¡Ú¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¡¦¥³ー¥×¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¡ÛÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤ò±þ±ç2026Ç¯ÅÙ ¡Ö¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¡¦¤¯¤é¤·¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê½õÀ®¡× 9·î1Æü ¡Ê·î¡Ë¤«¤éÊç½¸³«»Ï
¡¡À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¡ÊËÜÉô¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§·§ºê¿¡¢»ö¶È¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÅìµþÅÔ¡Ë¤Î¼Ò²ñ³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¼Ò²ñ³èÆ°ºâÃÄ¡ÊËÜÉô¡§ºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ÂåÉ½Íý»öÍý»öÄ¹¡§²ÏÅÄ´î°ì¡¢Î¬¾Î¡§¥³ー¥×¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¡¦ºë¶Ì¸©¡¦ÅìµþÅÔ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë2026Ç¯ÅÙ¡Ö¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¡¦¤¯¤é¤·¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê½õÀ®¡×¤Î½õÀ®ÃÄÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤äÀ¸³èÊ¸²½¤Î¸þ¾å¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤Î»ö¶È¡¦³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½õÀ®À©ÅÙ¤Ï¡¢¥³ー¥×¤ß¤é¤¤È¯Â°Ê¹ß¡¢¤Î¤Ù711ÃÄÂÎ¤ËÁí³Û8,000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë½õÀ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026Ç¯ÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë»ö¶È¡¦³èÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢1ÃÄÂÎ¤Ë¤Ä¤¾å¸Â20Ëü±ß¡¢Áí³Û740Ëü±ß¤Î½õÀ®¤òÍ½Äê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½õÀ®À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÁÈ¹ç°÷¤ä½õÀ®ÃÄÂÎÆ±»Î¤Î¾ðÊó¸ò´¹¡¢³èÆ°¤ÎÀ®²Ì¤ä²ÝÂê¤Î¶¦Í¡¦³Ø¤Ó¹ç¤¤¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°½õÀ®ÃÄÂÎ¸òÎ®²ñ¡×¤òÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡¦Åìµþ¤Î³ÆÅÔ¸©¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½õÀ®ÃÄÂÎ¤Î³èÆ°¤ò¸ß¤¤¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¹ç°÷¤ÈÃÄÂÎ¡¦ÃÄÂÎÆ±»Î¤Î¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¤ä³èÆ°¤Î¹¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³ー¥×¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¤Ï¡¢ËÜ½õÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯ÅÙ¡Ö¥³ー¥×¤ß¤é¤¤¡¦¤¯¤é¤·¤ÈÃÏ°è¤Å¤¯¤ê½õÀ®¡×³µÍ×
¡¦±þÊç´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦±þÊçÍ×·ï(È´¿è)¡§
¸ø±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÃÄÂÎ¤Ç¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«³èÆ°¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ°÷5Ì¾°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡¦½õÀ®ÂÐ¾Ý¤Î»ö¶È¡¦³èÆ°Ê¬Ìî¡§
£±.¿©¡¦¿©°é £².¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸¢Íø £³.Ê¡»ã¡¢·ò¹¯ £´.»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ £µ.¼¡À¤Âå»Ù±ç¡¡£¶.¶µ°é¡¢Ê¸²½¡¢¥¹¥Ýー¥Ä £·.´Ä¶ÊÝÁ´ £¸.¿Í¸¢¡¢Ê¿ÏÂ¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏ¡¦¸òÎ® £¹.ËÉÈÈ¡¦ËÉºÒ¡¦¸ººÒ¡¢ºÒ³²Éü¶½»Ù±ç
¡¦½õÀ®ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§
2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～2027Ç¯3·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Î»ö¶È¡¦³èÆ°¤Ë½õÀ®¡Ê»öÁ°½õÀ®¡Ë
¡¦½õÀ®¶â³Û¡§ 1ÃÄÂÎ¤¢¤¿¤ê¾å¸Â20Ëü±ß ¡ÊÁí³Û740Ëü±ßÍ½Äê¡Ë
¡¦±þÊçÊýË¡¡§
¥³ー¥×¤ß¤é¤¤ºâÃÄ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¡ÖÊç½¸Í×¹à¡×¤È¡Ö±þÊçÍÑ»æ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤·¡¢¥áー¥ë¤Þ¤¿¤ÏÍ¹Á÷¤ÇÄó½Ð
¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡¡¡¡https://www.coopmirai-zaidan.or.jp/josei/collect/