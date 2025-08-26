南阿蘇に新しい滞在体験を創造する「ORIGAMI」誕生

株式会社現代環境

株式会社現代環境(本社：熊本県熊本市、代表：三澤浩之)は、熊本県南阿蘇村に新しい一棟貸し宿泊施設「ORIGAMI」を25年秋季に開業いたします。「ORIGAMI」は、阿蘇の大自然と調和する建築を通じて、これまでにない宿泊体験を提案する施設です。

「ORIGAMI」について

「ORIGAMI」という名には、日本の伝統文化である“折り紙”が持つ精神が込められています。折り紙は、一枚の紙を折り重ね、やがて新たな形を生み出します。その営みは、南阿蘇の大地が長い年月をかけて育んだカルデラの地形、そして人々の暮らしや文化の積み重なりを象徴しています。

ORIGAMIの建築は、折り紙建築をモチーフにした屋根が互いに向き合い、中央に「阿蘇のカルデラ」を表現。訪れる人々が自然の雄大さと人の営みの調和を感じられる空間となっています。

それぞれが「折り重なり」、訪れる人の心の中で「ひらいていく」。そんな体験を届けたいと考えています。ORIGAMIは、自然・建築・人が織りなす“ひとつの作品”。南阿蘇に新しい風を吹き込む場として、みなさまをお迎えします。

施設について

宿泊棟には大きな窓が配され、室内にいながらも目の前に広がる緑や阿蘇の山々の稜線を、まるで一枚の絵画のように眺めることができます。その景色は時間とともに移ろい、朝の澄んだ光から夕暮れの朱色、そして満天の星空へと、滞在そのものが自然のドラマに包まれる体験となります。

各棟にはプライベートサウナを備えています。サウナで熱を浴びたあとに浸かるのは、阿蘇の大地から汲み上げた清らかな天然水を満たした水風呂です。何層もの火山地層を通り抜けて育まれた水は、やわらかく澄んだ肌ざわりで、心身を深く解きほぐしてくれます。外気浴では阿蘇の風を全身で受け止め、自然と一体になるかのような開放的な時間をお楽しみいただけます。

そして入り口に佇むのが、ORIGAMIの思想を凝縮したカフェ「Mt.3 ORIGAMI」です。折り紙建築の屋根が向かい合い、阿蘇のカルデラを象徴するその空間は、誰にでも開かれた場所。宿泊者だけでなく、地域の方や旅の途中で立ち寄る人々が集い、つながり、ひらかれていく場となっています。こだわりのドリンクを味わいながら、ORIGAMIが大切にする「自然・建築・人の調和」を体感できる時間を過ごしていただけます。

■「ORIGAMI」概要

宿泊施設名称 ：ORIGAMI

カフェ名称 ：Mt.3 ORIGAMI

住所 ：〒869-1504

熊本県阿蘇郡南阿蘇村一関１４３８－１

施設詳細 ：順次公開

オープン・予約開始 ：2025年秋予定

■現代環境について

現代環境は、2000年に設立、建築・空間などの商業建築、ブランディングを中心に活動してきました。現代環境の扉を叩くとき、クライアントは人生の中でも重要な分岐点に立っています。自身の人生をかけて新しい事業に向かう高揚感とプレッシャー、不安。それらを共に乗り越えるのが私たちの仕事です。

出店予定地の何も無い更地で何時間も何日間も施主と気持ちをぶつけ合い、イマジネーションを膨らませる。最短で半年、最長で数年の間、生みの苦しみを一緒に味わうことにより、戦友のような絆が生まれることもしばしば。店舗や施設という「ものづくり」はもちろん大切ですが、デザイナーと共に過ごす過程そのものを味わい、楽しんでいただけたらと考えています。

会社名 ：株式会社 現代環境

代表者 ：三澤 浩之

設立 ：2000年8月18日

事業内容 ：建築デザイン・設計、商業施設店舗デザイン・設計

