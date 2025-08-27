9月限定！残暑を楽しむ「ナイトプール」、オールインクルーシブステイの【メルキュール宮城蔵王リゾート&スパ】に登場

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

雄大な蔵王連峰を望むオールインクルーシブの高原リゾートホテル「メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ」（宮城県刈田郡蔵王町／総支配人：吉田 貴文）では、2025年9月1日（月）～27日（土）の期間限定で、夜間のプール営業を実施します。今年は例年以上に厳しい暑さが長引くと予想されていますが（*1）、宿泊者には屋内で「ナイトプール」を楽しんでいただけます。当ホテルは朝食や夕食、ラウンジでのドリンクやおつまみ、大浴場などの利用を含む「オールインクルーシブ」を導入しており、ナイトプールも追加料金なしで利用可能です。ライトアップされた幻想的な空間で、お子様から大人の方までゆったりと過ごすことができます。

*1 参考：日本気象協会

https://tenki.jp/forecaster/r_anzai/2025/07/28/34840.html

「ナイトプール」概要

【期間】2025年9月1日（月）～9月27日（土）

【時間】17:00～21:00

【場所】メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ 館内室内プール

【料金】

宿泊者：オールインクルーシブの料金に含む

日帰り利用：大人 1,500円、小人 750円、幼児無料

貸し出し品：フェイスタオル 100円、バスタオル 300円

【備考】

・水着の貸し出しは行っておりません。

・都合により予告なく営業期間・営業時間が変更、中止となる場合がございます。

・入れ墨、タトゥーを入れている方のプールへの入水はお断りしておりますが、ラッシュガード等で隠すことができれば利用可能です。

・上記期間中、日中にプールを利用できる日もあります。（9月6日（土）、14日（日）、20日（土）、27日（土）の10:00～13:00および14:00～17:00）

【URL】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/activities/

天候を気にせず楽しめる屋内プール

大人用の25ｍプールに加え幼児用の浅いプールも完備。大人はもちろん、小さなお子さまも安心して遊ぶことができます。（写真は日中利用時のイメージです）

プール以外にも様々な魅力が詰まった、オールインクルーシブステイ

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパでは「オールインクルーシブ」を導入しており、館内のレストランでの食事やドリンク、ラウンジ、アクティビティなどが追加料金を気にせず利用できます（一部有料）。

【詳細・予約】https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/plan/374-2/

1日限定でシャンソン＆フラダンスショーも開催

シャンソン歌手・浜砂伴海（はますな ともみ）さんの歌に合わせ、「カリコフラスタジオ」主宰・池田のり子さんによるフラダンスショーを開催いたします。予約なしで気軽に参加できます。

【日程】2025年9月14日（日）

【時間・場所】1部：14:20～（ロビー）／2部:16:00～（プール）／3部：20:00～（中庭 ファイヤーピット横）

【料金】無料

シャンソン歌手 浜砂 伴海（はますな ともみ）

上野学園大学声楽学科卒業。1995年より銀座「シャンソニエ鳩ぽっぽ」、人形師辻村寿三郎氏のアトリエ「ジュサブロー館」のレギュラー出演などを経て2007年フリーとなる。朗読芝居、生け花、マイム、水墨画など他アートとのコラボや「お寺でシャンソン」など、独自のスタイルで演奏活動を展開中。繊細なシャンソン、ドラマチックなカンツォーネ、抒情歌や昭和歌謡まで、その表現の幅には定評がある。主宰する「笑顔のシャンソン教室」はTV「じゅん散歩」で紹介され「愛と情熱のレッスン」が人気。笑顔の輪を広げている。

フラダンサー 池田 のり子

フラネーム「カリコ コーラウ のり子」。2019年、ハワイ・クムフラ、エンズリーハレマヌアカデミー研修を終え、2020年にカリコフラスタジオを立ち上げる。後進の育成に加え、高木ブーハワイアンフェステバル、銀座タクト、オワフ島クヒオビーチフラショーなどの活動のほか、介護施設等での慰問活動も精力的に行い好評を得ている。

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパ

メルキュール宮城蔵王リゾート＆スパは仙台駅から車で約1時間、雄大な蔵王連峰を望むオールインクルーシブの高原のリゾートホテルです。トレッキングやスキーなど大自然に触れる四季折々のアクティビティを存分に楽しめます。ホテルでは地元ならではの料理と、名湯「遠刈田（とおがった）温泉」で、蔵王の四季を感じられる癒しのひとときを提供します。

【所在地】〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉字鬼石原1-1

【TEL】 03-6830-3926（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 17,500円～（夕食、朝食、ラウンジ、温泉などを含む、2名1室利用時の1名あたり料金、税・サ込）※ランチの提供無し、ドリンク等一部有料

【URL】 https://mercure-miyagizao-resortandspa.jp/

【アクセス】東北自動車道 白石ICより車で約30分、JR仙台駅より高速バスで約75分。

メルキュールについて

ローマ神話の旅の神、マーキュリーからインスピレーションを得たメルキュール ホテルは、1973年の創業以来、単に快適な眠りをご提供する場としてではなく、その地域の魅力を深く感じることができる、質の高いサービスを大切にしています。メルキュールは、リオ、パリ、バンコク、その他世界各地で「ディスカバー・ローカル」のプログラムを通じて、お客様にその土地ならではの体験をお届けしています。インテリアデザインからその地域の食文化や飲み物にいたるまで、その土地ならではのものに触れていただける空間、おもてなしをご用意しています。メルキュール ホテルは、都心、ビーチ、山あいなど、70か国以上に1,000以上のホテルを展開しています。メルキュールは、110か国以上に5,600以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,600を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。 ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2025年8月27日配信時点での情報です

※写真はすべてイメージです