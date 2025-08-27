大人世代マチアプ「R50Time」をご自宅まで密着取材！夕方のニュース番組で放映後、問い合わせが殺到！

株式会社ソーシャルサービス

株式会社ソーシャルサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役 白形 知津江：以下「当社」）は、大人世代のマッチングアプリ『R50Time』を運営しておりますが、当社のサービスが、2025年8月15日のフジテレビnewsイットの特集で紹介されました。

▶放送内容はこちら：https://www.youtube.com/watch?v=YOTkA8Mu6gM

放送ではR50Time利用者のミナミさん（仮名、60歳女性）がご出演。ミナミさんは、3人のお子さんの独立をきっかけに、5年前に離婚し、新しい人生のパートナーを求めてアプリに登録されました。

「職場の若い人がアプリで出会って結婚したり彼氏ができたりしていて、そんな世界があることに驚きました」と話すミナミさん。特にゴルフが趣味で、「同じ趣味を一緒に楽しめる相手と出会えたらいいな」とアプリを利用しています。

新機能「デートの好みで相性マッチ！」サジェスト機能

R50Timeでは、新たに「デートの好みで相性マッチ！」サジェスト機能を導入しました。登録時に、「一緒にやってみたいデート」（例：ドライブ、ハイキング、お家で料理、など）や、一緒に行きたい飲食店（例：パエリアと生ハムの名店、カレーがとびきり旨い店、宿泊型のオーベルジュ、など）を選択すると、同じデートの好みや、行きたい飲食店を希望しているお相手を探して、こんなデートをしてみませんか？とサジェストする機能です。

これにより、マッチングの精度が高まり、共通の目的地があることで、会話が自然に広がりやすく、デートの約束にもつながりやすいのが特長です。大人世代に多くみられる「何を話したらよいか分からない」という不安を和らげ、出会いをよりスムーズにサポートする新機能となっています。

安心とつながりを届ける『R50Time』の特長

『R50Time』は、50歳からの恋愛・結婚・友情を応援するマッチングアプリです。婚姻にとらわれず、恋活・友活・趣味活など多様な“縁活”をサポートしています。

安心・安全の仕組みは、本人確認・年齢確認を徹底し、24時間体制の監視サポートを実施。不安なくご利用いただけます。

また、つながりをサポートするために、季節ごとに様々なイベント企画が繰り広げられています。季節ごとのフォトコンテストやトークキャンペーンなど、アプリ内で盛り上がれる取り組みを実施し、出会いのきっかけを広げています。

2023年1月リリースから2年半となりますが、大人世代マッチングアプリのパイオニアとして、全国の50代・60代を中心にユーザー数が増加。多くの利用者さまから「交際」「結婚」「再婚」の成婚報告が続々と寄せられています。

大人世代のつながりは、社会的にも大きな意義を持ち、内閣府や内閣官房が課題視する「孤独・孤立」問題の解消にもつながる、新しいソーシャルなサービスとして注目を集めています。

今月のカップル報告

麻美さん（57歳・看護師）＆和也さん（58歳・会社員）

「最初は互いに反発も。でも、対話を重ねてわかった本当の魅力」

麻美さんは、過去の恋愛の傷や口元の障害から出会いに消極的でしたが、友人の紹介で「R50Time」に登録。

和也さんは二度の結婚相談所で成果が出ず、気軽に始められるアプリに期待を寄せて参加しました。

最初の印象は決して良いものではなく、服装や率直な物言いに驚き合う二人でしたが、会話を重ねるうちに価値観や人柄に惹かれていきました。

「料理は僕、掃除は彼女。お互いの弱さも受け入れ合っている」と和也さん。

麻美さん＆和也さんからのメッセージ：

「恋愛に不安を抱くのは当然。でも一歩踏み出して対話を重ねれば、新しい未来が開けます。誠意と思いやりを忘れず、自分らしいペースで進んでください。」

R50Time詳細情報

アプリダウンロード：URL：https://r50time.onelink.me/rrZJ/mgk3fxas

web版：https://app.r50time.jp/login

紹介ページ：https://lp.r50time.jp/

株式会社ソーシャルサービスについて

当社は、「人生を変える、メディアをつくる」という理念のもと、中高年シニア、妊産婦、小学生に向けたメディアを発行しております。特に中高年メディアは、累計2000万部を発行したアクティブシニア雑誌「どきどき」を始め、厚生労働省後援「R60全国スマイルコンテスト」「R65全国どきTuberコンテスト」など、中高年メディアの中核として多くの実績を残してきました。

URL : https://sc-sv.com/

（会社概要）

社名 ： 株式会社ソーシャルサービス

本社所在地 ： 東京都千代田区霞が関3-6-5 霞が関三丁目ビル

代表 ： 代表取締役 白形 知津江

設立 ： 2007年2月

資本金 ： 4879万円

事業内容 ： マガジンの発行／広告・コミュニケーション事業／学校教育支援事業／シニアマーケティング事業／メディカルメディア事業

