HexClad、F1ドライバー角田裕毅をグローバルアンバサダーに起用

HexClad Japan株式会社

HexCladのフライパンを操る角田裕毅

ロサンゼルス、2025年8月26日 - 一流シェフから家庭料理愛好家まで幅広く支持される高性能キッチンウェアブランドのHexCladは、F1界の輝く若手ドライバー、角田裕毅を最新のグローバルブランドアンバサダーに迎えることを発表しました。このパートナーシップにより、料理の芸術性とレーシングの精密さを融合させた国際キャンペーンが始まります。いずれの世界でも、卓越したツール、集中力、そして実行力が結果を左右します。

キャンペーンは、こちら(https://hexclad.co.jp/pages/yuki-tsunoda)からご覧ください。

ゴードン・ラムゼイと角田裕毅

角田裕毅は、その恐れを知らないドライビングスタイルと際立つ個性で知られていますが、同時に熱心な家庭料理人でもあり、長年シェフになることを夢見てきました。今回彼は、世界的な料理界のアイコンであるゴードン・ラムゼイとタッグを組み、あらゆるレベルでの“パフォーマンス”を讃えるHexCladの新キャンペーン「High Performance Cookware」に参加します。斬新な演出として、両者は役割を入れ替え──角田はキッチンに立ち、ラムゼイはドライバーシートに挑戦。どんな分野においてもパフォーマンスを引き出す鍵は、正しいツールにあることを証明します。

「食と料理は僕の人生においてとても大きな存在であり、キッチンで過ごす時間が大好きなんです。」と角田裕毅は語ります。「HexCladとのパートナーシップはとても自然な流れでした。彼らのキッチンウェアは料理をより楽しい体験にしてくれるだけでなく、プロのレベルで料理をするためのツールが揃っているんです。」

角田裕毅は、このパートナーシップのもと、2025年F1シーズンを通じて展開されるグローバルキャンペーンに登場します。キャンペーンでは、料理の時間でもレース同様の高いパフォーマンスを発揮できるように、HexCladが彼を支える様子が紹介されます。さらに、今シーズンの１レースでは、レーシングヘルメットにHexCladブランドロゴが掲出されます。

HexCladの共同創業者兼CEO、ダニエル・ウィナーは次のようにコメントしています。

「ユウキは驚異的なアスリートですが、HexCladにとって彼が理想的な存在な理由は、そのマインドセットにあります。情熱的で、正確で、常に全力で挑むのです。」

「私たちはこのブランドを、自己を高めたい方のために作りました。夕食を作るときであれ、チャンピオンシップを目指すときであれ、最高のツールで自分の可能性を最大限に引き出したい人のためです。」

ゴードン・ラムゼイ、角田裕毅、ダニエル・ウィナー(HexClad 共同創業者兼CEO)

今回の発表は、HexCladが世界的に事業を拡大し続け、パフォーマンス重視の調理器具で業界を牽引する存在へと成長する勢いをさらに後押しするものです。角田裕毅が加わることで、ブランドは料理界だけでなく、グローバルスポーツの舞台でも存在感を一層強めていきます。

本キャンペーンは、HexCladが企画し、カンヌ受賞歴を持つコマーシャルディレクター、ピーター・フランクリン・バンクスの演出のもと、KODE Mediaが制作しました。2025年秋より、米国、英国、日本をはじめとする複数市場でのPR・リテール戦略と連動し、放送、デジタル、ソーシャル各プラットフォームで世界展開されます。

ゴードン・ラムゼイ

ゴードン・ラムゼイ（Gordon Ramsay)

世界的に著名なミシュランスターシェフのゴードン・ラムゼイ氏は、2021年より、HexCladのブランドパートナー兼Culinary Council（料理評議会）の主要メンバーとして参画、製品開発やブランド戦略、事業拡大にも積極的に関わっています。『ヘルズ・キッチン』『マスターシェフ・ジュニア』など数々の人気番組に出演。ミシュランスターを通算17個獲得、現在も8個保有しています。彼が世界中に展開するレストランすべてのキッチンで、HexCladの製品が使用されています。

HexCladについて

HexCladは、ロサンゼルスに本社を構える、革新性に優れたグローバル・プレミアム・キッチンウェアブランドです。ステンレススチールの六角形パターン、ハイブリッドテクノロジー、独自のTerraBond セラミック加工が特徴です。調理器具、包丁、まな板、ミル、エプロンなど革新的なキッチンツールを、D2Cチャネルおよび戦略的な小売パートナーシップを通じて販売しています。2016年の設立以来、ステンレスとノンスティックを融合した独自のハイブリッドテクノロジーにより、卓越した性能、耐久性、使いやすさを実現。料理の常識を打ち破る製品を発表してきました。これらの製品を通じて、グローバルで活躍するトップクラスのシェフたちから、家庭で料理を楽しむお料理愛好家まで、あらゆるレベルの料理人をサポートすることをミッションとしています。これらの革新的な取り組みが評価され、アメリカの経済誌「Inc.」が毎年発表する“The Inc.5000“で、 2023年から2025年の3年連続で「全米で最も急成長しているブランド」に選出されています。

