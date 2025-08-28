進化の時代においても、Michter′sは世界で最も称賛されるウイスキーの王座を維持





ルイビルの蒸留所が、世界の専門家アカデミーから業界最高栄誉を三たび受賞

ケンタッキー州ルイビル, 2025年8月28日 /PRNewswire/ -- 世界中の蒸留所が新たな状況と機会に取り組む中、Drinks Internationalが招集した専門家によるグローバル・アカデミーは、ルイビルを拠点とするMichter'sにウイスキー業界最高の栄誉を3年連続で授与しました。「世界で最も称賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskey）」です。Drinks Internationalの年間トップ50ランキングは、世界最高のウイスキーの決定版リストと見なされ、業界における最高の達成を象徴しています。

Michter'sの執行副社長であるMatt Magliocco氏は次のようにコメントしています。「Michter'sが世界で最も称賛されるウイスキーとして認められたことは、まさに夢のようです。世界には数多くの優れた蒸留所があり、才能ある人々が素晴らしいウイスキーを造っています。これほど多くの人が感動的な仕事をし、驚異的な製品を生み出している中で、業界の仲間たちから認められることは、身の引き締まる思いです。また、私たちの物語を世界に伝える手助けをしてくださり、業界の人々が成し遂げている素晴らしい取り組みについて、その物語の読み手、つまり消費者や業界関係者に啓発を続けてくださっている、世界の専門メディアで活躍する素晴らしいジャーナリストや出版社の方々にも、心から感謝しています。Michter'sがこれまでに達成した、そしてこれから達成するであろう成功は、すべて業界の支援者のおかげです。私たちは彼らに永遠の感謝を捧げます。」

このランキングは、世界100名の独立した飲料バイヤー、ジャーナリスト、バーテンダー、ウイスキー専門家で構成される国際アカデミーによって決定されます。Drinks Internationalの編集長であるShay Waterworth氏は次のように述べています。「Michter'sは、尊敬されるウイスキー・ブランドとしての条件をすべて満たしています。伝統的な手法を尊重しつつ革新を推進し、古臭さを感じさせない由緒正しさを持ち、限定的でありながら適切な場所で入手可能なウイスキーです。過去30年間、JoeとMatt Magliocco、そしてMichter'sの社員全員が世界のバー業界で確固たる評価を築き上げ、そのウイスキーの品質は業界のトップ専門家から崇敬の念をもって称えられてきました。当ランキングで1位を獲得すること自体、かつては驚異的な成果でしたが、3年連続で達成するのは前例のない偉業であり、今後しばらくは再び見られないだろうと確信しています。」

「Drinks Internationalアカデミーからいただいたこの栄誉に感激しながら、まさに身の引き締まる思いがします。業界の仲間たちと同様、私たちは変化する規制・取引環境、消費者の嗜好、技術に適応しています」と、Michter'sの熟成責任者であるAndrea Wilson氏は述べています。「私たちの最高の使命は、人々が楽しめる素晴らしいウイスキーを造ることです。世界で最も称賛されるウイスキーに選ばれたことは、その究極の証です。この非凡な栄誉を賜り、誇りと感謝の念でいっぱいです。」

Michter'sのマスター・ディスティラーであるDan McKee氏は次のようにコメントしています。「この仕事は私をケンタッキーから日本の関西まで、そしてその間にあるほぼ全ての場所へと導いてくれました。旅の途中で、国内外の消費者がMichter'sやアメリカン・ウイスキーというカテゴリーに対して抱く深い理解と評価に、私は驚嘆の念を抱き続けてきました。Michter'sのチームは、可能な限り最高品質のウイスキーを造ることに全力を注いでいます。私たちの努力の結晶を人々が心から楽しんでくれていると知ることは、この上ない喜びです。皆様のご支援に心より感謝申し上げます。」

「世界中の多くの方々からの多大な支援がなければ、このようなことは決して実現しなかったでしょう」と語るのは、Michter'sの社長であるJoseph J. Magliocco氏。「Michter'sの全従業員は、一人ひとりの皆様に深く感謝しており、この素晴らしい知らせに身の引き締まる思いがしています。」

Michter'sの事業は、ルイビルのシブリー地区にある主蒸留所のほか、ケンタッキー州の他の2か所にも広がっています。スプリングフィールドでは、205エーカーの敷地で自社栽培の穀物を栽培しており、ルイビルのダウンタウンでは、歴史あるFort Nelsonビルに第2蒸留所を構えています。ルイビル・スラッガーの向かい、Frazier博物館と同じブロック内、ウェスト・メイン・ストリートの一等地に位置するMichter's Fort Nelson蒸留所は、Michter's Pennsylvaniaの伝説的なポット・スチル・システムを採用しています。また、ウイスキーを試飲できる教育ツアーや、スピリッツとカクテルの歴史家であるDavid Wondrich氏が監修したクラシック・カクテルを提供するThe Bar at Fort Nelsonもあります。

Michter'sには、妥協のない品質の伝統的なアメリカン・ウイスキーを提供するという、豊かで長い伝統があります。Michter'sは、バーボン、ライ、サワー・マッシュ・ウイスキー、アメリカン・ウイスキーなどを製造し、それぞれのウイスキーを最高の状態に熟成させた限定生産品を提供することで高い評価を得ています。

「世界で最も称賛されるウイスキー（The World's Most Admired Whiskies）」リストの詳細情報（2025年版レポート全文を含む）については、Drinks Internationalのページをご覧ください。

Michter'sの詳細については、michters.comをご覧いただくか、Instagram、Facebook、Xで同社をフォローしてください。

