【リテールメディアサミット2025】「CCCMKホールディングス株式会社」プラチナスポンサー決定のお知らせ

写真拡大

株式会社アドインテ

昨年2,000名以上が来場したリテールメディアに特化したカンファレンス、業界のキーマンが一堂に集まり、その真価を可視化していく2日間




この度、リテールメディアサミット2025のプラチナスポンサーとして、「CCCMKホールディングス株式会社」のご協賛が決定したことを、お知らせいたします。本イベントでは、業界をリードする各企業様の講演やセッションを通じて、リテールメディアの最新動向、先行ユースケース、ソリューション開発状況など、多彩なコンテンツをご提供いたします。



■ご協賛企業


名称　　　：CCCMKホールディングス株式会社


所在地　　：神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番3号


代表者　　：代表取締役社長兼CEO　高橋 誉則


設立　　　：2012年10月1日


事業内容　：マーケティング・ソリューション事業、ポイントアライアンス事業　


公式サイト：https://www.cccmkhd.co.jp/



■概要


Retail Media Summit 2025


開催日：2025年10月8日(水)・9日(木)


時間　：時30分～19時00分


会場　：ベルサール新宿グランド


所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F


※ご登壇状況に応じて、開催時間が変更になる可能性がございます。



■公式Webサイト


https://www.retailmedia-japan.com/(https://www.retailmedia-japan.com/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250827)



■入場について


Retail Media Summit 2025への来場は事前登録制となります。（入場無料）


https://biz.q-pass.jp/f/11824/retailmedia-japan2025



■現在決定しているご登壇企業様(五十音順)


・若松 正寿 氏 / アサヒビール株式会社 量販統括部 リテールAI推進室長


・岡本 達也 氏 / 味の素株式会社 執行役常務 食品事業本部副事業本部長 兼 マーケティングデザインセンター長


・吉岡 聡史 氏 / 味の素AGF株式会社 ソリューションパートナー推進部 共創戦略グループ グループ長代理


・杉原 剛 氏 / アタラ株式会社 代表取締役CEO


・田中 香織 氏 / イオンリテール株式会社 営業企画本部 デジタル企画部 部長


・望月 洋志 氏 / 株式会社イトーヨーカ堂 営業本部 リテールメディアプロジェクト ディレクター


・今村 修一郎 氏 / 今村商事株式会社 代表取締役社長


・清田 明信 氏 / ウエルシア薬局株式会社 商品本部 マーケティング部 部長


・八木 太亮 氏 / 株式会社オトナル 代表取締役


・野原 聡 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 ブランドマネジャー


・中谷 有香 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 シニアマーケター


・山岡 智弘 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 シニアマーケター


・篠原 健吾 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 マーケター


・CRITEO株式会社 (登壇者調整中)


・速水 大剛 氏 / 株式会社ゲート・ワン 取締役COO FamilyMartVision事業責任者


・堀内 直人 氏 / 株式会社サイバーエージェント AI事業本部 協業リテールメディアディビジョン Retail Adsカンパニー 事業責任者


・武田 奈々 氏 / 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー マーケティング本部 ブランド戦略部 ブランディング室 室長


・杉浦 克樹 氏 / 株式会社セブン-イレブン・ジャパン マーケティング本部 デジタルサービス部 兼 リテールメディア推進部 総括マネジャー


・ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 (登壇者調整中)


・大日本印刷株式会社 (登壇者調整中)


・小橋 義浩 氏 / 株式会社ツルハホールディングス 執行役員 経営戦略本部長 兼 情報システム本部長


・瀬戸 栄地 氏 / TikTok for Business TikTok for Business Japan Global Business Solutions, Japan Client Partner


・雑賀 幸太郎 氏 / 株式会社トランスメディアGP 代表取締役 CEO


・日本マイクロソフト株式会社 (登壇者調整中)


・株式会社博報堂 (登壇者調整中)


・Nate Shurilla 氏 / Pacvue Head of APAC


・富永 朋信 氏 / 株式会社Preferred Networks エグゼクティブアドバイザー


・北原 規稚子 氏 / 株式会社MICHI 代表取締役 CEO


・赤星 大偉 氏 / 株式会社メルカリ Head of Ads Business


・藤中 太郎 氏 / Moloco合同会社 Moloco Commerce Media日本事業責任者


・林 拓人 氏 / 一般社団法人リテールAI研究会 代表理事


・三島 健 氏 / Rokt Head of Japan


・嵐 陽一 氏 / 株式会社ロフト DX推進室室長



※その他、ご登壇者様調整中



■メディアスポンサー様、後援団体様


・ダイヤモンド・チェーンストア(株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア)


・DIGIDAY(株式会社メディアジーン)


・MarkeZine(株式会社翔泳社)


・一般社団法人リテールAI研究会



※現在決定している登壇企業のセッション内容や今後の登壇企業は、公式サイトにて順次公開予定



■リテールメディアサミット2024アーカイブ


https://www.retailmedia-japan.com/archive.html(https://www.retailmedia-japan.com/archive.html?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250827)



■株式会社アドインテ


会社名　：株式会社アドインテ


設立　　：2009年4月


代表者　：代表取締役 十河慎治


URL　　：https://adinte.co.jp/


所在地　：〒600-8441京都府京都市下京区新町通四条下る四条町347-1CUBE西烏丸7F


事業内容：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング