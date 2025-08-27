【横浜ベイホテル東急】マロン×秋の味覚で“秋スイーツの旅”へ！観覧車イルミネーションとともに楽しむご褒美ブッフェは9月1日予約開始！

写真拡大 (全8枚)

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社

栗を中心に秋のスイーツが揃いました

詳細を見る :
https://ybht.co.jp/restaurant/plan/sweetjourney-autumn.php

横浜ベイホテル東急（横浜市西区みなとみらい・総支配人　北村裕二）は、オールデイダイニング「カフェ トスカ」（2階）にて、2025年10月23日（木）～11月27日（木）の期間の木曜日限定で、栗や秋の味覚を使用したスイーツが登場するナイトデザートブッフェ「栗ジャーニー」を開催。そのご予約受付を、2025年9月1日（月）10時より、公式ウェブサイトからのオンライン事前決済にて承ります。



この期間限定のデザートブッフェは、栗をはじめとしたさつまいも・かぼちゃ・洋なしなど秋を代表する食材を使用したスイーツが充実。人気のマロンロールケーキや、マロンとカシスのムース、マロンタルト、マロンパイといった王道の栗スイーツに加え、キャラメルポワールムース、リンゴのタルト、紅茶のシフォンケーキなど、秋ならではのラインナップです。アクションコーナーでは、お客さまの目の前で絞る「モンブラン」が登場するなど、20種以上のデザートをお届けいたします。



お料理では、カフェトスカの人気メニュー「ジューシーに焼き上げたローストビーフ」や「カルボナーラ」、「釜焼きピッツァ」など充実の食事メニューもご用意。さらに、赤・白ワイン、スパ-クリングも飲み放題になるフリーフロー付きプランでは、アルコールとともに味わう大人のデザートタイムをお過ごしいただけます。観覧車のイルミネーションの輝きとともに味わうスイーツとワイン。これぞディナータイムならではの醍醐味です。栗の魅力と秋のおいしさを満喫する“スイーツの旅”を存分にお楽しみください。



夜景に包まれ開放感のある「カフェトスカ」

ブッフェボードのケーキはホールスタイルでご用意いたします。

目の前でカッティングする「ローストビーフ」

ナイトデザートブッフェ 「栗ジャーニー」 概要　　要予約


■開催日：　2025年10月23日(木)～11月27日(木)　【毎週木曜日限定】　


■期間：　 　 ご予約は9月1日(月)10時よりスタート　（予約受付はオンライン事前決済のみ）


■時 間： 17：00～/17：30～/18：00～（各120分制）　20：00 クローズ


■場 　所： オールデイダイニング「カフェ トスカ」(2階)


■料 　金：　お1人さま　　　　　　　　　　　　　\6,800


　　　　 　　お1人さま（ワイン・スパークリングワインのフリーフロー付き）　\8,800


　　　　　　 小学生　\4,000　/　4歳以上の未就学児　\2,600



みなとみらいの大観覧車を目の前に

■内 　容：


《スイーツ》


・マロンロールケーキ


・マロンとカシスのムース


・マロンタルト


・マロンパイ


・キャラメルポワールムース


・ベリーショートケーキ


・ミニュイ、ポティロン


・タルトレットスイートポテト


・リンゴのタルト


・紅茶のシフォンケーキ


・マロンシャンテリー


・マロンパンナコッタ


・クリスピーショコラマロン


・ジュレポム


・ムースレザン


・ソフトクリーム


・フルーツ各種


≪お料理≫


・ジューシーに焼き上げたローストビーフ


・パルミジャーノ・レッジャーノで仕上げるカルボナーラ


・窯焼きピッツァ


・トスカオリジナルオニオンカレー


・サラダ各種


・メゾンカイザーのブレッドほか 　


※コーヒー、紅茶、オレンジジュースなどのフリードリンク付き



ロールケーキイメージ

「パルミジャーノ・レジャーノで仕上げるカルボナーラ

※営業内容は、社会状況により変更が生じる可能性がございます　　


※表示料金はサービス料・税金が含まれております


※写真はイメージです


※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます


※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします



「カフェトスカ」イメージ

【お客様のお問い合わせ先】


横浜ベイホテル東急　レストラン予約


電話：045-682-2255（直通）