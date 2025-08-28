無料でWindows 10をSSDに移行する方法|4DDiG Partition Manager
パソコンの動作が重くなったり、起動時間が長く感じることはありませんか？
そんな悩みを簡単に解消できるのが、「4DDiG Partition Manager」 です。
2025年8月28日（木曜日）時点で最新版を使えば、初心者でも安全・無料にWindows 10をSSDに移行でき、OSやアプリ、データをそのまま保持しながらPCのパフォーマンスを大幅に向上させることが可能です。
4DDiG Partition Managerをダウンロード：https://x.gd/UmRIa
パート1：Windows 10をSSDに移行するメリット
SSDはHDDと異なり、物理的な駆動部品を持たず、内蔵フラッシュメモリでデータをやり取りするため、動作速度が大幅に向上します。
Windows 10のOSをHDDからSSDに移行することで得られる主なメリットは以下の5つです：
1.ディスク処理速度が向上し、PC全体の動作が快適になる
2.PCの起動時間が短縮され、すぐに作業を始められる
3.SSDはHDDより省エネで高温になりにくい
4.駆動音がほとんどなく、静かな環境で使用できる
5.故障しにくく耐久性が高いため、長く使える
これらのメリットを活かすことで、Windows 10の操作性や作業効率が大きく改善されます。
次のパート2では、実際に OSをHDDからSSDに移行する手順 を詳しくご紹介します。
方法1：4DDiG Partition Managerを使って簡単にOS移行する方法
Windows 10の標準機能だけでOSを移行する場合、無料ではありますが、準備や手順が多く、慣れていないと手間や時間がかかってしまいます。
そこでおすすめしたいのが、クローンソフトを利用した方法です。データを丸ごと複製できるため、操作も簡単で初心者でも安心して移行が可能です。
特に 4DDiG Partition Manager を使えば、わずか3ステップでHDDからSSDへの移行が完了。
Windows 10のOSを再インストールする必要もなく、設定やデータをそのまま保持できます。
操作も直感的でわかりやすく、無料でダウンロードしてすぐに試せるのも嬉しいポイントです。
4DDiG Partition Managerをダウンロード：https://x.gd/UmRIa
1.4DDiG Partition Managerをコンピュータにダウンロードしてインストールした後、新しいドライブを接続します。次に、アプリケーションを起動し、「OSの移行」を選択して「開始」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage1】
2.次に、新しいドライブをターゲットディスクとして選択し、「開始」をタップして続行します。（ソースディスクはデフォルトで選択されています）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage2】
3.次に、OS移行後のプレビューが表示されますので、「開始」をクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage3】
4.システム移行が開始されます。完了までの時間はドライブのサイズによって異なります。OS移行に関連する情報、例えば移行速度や経過時間などを確認することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage4】
方法2：Windows 10の基本機能を使って無料で移行する方法
Windows 10のインストールメディアを活用すれば、追加費用なしでOSをSSDに移行することが可能です。手順は以下の通りです。
1.HDDを取り外し、SSDをPCに取り付けます。取り付け方法はメーカーの公式サイトで確認してください。
そんな悩みを簡単に解消できるのが、「4DDiG Partition Manager」 です。
2025年8月28日（木曜日）時点で最新版を使えば、初心者でも安全・無料にWindows 10をSSDに移行でき、OSやアプリ、データをそのまま保持しながらPCのパフォーマンスを大幅に向上させることが可能です。
4DDiG Partition Managerをダウンロード：https://x.gd/UmRIa
パート1：Windows 10をSSDに移行するメリット
SSDはHDDと異なり、物理的な駆動部品を持たず、内蔵フラッシュメモリでデータをやり取りするため、動作速度が大幅に向上します。
Windows 10のOSをHDDからSSDに移行することで得られる主なメリットは以下の5つです：
1.ディスク処理速度が向上し、PC全体の動作が快適になる
2.PCの起動時間が短縮され、すぐに作業を始められる
3.SSDはHDDより省エネで高温になりにくい
4.駆動音がほとんどなく、静かな環境で使用できる
5.故障しにくく耐久性が高いため、長く使える
これらのメリットを活かすことで、Windows 10の操作性や作業効率が大きく改善されます。
次のパート2では、実際に OSをHDDからSSDに移行する手順 を詳しくご紹介します。
方法1：4DDiG Partition Managerを使って簡単にOS移行する方法
Windows 10の標準機能だけでOSを移行する場合、無料ではありますが、準備や手順が多く、慣れていないと手間や時間がかかってしまいます。
そこでおすすめしたいのが、クローンソフトを利用した方法です。データを丸ごと複製できるため、操作も簡単で初心者でも安心して移行が可能です。
特に 4DDiG Partition Manager を使えば、わずか3ステップでHDDからSSDへの移行が完了。
Windows 10のOSを再インストールする必要もなく、設定やデータをそのまま保持できます。
操作も直感的でわかりやすく、無料でダウンロードしてすぐに試せるのも嬉しいポイントです。
4DDiG Partition Managerをダウンロード：https://x.gd/UmRIa
1.4DDiG Partition Managerをコンピュータにダウンロードしてインストールした後、新しいドライブを接続します。次に、アプリケーションを起動し、「OSの移行」を選択して「開始」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage1】
2.次に、新しいドライブをターゲットディスクとして選択し、「開始」をタップして続行します。（ソースディスクはデフォルトで選択されています）。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage2】
3.次に、OS移行後のプレビューが表示されますので、「開始」をクリックしてください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage3】
4.システム移行が開始されます。完了までの時間はドライブのサイズによって異なります。OS移行に関連する情報、例えば移行速度や経過時間などを確認することができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328146&id=bodyimage4】
方法2：Windows 10の基本機能を使って無料で移行する方法
Windows 10のインストールメディアを活用すれば、追加費用なしでOSをSSDに移行することが可能です。手順は以下の通りです。
1.HDDを取り外し、SSDをPCに取り付けます。取り付け方法はメーカーの公式サイトで確認してください。