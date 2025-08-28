HEXCLAD、F1ドライバーYUKI TSUNODA氏をグローバル・アンバサダーに任命





Tsunoda氏、スピード、精度、卓越した料理の融合を目指すGordon Ramsay氏のハイパフォーマンス・キャンペーンに参加

ロサンゼルス, 2025年8月27日 /PRNewswire/ -- トップ・シェフや意欲的な家庭料理人に愛されるパフォーマンス重視のキッチン用品ブランドHexCladは本日、新進気鋭のF1スター、Yuki Tsunoda氏を同社の新たなグローバル・ブランド・アンバサダーに任命したことを発表しました。このパートナーシップは、優れたツール、集中力、実行力が大きな違いを生む2つの世界、つまりレースの精密さと料理の芸術性を融合させた国際キャンペーンの始まりです。

大胆なドライビング・スタイルと際立った個性で知られるTsunoda氏は、シェフになることを長年夢見てきた情熱的な家庭料理人でもあります。現在、彼は世界の料理界の最も象徴的な人物の1人であるGordon Ramsay氏とチームを組み、あらゆるレベルのパフォーマンスを称えるダイナミックな新しいキャンペーン「ハイ・パフォーマンス・クックウェア（High Performance Cookware）」をHexCladと共同で展開しています。大胆かつ創造的な演出として、2人のスターがまさかの役割交換。Tsunoda氏がキッチンに入り、Ramsay氏がハンドルを握ります。「どんな分野でもパフォーマンスを解き放つには適切なツールから始まる」ということを証明します。

「食べ物と料理は私の人生の大きな部分を占めており、キッチンで過ごすのが大好きです」とYuki Tsunoda氏は述べています。「HexCladとの提携は自然な流れのように感じました。彼らの調理器具は、プロレベルの料理を作るためのツールを提供してくれるだけでなく、料理体験をより楽しくしてくれます。」

Tsunoda氏は、Ramsay氏が率いるHexClad社の成長を続けるアンバサダーのラインナップに加わりました。Ramsay氏は、同ブランドの特許取得済みハイブリッド調理器具の比類ない耐久性、性能、デザインを信頼しています。このパートナーシップの一環として、Tsunoda氏は2025年のF1シーズンを通してグローバル・キャンペーン・コンテンツに登場します。このキャンペーンは、彼がレースでパフォーマンスに注ぐのと同じ注意を、HexCladがトラック外で同氏の生活をどのようにサポートしているかに焦点を当てます。彼はまた、今シーズンの1つのレースで、レース用ヘルメットにHexCladブランドのロゴを付けて出場する予定です。

「Yukiは素晴らしいアスリートですが、彼がHexCladにとって理想的な存在である理由は、その考え方にあります。情熱的で、正確で、何事にも全力で取り組む人物です」と、HexCladの共同創設者兼CEOであるDaniel Winer氏は述べています。「私たちはこのブランドを、夕食を作るときでも、チャンピオンシップを追いかけるときでも、自分自身を奮い立たせるための最高のツールを求める人々のために作りました。」

今回の発表は、世界規模で拡大を続け、パフォーマンス重視の調理器具で業界の常識を塗り替え続けるHexCladの勢いを受けたものです。Tsunoda氏の参加により、同ブランドは料理界と世界のスポーツ界の両方で存在感を深めることになります。

このキャンペーンは、HexCladが構想し、カンヌ受賞歴のあるコマーシャル・ディレクターのPeter Franklyn Banks氏の指揮の下、KODE Mediaが制作したもので、米国、英国、日本などを含む複数の市場を対象としたPRおよび小売戦略によってサポートされ、2025年秋から放送、デジタル、ソーシャル・プラットフォームを通じて世界的に展開されます。

詳細については、www.hexclad.comをご覧ください。

HexCladについて：

HexCladは、ロサンゼルスを拠点とする世界的高級キッチン用品ブランドで、ステンレス鋼とノンスティック加工を組み合わせた特許取得済みのハイブリッド技術で知られ、比類のない性能、耐久性、使いやすさを実現しています。HexCladは2016年の創業以来、調理器具、カトラリー、まな板、エプロン、キッチン・アクセサリなど、高性能な製品を幅広く取り揃え、現代の調理器具を刷新してきました。HexCladは、消費者直販チャンネルと戦略的な小売パートナーを通じて販売され、ルールを破り、慣習に挑戦する製品で、あらゆるレベルの料理人に力を与えることで、世界中に熱狂的なファンを築いてきました。このブランドは、2023年から2025年にかけてアメリカで最も急成長する民間企業のInc. 5000リストに選出されました。詳細については、www.hexclad.comをご覧ください。

ビデオ - https://mma.prnasia.com/media2/2758212/Hexclad_x_F1_Epic_Performance.mp4

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2609445/HexClad_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

