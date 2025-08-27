仕事に追われる毎日から抜け出す方法とは？『仕事が速い人がやっている　捨てる仕事術』（後藤勇人著）8月27日出版

一般社団法人 日本女性ビジネスブランディング協会

捨てる仕事術の達人／起業家プロデューサー 後藤勇人が、新刊『仕事が速い人がやっている 捨てる仕事術』を、2025年8月27日に出版します。

仕事が速い人や結果を出す人は、やることが早いのではありません。大事なポイントを見極めて、端折って仕事をしています。つまり、「端折り仕事」の達人なのです。

では、何をどう端折るのか？実際のビジネスシーンに基づいて、ムダな仕事の見つけ方や、端折り方を解説します。







新刊情報：https://www.asa21.com/book/b665587.html(https://www.asa21.com/book/b665587.html)









なぜあの人は仕事が早く、結果も出ているのか？

「常に仕事に追われている」

「やってもやっても仕事が終わらない」

と、多くのビジネスパーソンが悩んでいるのではないでしょうか。

一方、要領よく仕事を終わらせ、成果を出している同僚は、プライベートも充実している。

「自分とあの人は何が違うのだろうか？」

その悩みにこたえるべく、10業種の経営をしながらプロデュース業をおこない、さらに14冊の本を執筆している後藤勇人が、本書を執筆しました。多数のプロジェクトを進めながらも、プライベートの時間も充実させている著者や、まわりにいる仕事の速い人たちの仕事術を紹介します。

この本を読んで実践すれば、仕事をスピーディーに終わらせ、プライベートも充実する毎日にシフトするでしょう。

【書籍の概要】

・タイトル： 『仕事が速い人がやっている 捨てる仕事術』

・著者： 後藤勇人

・出版社： 株式会社あさ出版

・発売日： 2025年8月27日(水)

・定価： 1,485円（10%税込）

・販売場所： 全国の主要書店

Amazon・楽天のオンラインショップ

電子書籍店

・ページ数：231ページ

・ISBNコード： 978-4866677743

・内容紹介： 仕事が速い人は、スピードが早いわけではなく、ポイントを見極めて、大事な仕事だけをおこないます。ビジネスで起こりうる様々なシーンでの、仕事を捨てるポイントをまとめています。

【目次】

・CHAPTER １ 仕事が速い人は仕事を「捨てる」達人だった

・CHAPTER ２ 捨てる仕事術

・CHAPTER ３ 捨てる時間術

・CHAPTER ４ 捨てる人付き合い術

・CHAPTER ５ 捨てるメンタル術

・CHAPTER ６ 捨てる習慣術

【著者紹介】

後藤 勇人（ごとう はやと）

捨てる仕事術の達人／起業家プロデューサー。

有限会社 BKプロジェクト代表取締役社長。

ヘアサロンやショットBAR、日焼けサロンオーナーを経て、コンサルティング業をはじめる。元ミスワールド日本代表のビジネスブランディングサポートをきっかけに、女性起業ブランディングの専門家となる。

著書に、『結果を出し続ける人が夜やること』（2週間で重版）、女性が仕事で夢を叶える！心磨き7レッスン』（重版）など14冊を出版している。

Instagram：https://www.instagram.com/hayatogoto1/

YouTube：https://www.youtube.com/user/hayatogoto1

TikTok：https://www.tiktok.com/@hayatogoto76

アメーバブログ：https://ameblo.jp/bari1990/

【会社概要】

会社名：有限会社 BKプロジェクト

代表取締役社長：後藤 勇人

代表電話番号：0555-22-8989

サイトURL：http://bk-project.net/

