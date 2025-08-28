ASIA DIVE EXPO JAPAN 2025にPADI出展！コース申込で会場特典プレゼント
スクーバダイビングの教育機関であるPADI（株式会社パディ・アジア・パシフィック・ジャパン、本社：東京都中央区 代表取締役：伊東正人）は、2025年9月26日（金）～28日（日）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催される「ASIA DIVE EXPO JAPAN 2025」に出展いたします。
ASIA DIVE EXPOは、世界中のダイビング愛好者や海洋保護活動家、ダイビングショップ、器材メーカー、観光団体などが集結する、まさにアジアを代表するダイビング・エキスポです。さらに今年も、ライフスタイルをテーマとしたGOOD LIFE フェア・BIOFACH JAPANの同時開催で、様々なグルメやレジャーなど一日中楽しめるイベントになっています！
ASIA DIVE EXPO JAPAN 2025
会期：2025年9月26日（金）～28日（日）
会場：東京ビッグサイト 西ホール
主催：朝日新聞社
特別協力：Underwater360
協力：一般社団法人レジャーダイビング認定カード普及協議会、日本スクーバダイビング協会
入場料：
一般来場者 前売り/\1,000、当日/\1,300（招待コードをお持ちの方と、ビジネスでのご来場は無料）
高校生以下 無料
同時開催：GOOD LIFE フェア BIOFACH JAPAN
https://adex.asahi-expo.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328190&id=bodyimage1】
【PADIでダイビングを始めよう、続けよう、再開しよう！イベント会場限定の特典が満載！】
会場では、PADIコースをお申込みいただいた方にもれなく PADIオリジナルTシャツ または マスクストラップ をプレゼント！さらに、体験ダイビング・ツアーにお申込みの方には、PADIグッズが当たる抽選チャレンジもご用意しています。
さらに、お友達紹介特典として、ノンダイバーのお友達が当日会場で「PADIオープン・ウォーター・ダイバー・コース」をお申込みいただくと、ご紹介者には マスクストラップ を差しあげます。ぜひ一緒にダイビングの世界へ！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328190&id=bodyimage2】
各出展PADIショップの魅力的な特典も！
下記の出展ショップカウンターでPADIコースまたは体験ダイビングやツアーをお申込みいただくと、会場特典が適用されます。ぜひ気になるショップのブースに立ち寄って、直接スタッフにご相談ください。：
（支店数の多い順、五十音順）
パパラギダイビングスクール（東京・神奈川・伊豆・沖縄）
全天候型温水プール体験ダイビングが特別価格
スキューバプロショップ大井町（東京・神奈川・伊豆）
当日お申込みでeラーニング費用50％オフ
トゥルーノース（千葉・沖縄）
すべてのコースが20％オフ
オーシャンドリーム（千葉）
「マーメイドコース」がイベント特別価格
ホクレア湘南（神奈川）
会場カウンターでオリジナルチロルチョコとLINE登録＆情報送信でツアー・講習・体験で使える5,000円割引クーポンをプレゼント
Diving Lounge aqua QUEST（東京）
各コース5,000円オフ＆SNSフォローでガチャ／マスクストラップ制作販売
西川名ダイビングサービス（千葉）
ショップのSNSをフォローしてカウンターで提示で、限定ステッカープレゼント
MOTOSUKO DIVE RESORT（山梨）
お申し込みで オリジナルステッカープレゼント
