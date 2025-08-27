操作を極めてアンケート作成の効率アップ！セルフ型アンケートツールFreeasyの「概要＆操作説明会」を開催【9月18日(木)14時～】

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、Freeasyオンラインセミナー『セルフ型アンケートツールFreeasyの概要＆操作説明会』を、2025年9月18日(木)14時から開催いたします。

セミナー概要

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-08-26/w1lvy

アイブリッジ株式会社が提供するFreeasy（フリージー）も3,000社を超える多くの企業に導入いただいております。本ウェブセミナーでは、これからネットリサーチを始めたい方や、セルフ型アンケートツールを導入検討中の方、Freeasy（フリージー）を改めて知りたい方に向けて、Freeasyの概要から管理画面の操作方法までご紹介いたします。

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-08-26/w1lvy＜プログラム＞- セルフ型アンケートツールFreeasyとは！？- ツールの操作方法説明- 質疑応答※

※「アーカイブ配信」は、質疑応答にご参加いただけません。リアルタイムでコミュニケーションができる「ライブ配信」へのご参加がおすすめです。

開催概要

＜このような方におすすめ＞- これからネットリサーチを始めたい方- アンケートツールの導入を検討中の方- ネットリサーチを実施する部署に新しく配属された方- Freeasyを改めて知りたい方

セミナー名：【オンラインセミナー】セルフ型アンケートツールFreeasyの概要＆操作説明会

配信日時

■ライブ配信│2025年9月18日（木）14:00～15:00

■アーカイブ配信│ライブ配信終了後、2日以内（土日祝除く）

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

※アーカイブ配信は、動画の準備ができ次第、メールにてご視聴URLをご案内いたします。

参加費：無料

主催：アイブリッジ株式会社

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

・過去に実施した同タイトルセミナーと重複する内容がございます。

・アーカイブ配信では、ご質問やリアクション機能はご利用いただけません。

・アーカイブ配信のご視聴期限は、2025年10月2日(木)です。

・アーカイブ配信の視聴は予告なく終了させていただく可能性がございます。

・諸事情により、収録動画がアーカイブ配信できない場合、過去の同セミナーを配信いたします。

セミナー詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2025-08-26/w1lvy

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール）

https://freeasy24.research-plus.net/

フルーツメール（ポイントサイト）

https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト）

https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト）

https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy24.research-plus.net/contact