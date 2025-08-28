MagMutualがAppianで業務改革





AppianのAIを活用したプラットフォームで保険契約の移行時間を削減見積り速度を向上させ業務運用を統一

米バージニア州MCLEAN, 2025年8月28日 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ: APPN) は本日、 MagMutual社がAppianのAIを活用したプラットフォームを使って業務オペレーションの変革を成功させたことを発表しました。MagMutualは、全米4万以上の医療機関や組織に総合的な保険を提供する、医療過誤保険のリーディングプロバイダーです。同社はAppianやXebiaと提携し、基幹プロセスのモダナイズと保険契約者のエクスペリエンスの向上に取り組んでいます。

MagMutualは、レガシーシステムと手作業のワークフローに起因する問題に直面していました。見積りの作成に時間がかかる上、プロセスが断片化されていました。また、サイロ化されたシステムによって運用の可視性と応答性が損なわれ、買収に伴う保険契約の移行には最大3年かかったこともありました。

「見積りのポータルを公開してから数時間以内に保険契約が成立し、広告を打たなくても非常に短期間で 100 万ドルの収益を達成しました」と、MagMutualの最高顧客責任者Mark Poling氏は述べています。

MagMutualは、Appianと提携してセルフサービスの見積りポータルを構築し、引受査定と保険金請求のワークフローを統合しました。顧客は瞬時に見積もりを取得できるようになり、以前は数週間かかっていた手続きが数分で完了するようになりました。同社のデジタルセルフサービス見積りポータルは、短期間で100万ドル以上の新規収益を生み出しました。

同社は、保険業務の中核プロセスをAppianで運用することで、より迅速なサービスと保険契約者への優良な体験を提供しています。従業員はシステム間を行き来する必要がなくなり、ワークフローが効率化され、ストレスが軽減されました。この解決方法では、旧来の３つのツールをAppianのデータファブリックを活用して置き換え、Salesforce、Oasis、MagMutualの社内システムからデータを統合しています。さらに、Appian Process HQを導入し、AIを活用してプロセスのボトルネックを特定し、継続的に改善しています。

MagMutualはAppianの導入によって買収による不整合を軽減し、顧客へのサービスの中断を最小限に抑えています。これまでの買収による複雑な保険契約の移行は、3年からわずか1年に短縮されました。

「Appian AIを活用することで、当社の戦略計画を継続的に達成できるチャンスが多くなると考えています」と、MagMutualの最高製品・ソリューション責任者であるSheila Evans氏は述べています。

MagMutualは、スピード、透明性、そして運用の俊敏性を大幅に向上させました。AppianのAI搭載プラットフォームを導入することで、社内効率が向上し、迅速でシームレスな医療体験を医師に提供できるようになっています。

MagMutualのSheila Evan氏は、来る2025年9月26日開催のAppian Around The World Tokyo（東京汐留：コンラッド東京）において、この業務改革の事例講演を行います。参加申込みはこちら

MagMutualについて

MagMutualは40年以上にわたり、医療従事者の賠償責任保険のリーディングプロバイダーとして活躍してきました。現在、同社は米国最大の医療専門家賠償責任相互保険会社であり、全米4万以上の医療機関に医療賠償責任保険を提供しています。MagMutualは、お客様一人ひとりに合わせたアドバイス、保険金請求の支援、そして経済的メリットを提供することで、より良い結果とより強力な保険契約を実現しています。¹

Appianについて

Appianは、ビジネスプロセスの専門企業です。プロセスの効率化によって、お客様がコスト削減や顧客体験の向上を実現し、戦略的優位性を強化できるソフトウェアプラットフォームを提供しています。お客様の成功への強いコミットメントを基に、世界中のさまざまな業界のエンタープライズ企業を支援しています。詳しくは、appian.com/jp をご覧ください。[Nasdaq: APPN]

