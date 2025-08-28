街全体が一つのテーマパークになる音楽フェス「ワンパークフェス」にて石川県発のブランド「TO&FRO」×「KUTANI SEAL」が今年も限定コラボアイテムを発売【9/6・7 福井市中央公園特設会場】
創業91年の合繊メーカー「カジグループ」のカジレーネ株式会社（石川県かほく市・代表取締役 梶政隆）が運営する、同社の生地を使用し「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）は、2025年9月6日・7日に福井市中央公園特設会場で開催される「ワンパークフェス」に出展いたします。また、ワンパークフェス限定アイテムを昨年に続き、合同会社上出瓷藝（石川県能美市・代表 上出惠悟）が運営する加賀百万石の高級食器「九谷焼」を身近に感じられるテーブルウェアブランド「KUTANI SEAL」とコラボレーションして発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328073&id=bodyimage1】
「ワンパークフェス」にTO&FROは5回目の出店！
KUTANI SEALとコラボした限定アイテムも発売
「街全体が一つのテーマパークになる」がメインテーマの「ONE PARK FESTIVAL」は、2019年にスタートした音楽イベントです。ワンパークフェスは、街全体が一つのテーマパークになる音楽フェスとして、新しい音楽との出会いはもちろん、北陸3県（富山・石川・福井）を拠点としたモノづくりメーカーや飲食店が集まっておもてなしし、さまざまなひと、もの、食の交流が行われる特別なイベントです。
TO&FROは石川県を拠点とするものづくりメーカーとして、その魅力を発信するため、今年も参加をいたします。TO&FROブースでは昨年に引き続き、同じ石川県を拠点にものづくりを行うKUTANI SEALと2社のコラボレーションアイテムをメインに、フェスを快適にするアイテムを展開いたします。また、2025年のワンパークフェスのテーマカラーである「赤」を採用した、2日間限定発売の特別なKUTANI SEAL×TO&FROのコラボアイテムとしてREDのULTIMATE LIGHT SHOULDER BAG-MINI-もご用意いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328073&id=bodyimage2】
TO&FROの軽量・カラフルなアイテムでフェスを快適に！
TO&FROのワンパークフェスへの参加は今年で5回目となります。毎年ワンパークフェスに参加されている方の中には、以前のワンパークフェスでご購入いただいたTO&FROアイテムと一緒に、翌年のワンパークフェスにご参加くださる方も多くいらっしゃいます。普段、TO&FROは、本社・フラッグシップショップ・工場のある石川県と、東京都内の直営店を基盤に展開しているため、TO&FROにとってワンパークフェスは、北陸のお客様に実際にお会いしながら、アイテムを手にとり、その軽さや機能性をご実感いただく大切な場にもなっています。
毎年ワンパークフェス会場では、その場ですぐに使えてフェスが快適になる、ショルダーバッグが特にご好評をいただいております。カラフルで持っていることを忘れるほどに軽い「ULTIMATE LIGHT SHOULDER BAG」や、1滴の水の侵入も許さない防水性を誇る「WATERPROOF SACOCHE」は、特に人気で、昨年のワンパークフェスも2日目の早い段階で売り切れるアイテムも出てしまうほどでした。
今年は、昨年ご好評をいただいたKUTANI SEALとのコラボアイテムをメインに、ワンパークフェスを盛り上げるTO&FROアイテムを展開いたしますので、ぜひTO&FROブースにお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328073&id=bodyimage3】
