特許事務所 代表パートナー弁理士）

■公式サイト・詳細はこちら

https://ipbase.go.jp/award/

■IP BASE AWARDとは

IP BASE AWARDは、知財を戦略的に活用するスタートアップや、それを支援する個人・組織を表彰する特許庁主催のアワードです。2019年度の創設以来、「知財を使いこなす起業家を増やす」ことをミッションに、累計で30社・人以上のスタートアップ・スタートアップ支援者を表彰してきました。

スタートアップにおける知的財産の保護・活用の重要性が高まっている現在、スタートアップによる知財活用、スタートアップ支援者による知財支援を推進する、スタートアップ知財エコシステムの形成が求められています。本アワードでは、スタートアップの知財活動・知財支援活動を奨励することで、スタートアップによる知財活用、スタートアップ支援者による知財支援、スタートアップ知財エコシステムの取り組みを後押しします。

■IP BASEについて

特許庁は、「知財って重要そうだけど、まず何をすればいいか分からない」「誰に相談すれば良いのか分からない」といったスタートアップの声に応えるべく、“スタートアップがまず見るサイト”、“知財専門家とつながるサイト”として、知財コミュニティポータルサイト「IP BASE」を2018年12月に開設しました。

スタートアップに不可欠な知財戦略に関する基礎知識や支援施策、イベントなどの最新情報を集約し、スタートアップ関係者（スタートアップやベンチャーキャピタル、アクセラレーターなど）と、知財専門家（弁理士や弁護士など）の双方が参加するスタートアップ知財コミュニティの「基地」となることを目指して運営しています。

URL： https://ipbase.go.jp/