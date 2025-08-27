11月8日(土)・9日(日)『BEMAC presents クライミングドリームカップin西条』が愛媛県西条市/石鎚クライミングパークSAIJOにて開催！トップアスリートの熱い戦いを間近で体験

『BEMAC presents クライミングドリームカップin西条』

株式会社WIN AGENT

この大会のテーマは、【スポーツクライミングの普及】【アーバンスポーツを通じて子どもたちの未来を繋ぐ】です。

愛媛県西条市でトップアスリートの競技を体感することで“夢”をあたえ、競技普及の一助となることを目的とし、同会場にてアーバンスポーツ体験イベント「ボルダリング」と「パルクール」を開催することにより地域を盛り上げ、地域貢献・活性化につなげていきます。

大会概要

【イベント名】 BEMAC presents クライミング ドリームカップ 2025 in 西条

【日 程】 2025年11月8日（土）、9日（日）

【会 場】 石鎚クライミングパークSAIJO 「〒793-0072 愛媛県西条市氷見乙608」

【大 会 概 要】 3種目 男女別に開催

【競 技 種 目】 (1) ボルダー種目（20名）

(2) リード種目（20名）

(3) スピード種目（20名）※男女各々

(4) 男女混合スピード種目（20チーム）※エキシビジョンマッチ

※ スピードについては、JMSCAの公認大会となります。

【賞 金】 1位：30万 2位：20万 3位10万

※賞金はボルダー、リード、スピードの3種目のみ

【主 催】 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟、株式会社WIN AGENT

【共 催】 西条市(申請中)、一般社団法人アスリートサポートジャパン

【後 援】 愛媛県(申請中)、公益社団法人日本山岳・スポーツクライミング協会(申請中)

【競 技 主 管】 愛媛県山岳・スポーツクライミング連盟

【参 加 費】 9,900円税込（懇親会参加の場合）

7,700円税込（大会参加のみの場合）

【イ ベ ン ト】 子ども体験ゾーン（ボルダリング、パルクール）

【大 会 H P】 https://dreamcup2025.win-agent.jp/

大会スケジュール

開催場所

石鎚クライミングパークSAIJO 「〒793-0072 愛媛県西条市氷見乙608」

開催要項

スピード壁、リード壁、体験ゾーンエリアボルダー壁

詳細は大会公式HPをご確認ください

https://dreamcup2025.win-agent.jp/

ネーミングライツスポンサー

BEMAC株式会社

1946年に創業以来、船舶の総合電機メーカとして、船舶用機器の主要製品では国内外で最大のシェアを誇っている。79年の歴史で築き上げた世界トップクラスの技術と実績のある海洋プラント事業を中心に、産業プラント事業・EV事業を三本柱として事業を展開している企業。

所在地 愛媛県今治市野間甲105番地

代表 小田 雅人

企業サイト https://www.bemac-jp.com/(https://www.bemac-jp.com/)

問い合わせ先

クライミングドリームカップ運営事務局 （株式会社WIN AGENT）

TEL 03-4446-4430

MAIL info@win-agent.jp

お問い合わせはこちらまで