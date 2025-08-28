¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯8·î27Æü ¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬ー¥ë¥º ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¿·¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬ー¥ë¥º¡×¡¡ ÊüÁ÷»þ´ü±ä´ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ÊüÁ÷Í½Äê¤ò2025Ç¯10·î¤«¤é¡Ø2026Ç¯4·î¡Ù¤Ë±ä´ü
¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬ー¥ë¥º ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿Ê¹ÔÃæ¤Î¿·¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬ー¥ë¥º¡Ù¤ÎÊü±Ç»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Åö½éÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿2025Ç¯10·î´ü¤ò±ä´ü¤·¡¢2026Ç¯4·î´ü¤«¤é¤ÎÊüÁ÷¤ØÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÊüÁ÷±ä´ü¤ÎÍýÍ³
¥¢¥Ë¥á¡Ø¤³¤á¤«¤ß¤Ã¡ª¥¬ー¥ë¥º¡Ù¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´Þ¤á¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤Î¿Ê¹Ô¤òÀººº¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÊüÁ÷³«»Ï»þ´ü¤ò±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ÊÊüÁ÷³«»Ï¤Ï2026Ç¯4·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô°ìÆ±¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¿ÊÄ½¤äºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¿ï»þ¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤è¤ê°ìÁØÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
