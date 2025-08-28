LRQA、CISO Singapore 2025にてサイバーセキュリティ分野の議論を主導





シンガポール, 2025年8月27日 /PRNewswire/ -- LRQAは、8月19日・20日にマリーナベイ・サンズで開催された「CISO Singapore 2025」に参加し、サイバーセキュリティ分野の専門家400名以上が集う中、注目を集めました。同イベントでは、最新技術や戦略、業界内での連携に関する活発な意見交換が行われ、LRQAはその議論の中心的な役割を果たしました。



LRQA team at CISO Singapore 2025



LRQAの展示ブースでは、専門チームがサイバーレジリエンス、アダプティブ・セキュリティ、インシデント対応力の強化に関する実践的かつ先進的な戦略を紹介し、業界関係者から高い関心を集めました。

同イベントで掲げられた主要テーマは、LRQAが掲げる「よりスマートで強固なセキュリティ体制の構築を支援する」という使命と方向性を共有するものでした：

- サイバーレジリエンス： 脅威を可視化し、セキュリティ対策をビジネス目標と整合させること

- アダプティブ・セキュリティ：新たなリスクに対して、柔軟かつ先進的な技術で先手を打つ防御戦略

- リスク・ガバナンス：チームの力を引き出し、脅威を抑制する堅牢なガバナンス体制の構築

- インシデント対応体制の整備：インシデントの検知・対応・復旧を自信を持って行える体制の構築

LRQA アジア太平洋地域担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントのフォティス・カンポリスは、次のように述べています。

「CISO Singaporeは単なるイベントではなく、有意義な対話と未来志向の思考を促すきっかけとなる場でした。サイバーセキュリティの分野で変革を推進している多くの情熱的な専門家と、当社のチームが直接つながることができたのは、大変有意義な機会となりました。」

LRQAは、複雑化する現代の脅威環境に対して、企業が明確な視点と自信を持って対応できるよう支援するという姿勢を、同イベントへの参加を通じて改めて示しました。サイバーセキュリティの領域が進化を続ける中、LRQAは、レジリエンス、適応性、ガバナンスを重視したセキュリティ体制の構築における信頼できるパートナーとして、今後も企業を支援していきます。

LRQAについて

LRQAは、保証、認証、サイバーセキュリティ、検査、研修の分野における専門知識を結集した、世界有数のアシュアランスサービスプロバイダーです。急速に変化する世界の中で、お客様が的確に対応できるよう支援しています。120か国以上で事業を展開し、世界中の30を超える認定機関から認証を受けているLRQAは、ほぼすべての業種を対象に、リスク管理を支援しています。

詳細は https://www.lrqa.com/ をご覧ください。

お問い合わせ先t:

Hasan Surve

Regional Marketing Manager - APAC, LRQA

hasan.surve@lrqa.com

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2756965/LRQA.jpg?p=medium600

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/1994890/5391521/LRQA_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com