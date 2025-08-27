【横浜ベイホテル東急】マロン×秋の味覚で“秋スイーツの旅”へ！観覧車イルミネーションとともに楽しむご褒美ブッフェは9月1日予約開始！

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社栗を中心に秋のスイーツが揃いました詳細を見る :https://ybht.co.jp/restaurant/plan/sweetjourney-autumn.php

横浜ベイホテル東急（横浜市西区みなとみらい・総支配人 北村裕二）は、オールデイダイニング「カフェ トスカ」（2階）にて、2025年10月23日（木）～11月27日（木）の期間の木曜日限定で、栗や秋の味覚を使用したスイーツが登場するナイトデザートブッフェ「栗ジャーニー」を開催。そのご予約受付を、2025年9月1日（月）10時より、公式ウェブサイトからのオンライン事前決済にて承ります。

この期間限定のデザートブッフェは、栗をはじめとしたさつまいも・かぼちゃ・洋なしなど秋を代表する食材を使用したスイーツが充実。人気のマロンロールケーキや、マロンとカシスのムース、マロンタルト、マロンパイといった王道の栗スイーツに加え、キャラメルポワールムース、リンゴのタルト、紅茶のシフォンケーキなど、秋ならではのラインナップです。アクションコーナーでは、お客さまの目の前で絞る「モンブラン」が登場するなど、20種以上のデザートをお届けいたします。

お料理では、カフェトスカの人気メニュー「ジューシーに焼き上げたローストビーフ」や「カルボナーラ」、「釜焼きピッツァ」など充実の食事メニューもご用意。さらに、赤・白ワイン、スパ-クリングも飲み放題になるフリーフロー付きプランでは、アルコールとともに味わう大人のデザートタイムをお過ごしいただけます。観覧車のイルミネーションの輝きとともに味わうスイーツとワイン。これぞディナータイムならではの醍醐味です。栗の魅力と秋のおいしさを満喫する“スイーツの旅”を存分にお楽しみください。

夜景に包まれ開放感のある「カフェトスカ」ブッフェボードのケーキはホールスタイルでご用意いたします。目の前でカッティングする「ローストビーフ」

ナイトデザートブッフェ 「栗ジャーニー」 概要 要予約

■開催日： 2025年10月23日(木)～11月27日(木) 【毎週木曜日限定】

■期間： ご予約は9月1日(月)10時よりスタート （予約受付はオンライン事前決済のみ）

■時 間： 17：00～/17：30～/18：00～（各120分制） 20：00 クローズ

■場 所： オールデイダイニング「カフェ トスカ」(2階)

■料 金： お1人さま \6,800

お1人さま（ワイン・スパークリングワインのフリーフロー付き） \8,800

小学生 \4,000 / 4歳以上の未就学児 \2,600

みなとみらいの大観覧車を目の前に

■内 容：

《スイーツ》

・マロンロールケーキ

・マロンとカシスのムース

・マロンタルト

・マロンパイ

・キャラメルポワールムース

・ベリーショートケーキ

・ミニュイ、ポティロン

・タルトレットスイートポテト

・リンゴのタルト

・紅茶のシフォンケーキ

・マロンシャンテリー

・マロンパンナコッタ

・クリスピーショコラマロン

・ジュレポム

・ムースレザン

・ソフトクリーム

・フルーツ各種

≪お料理≫

・ジューシーに焼き上げたローストビーフ

・パルミジャーノ・レッジャーノで仕上げるカルボナーラ

・窯焼きピッツァ

・トスカオリジナルオニオンカレー

・サラダ各種

・メゾンカイザーのブレッドほか

※コーヒー、紅茶、オレンジジュースなどのフリードリンク付き

ロールケーキイメージ「パルミジャーノ・レジャーノで仕上げるカルボナーラ

※営業内容は、社会状況により変更が生じる可能性がございます

※表示料金はサービス料・税金が含まれております

※写真はイメージです

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします

「カフェトスカ」イメージ

