“歌って踊る”7人組のバーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」誕生！
株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ 「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」 の始動を発表します。
「FouRTe Project」について
「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。
タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。
メンバー紹介
メンバー7人の名前とキャラクターが決定しました。メンバーのキャラクタービジュアルは、数多くの人気コンテンツを手掛ける実力派イラストレーターが担当。アイドルとしてのパフォーマンスを最大限に表現できるビジュアルを実現しました 。
剣翔（つるぎ しょう）
愛情深く、仲間から慕われる頼れる兄貴分。真面目で真摯な良いやつだが、責任感の強さから時に熱すぎる一面も。
【キャラクターデザイン】
柊暁生 様（X：https://x.com/102_55 ）
玖音レオ（くおん れお）
どんなパフォーマンスもオールマイティに魅せ、その明るさで周囲を惹きつける。誰よりも輝き、グループを導くセンターポジション。
【キャラクターデザイン】
KEKI 様（X：https://x.com/rudecopper )
朔楽はるひ（さくら はるひ）
天真爛漫で人懐っこく、笑顔で場を明るくするムードメーカー。双子の兄・はづきと共にメンバーから可愛がられる存在。
【キャラクターデザイン】
京一 様（X：https://x.com/kyouichi_16 ）
朔楽はづき（さくら はづき）
双子の兄。はるひとは対照的な落ち着いた雰囲気とミステリアスさが魅力。二人だけの独特の世界観に目が離せない。
【キャラクターデザイン】
みやも 様（X：https://x.com/meaowmo ）
アルテ・ロベルト（あるて ろべると）
クールな風貌からイメージできるハイセンスな努力家。ストイックな姿勢と甘い歌声にとろけること間違いなし。
【キャラクターデザイン】
犬月煙 様（X：https://x.com/takerunamito ）
翠凰稜巳（すおう いづみ）
毒舌キャラとして異才を放つが、圧巻の歌唱力に息を呑む。ステージ上での存在感はグループ随一。
【キャラクターデザイン】
穂竹藤丸 様（X：https://x.com/hotake6379 ）
御影漣（みかげ れん）
妖艶な魅力でファンを惹き込む“危うさ”を持つ存在。歌声は甘く切なく、唯一無二の色気を放つ。
【キャラクターデザイン】
501 様（X：https://x.com/UEAUWA ）
ティザー動画の公開＆デビューに向けたキャンペーン開始
YouTube、TikTok、Instagram、Xにて公式アカウントを開設し、8月27日(水)より各種コンテンツの投稿を開始します。
8月27日にはティザー動画を公開し、メンバー7人のビジュアルを初解禁いたしました。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJROIPqgWfQ ]
また、デビュー日である 9月25日(木)まで、歌やダンスのコンテンツを毎日配信するカウントダウンキャンペーンを実施し、ファンの皆さまとともにデビューへの熱量を高めてまいります。
【公式SNS】
YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project
TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject
Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/
X：https://x.com/FouRTe_Project
また公式サイトもリニューアルオープンし、最新ニュースやメンバー紹介、動画コンテンツなどを随時発信してまいります。
▶︎ 公式サイト： https://www.fourte-v.com/
☆Taku Takahashi（m-flo）プロデュースによるデビュー曲
記念すべきデビュー曲は、世界的に活躍する音楽プロデューサー☆Taku Takahashi（m-flo）がプロデュース。
キャッチーで心に残る“新時代のアイドルソング”として、デビュー同日の 2025年9月25日(木) に各音楽配信サービスにてリリース予定です 。
デビュー以降も、オリジナル楽曲やダンスパフォーマンス動画、バラエティコンテンツ、さらにはリアル・オンラインを横断したライブイベントを展開予定。
新たなバーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」は、世界中の人々に夢と希望を届
けるエンターテイメントを創出してまいります。
採用情報
「FouRTe Project」では、今後のクリエイティブ展開をさらに加速させるため、 クリエイティブディレクター をはじめとしたスタッフを募集しています。
未来を一緒に創り上げたい方は、ぜひ以下ページよりご応募ください。
▶︎ 採用情報ページ：
【正社員】https://herp.careers/v1/clanats/VlqXniX93m2K
【業務委託】https://herp.careers/v1/clanats/16wxWV1bVwrj
「株式会社ClaN Entertainment」について
「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。
本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長 大井 基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105
■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部 広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp