¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô,°Û¿§¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¡¡ÂçÅì¸»á¤¬¶µ¤¨¤ë¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°É¬¾¡Ë¡!
ºÇ¶á¡¢ÆüËÜ¤ä³¤³°¤Î¹á¹Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÂç¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡£
º£¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤Î´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÂçÅì¸¤µ¤ó¤â¿ô¡¹¤Î¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Ø¥Óーµé¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥¹¤Ç¼«Ê¬¤è¤ê¤âµð´Á¤Î¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328259&id=bodyimage1¡Û
ÏÓÁêËÐ¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼«Ê¬¤è¤êÂÎ¤ÎÂç¤¤Ê¿Í¤Ë¾¡¤Ä¤È¡¢À¨¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÏÂÎÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥Í¤È¥¹¥Ôー¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥Ñ¥ïー¤ÇÁê¼ê¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âµÓÎÏ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ë¤È¡¢¹ø¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ä¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤Ë»÷¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥¿ー¥È¤Î°ì½Ö¤¬¤ª¸ß¤¤¸ÞÊ¬¤Ç·ý¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¡¢°ìÈÌ¤Î¥Æー¥Ö¥ëÅù¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÏÓÁêËÐ¤È¤·¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤ÏÏÓÁêËÐ¤Ç¹¶·â¤ËÆþ¤ë»þ¡¢¾®»Ø¤«¤é´¬¤¤¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°·Ð¸³¼Ô¤Ï¿Æ»Ø¤«¤é´¬¤¤¤Æ¹Ô¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÈÌ¤Î¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬ÏÓÁêËÐ¤Ë¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¿Æ»Ø¤«¤é´¬¤¤¤Æ¹Ô¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë»ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖÄß¤ê¼ê¡×¤È¸À¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ËÏÓÁêËÐ¤Ç¤è¤¯»È¤¦¾®»Ø¤«¤é´¬¤¤¹Ô¤¯¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡Ö³ú¤ß¼ê¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Äß¤ê¼ê¤À¤ÈÏÓ¤¬ºÙ¤¯¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬4ÇÜ¤ÎÎÏ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ë¤â¾¡¤Æ¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÓÁêËÐ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ²¦¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤ê¡¢¥Ñ¥ïー¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー¤¬Â¿¤¯¡¢³ú¤ß¼ê¤òÆÀ°Õ¤È¤·¡¢Á°ÏÓ¤âÂÀ¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328259&id=bodyimage2¡Û
¤Þ¤º¡¢Äß¤ê¼ê¤ò¤¹¤ë°Ù¤Î¼ê¼ó¤«¤é¾å¤Î°Õ¼±Åª¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·»Ï¤á¤Îº¢¤Ï°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Æ»Ø¤¬¿Íº¹¤·»Ø»Ø¤Î²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ø¤Ë°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¿Æ»Ø¡¢¿Íº¹¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¡¢Ìô»Ø¡¢¾®»Ø¤È½çÈÖ¤Ë¤¿¤¿¤ß¤Ê¤¬¤é¼ê¼ó¤òÆâÂ¦¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬°ãÏÂ´¶Ìµ¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Áê¼ê¤ÈÏÓÁêËÐ¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë»ØÀè¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¼ê¼ó¤òÆâÂ¦¤Ë¹Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂçÅì¸¤µ¤ó¤ÎÁ°ÏÓ¤òÂÀ¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤âYouTube¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤é»²¹Í¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://youtu.be/VYyGl3UUDEc?si=MQb27KM3vZURqhck
¤½¤ÎÂ¾¡¢¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ï¡Ö²£ÅÝ¤·¡×Åù¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤äÏ¢Æ°Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¤Ï¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ò¶Ë¤á¤¿¤¤Êý¤ÏÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤è¤¦¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328259&id=bodyimage3¡Û
ÂçÅì¸¤µ¤ó¤âÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¤Î¸µÍý»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÂçÅì¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¥Ñ¥ïー·Ï¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¼«¤é´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤òÀ½ºî¤·¡¢¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éーÅù¤â¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²èÀ½ºî¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328259&id=bodyimage4¡Û
ÂçÅì¸¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤¹¤ë±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¤Î±Ç²è¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£