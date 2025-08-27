“歌って踊る”7人組のバーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」誕生！

株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする7人組バーチャルアイドルグループ 「FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト）」 の始動を発表します。

「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。

タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。

メンバー紹介

メンバー7人の名前とキャラクターが決定しました。メンバーのキャラクタービジュアルは、数多くの人気コンテンツを手掛ける実力派イラストレーターが担当。アイドルとしてのパフォーマンスを最大限に表現できるビジュアルを実現しました 。

剣翔（つるぎ しょう）

愛情深く、仲間から慕われる頼れる兄貴分。真面目で真摯な良いやつだが、責任感の強さから時に熱すぎる一面も。

【キャラクターデザイン】

柊暁生 様（X：https://x.com/102_55 ）

玖音レオ（くおん れお）

どんなパフォーマンスもオールマイティに魅せ、その明るさで周囲を惹きつける。誰よりも輝き、グループを導くセンターポジション。

【キャラクターデザイン】

KEKI 様（X：https://x.com/rudecopper )

朔楽はるひ（さくら はるひ）

天真爛漫で人懐っこく、笑顔で場を明るくするムードメーカー。双子の兄・はづきと共にメンバーから可愛がられる存在。

【キャラクターデザイン】

京一 様（X：https://x.com/kyouichi_16 ）

朔楽はづき（さくら はづき）

双子の兄。はるひとは対照的な落ち着いた雰囲気とミステリアスさが魅力。二人だけの独特の世界観に目が離せない。

【キャラクターデザイン】

みやも 様（X：https://x.com/meaowmo ）

アルテ・ロベルト（あるて ろべると）

クールな風貌からイメージできるハイセンスな努力家。ストイックな姿勢と甘い歌声にとろけること間違いなし。

【キャラクターデザイン】

犬月煙 様（X：https://x.com/takerunamito ）

翠凰稜巳（すおう いづみ）

毒舌キャラとして異才を放つが、圧巻の歌唱力に息を呑む。ステージ上での存在感はグループ随一。

【キャラクターデザイン】

穂竹藤丸 様（X：https://x.com/hotake6379 ）

御影漣（みかげ れん）

妖艶な魅力でファンを惹き込む“危うさ”を持つ存在。歌声は甘く切なく、唯一無二の色気を放つ。

【キャラクターデザイン】

501 様（X：https://x.com/UEAUWA ）

ティザー動画の公開＆デビューに向けたキャンペーン開始

YouTube、TikTok、Instagram、Xにて公式アカウントを開設し、8月27日(水)より各種コンテンツの投稿を開始します。

8月27日にはティザー動画を公開し、メンバー7人のビジュアルを初解禁いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=cJROIPqgWfQ ]

また、デビュー日である 9月25日(木)まで、歌やダンスのコンテンツを毎日配信するカウントダウンキャンペーンを実施し、ファンの皆さまとともにデビューへの熱量を高めてまいります。

【公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project

TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject

Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/

X：https://x.com/FouRTe_Project

また公式サイトもリニューアルオープンし、最新ニュースやメンバー紹介、動画コンテンツなどを随時発信してまいります。

▶︎ 公式サイト： https://www.fourte-v.com/

☆Taku Takahashi（m-flo）プロデュースによるデビュー曲

記念すべきデビュー曲は、世界的に活躍する音楽プロデューサー☆Taku Takahashi（m-flo）がプロデュース。

キャッチーで心に残る“新時代のアイドルソング”として、デビュー同日の 2025年9月25日(木) に各音楽配信サービスにてリリース予定です 。

デビュー以降も、オリジナル楽曲やダンスパフォーマンス動画、バラエティコンテンツ、さらにはリアル・オンラインを横断したライブイベントを展開予定。

新たなバーチャルアイドルグループ「FouRTe Project」は、世界中の人々に夢と希望を届

けるエンターテイメントを創出してまいります。

採用情報

「FouRTe Project」では、今後のクリエイティブ展開をさらに加速させるため、 クリエイティブディレクター をはじめとしたスタッフを募集しています。

未来を一緒に創り上げたい方は、ぜひ以下ページよりご応募ください。

▶︎ 採用情報ページ：

【正社員】https://herp.careers/v1/clanats/VlqXniX93m2K

【業務委託】https://herp.careers/v1/clanats/16wxWV1bVwrj

「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」

株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。



本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１

代表者：代表取締役社長 大井 基行

設立年月日：2022年４月１日

資本金等：約8.5億円（資本剰余金含む）

コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/

会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting

採用サイト：https://www.wantedly.com/companies/company_7437105





■ 本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ClaN Entertainment

担当：経営管理部 広報

E-mail：pr@clan-ntv.jp