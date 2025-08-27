体験型自己理解プログラム「REBOOST（リブースト）」、認知科学の第一人者・川合伸幸教授がサービス監修に就任

株式会社ミズカラ

株式会社ミズカラ（本社：東京都千代田区、代表取締役：山宮健太朗）は、体験型自己理解プログラム「REBOOST」において、認知科学学会所属・名古屋大学大学院情報学研究科の川合伸幸教授を新たにサービス監修者として迎えました。本取り組みにより、自己効力感向上を科学的に裏付けるプログラムの社会的信頼性をさらに強化します。

REBOOST（リブースト）サービスサイト：https://mizukara.com/service-reboost/(https://mizukara.com/service-reboost/)

■川合伸幸教授について

川合 伸幸 教授は、名古屋大学大学院情報学研究科心理・認知科学専攻 教授であり、2025年4月より同専攻の専攻長を務めています。かつて京都大学霊長類研究所でCOE研究員として比較認知科学の研究に従事し、現在も認知科学・実験心理学・生物心理学・神経科学を専門として教育・研究をリードしています。

人間および霊長類における学習・記憶・注意・情動・発達・進化など広範なテーマに取り組み、特に心理学者アルバート・バンドューラが提唱した**自己効力感理論（バンドューラ理論）**の応用研究にも精通。感情の生理学的基盤や、脳波・心拍などの生体データを用いた情動推定にも取り組んでいます。

代表的な研究として、あおり運転における心理的・生理的メカニズムの解明、紙に怒りを書いて捨てるアンガーマネジメント効果の実証、霊長類の社会行動や進化的背景の分析などがあります。日本認知科学会の会長（2023～2024年）、副会長（2021～2022年）を務め、日本行動科学学会や日本心理学会でも幅広く活動。著書に『心と現実 私と世界をつなぐプロジェクションの認知科学』（幻冬舎、共著）などがあります。

■川合教授によるREBOOST視察と考察

川合教授は、REBOOSTプログラムを「2日間・計18時間以上」にわたって参与観察し、以下のようにコメントしています。

「自身の過去の振り返りや、他人との共有（自己開示）は認知科学、精神分析学、臨床心理学に基づくものです。夢中な自分を取り戻すためのワーク全体は、自己効力感という概念を提唱したバンドューラが考える、自己効力感を高めるための四つの方法に則って設計されています。参加者はさまざまな実践を体験しますが、その根底には心理学や認知科学の理論や知見があります。」

このコメントは、REBOOSTが単なるモチベーション向上プログラムではなく、認知科学・心理学的根拠に基づいて体系化された体験型自己理解プログラムであることを示しています。

■「REBOOST」とは

REBOOSTは、“本来の自分”を取り戻すための2日間体験型自己理解プログラムです。私たちは日々の生活や社会的な役割の中で、無意識のうちに身につけた固定観念や制限によって、自分の可能性を狭めてしまいがちです。その結果、「本当にやりたいことがわからない」「自分の軸が定まらない」といった課題を抱える人も少なくありません。

REBOOSTでは、オフラインでのグループワークや体験型ワークを通じて、自分を縛ってきた信念（ビリーフ）に気づき、過去の経験を整理・完了させ、新しい信念へと書き換えていきます。そのプロセスを通じて、外的な評価や肩書きに左右されない“本来の自分”を再発見し、これからの人生を自分らしく歩むための軸を確立することができます。

■今後の展望

ミズカラは川合教授との監修体制のもと、REBOOSTの効果検証と学術的エビデンスの蓄積を進めます。自己効力感向上のための実証データを国内外に発信し、科学的に裏付けられた体験型自己理解プログラムの新たなスタンダードを創出していきます。

■株式会社ミズカラについて

株式会社ミズカラは「すべての人に可能性がある」を理念とし、個人向けキャリアコーチング事業、法人向けの組織コーチング事業,人材研修事業など複数事業を展開するコーチングカンパニーです。

日本国内における仕事満足度（ワークエンゲージメント）の低さを解消するため、個人に対する「自己開発」や法人向けの「創発型組織開発」などのサービスを提供。人と組織が、自らのGOALを生きる時代を拓くことを目指します。

■株式会社ミズカラの運営事業/メディア

キャリアコーチング事業「キャリスピ（https://mizukara.com/careerspeed/）」

組織コーチング事業（https://mizukara.com/impact/）

人材研修事業「REBOOST（https://mizukara.com/reboost/）」

メディア「認知科学コーチング研究所（https://mizukara.com/magazine/）」

書籍「自分の変え方（https://amzn.to/4m3s5nT）」

会社名：株式会社ミズカラ（旧：株式会社GOAL-B）

事業内容：キャリアコーチング事業、組織コーチング事業、転職エージェント事業

代表取締役：山宮健太朗

所在地：東京都千代田区内幸町二丁目２番３号 日比谷国際ビル 6階

設立：2019年7月

URL：https://mizukara.com

