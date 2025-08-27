期末配当予想の修正（記念配当）に関するお知らせ

日本和装ホールディングス株式会社

当社は、2025年８月27日開催の取締役会において、2025年12月期の期末配当予想を下記のとおり修正することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

１．修正の内容

２．配当予想修正の理由

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

上記方針を踏まえつつ、当社は2025年３月27日付で新代表取締役社長が就任し、新経営体制を発足したことから、これまでのご支援とともに引き続きご支援くださる株主のみなさまに感謝の意を表すため、１株当たり２円の記念配当を実施することといたしました。

これにより、2025年12月期の期末配当予想を１株当たり５円としておりましたが、新経営体制発足の記念配当をあわせた１株当たり７円に修正することといたします。これにより、年間配当金は１株当たり16円となる予定であります。

これからも変わらぬご愛顧とご支援、どうぞよろしくお願いいたします。

■会社概要

日本和装ホールディングス株式会社

事業内容 きものや帯の販売仲介業。全国で無料の着付け教室を展開（卒業生22万名超）

本社所在地 東京都港区六本木6-2-31六本木ヒルズノースタワー5F

代表 代表取締役社長 鶴野 尚史

上場区分 東証スタンダード市場（証券コード2499）

URL https://www.wasou.com