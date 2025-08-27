【9/25(木)開催】『BtoB-EC CONFERENCE2025』にて代表の山崎が登壇

ZETA株式会社

CX向上生成AIソリューション「ZETA CXシリーズ」を提供し、顧客体験価値の向上を支援するZETA株式会社(本社：東京都世田谷区、以下ZETA)は、2025年9月25日(木)にMIKATA株式会社が開催する『BtoB-EC CONFERENCE2025』にて代表の山崎が「顧客ロイヤルティとエンゲージメントで変わるBtoB EC」と題したセミナーに登壇いたします。





https://biz.ecnomikata.com/btobecconference2025


BtoB-EC市場は、市場規模の拡大とEC化率の上昇を背景に本格的な成長フェーズに突入しており、これまで以上に”選ばれ続ける関係構築”が求められています。



それを実現する上ではCX向上が不可欠であり、とくに検索・レビュー・ハッシュタグといった機能はECサイトの使いやすさに直結し、業務効率化や取引先との信頼形成を支える要素となることから、顧客ロイヤルティの強化に大きく寄与すると考えられます。



今回のセミナーではZETAの導入事例を交えながら、顧客の信頼や共感を育むエンゲージメント、そして顧客ロイヤルティを高めるためのポイントについてご紹介いたしますので、ぜひご参加ください。



＜ZETAセミナー概要＞



■日時


2025年9月25日(木) 16:05～16:30



■セミナータイトル


顧客ロイヤルティとエンゲージメントで変わるBtoB EC



＜イベント概要＞



【名称】BtoB-EC CONFERENCE2025


【主催】MIKATA株式会社


【日時】2025年9月25日(木) 15:00～19:30


【会場】グレイドパーク表参道


【住所】〒107-0061 東京都港区北青山3丁目5－14 青山鈴木硝子ビル B1F


【アクセス】表参道駅A3番出口より徒歩2分


【費用】無料(先着70名限定)


参加申し込みはこちら：https://biz.ecnomikata.com/btobecconference2025




ZETAはAIなどを活用したデータ解析の強みを活かし、今後もユーザーおよびECサイト運営企業に有益なサービスを提供してまいります。


【CX向上生成AIソリューション ZETA CXシリーズ】


EC商品検索・サイト内検索エンジン ZETA SEARCH


[ https://zeta.inc/cx/products/zs ]


リテールメディア広告エンジン ZETA AD


[ https://zeta.inc/cx/products/za ]


生成AI検索最適化サービス ZETA GEO


[ https://zeta.inc/cx/products/zg ]


ハッシュタグ活用エンジン ZETA HASHTAG


[ https://zeta.inc/cx/products/zh ]


レビュー・口コミ・Q&Aエンジン ZETA VOICE


[ https://zeta.inc/cx/products/zv ]


ロイヤルティ向上エンジン ZETA ENGAGEMENT


[ https://zeta.inc/cx/products/ze ]


ECキュレーションエンジン ZETA BASKET


[ https://zeta.inc/cx/products/zb ]


OMO・DXソリューション ZETA CLICK


[ https://zeta.inc/cx/products/zc ]


レコメンドエンジン ZETA RECOMMEND


[ https://zeta.inc/cx/products/zr ]


予測・パーソナライズソリューション ZETA DMP


[ https://zeta.inc/cx/products/zd ]



【問合せ先】


製品に関するお問合せ：info@zeta.inc


IRに関するお問合せ　：ir@zeta.inc



■ ZETA株式会社　https://zeta.inc(https://zeta.inc)


所在地　：154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル17F


設立　　：2005年8月


資本金　：96百万円(2024年10月1日時点)


代表者　：山崎　徳之


事業内容：CX向上生成AIソリューションの開発・販売