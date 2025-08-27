Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬²Æ¾ì¤Ë¡ÖÎä¤¨¡×¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¢¤ê?!µ¤²¹º¹¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤ËÍ×Ãí°Õ¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆÁ»Ö²ñ(https://tokushi.or.jp/)¡ÊÂåÉ½Íý»ö¡§²Ï¸ý²í¹°¡Ë¤Ï¡¢¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¿·½É¿´ÎÅÆâ²Ê¤è¤ê¤½¤¤¥á¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://ashitano.clinic/)¡Ê¿·½É±ØÅì¸ýÅÌÊâ3Ê¬¡Ë²£ÉÍ¿´ÎÅÆâ²Ê¤è¤ê¤½¤¤¥á¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://yokohama-ekimae.net/)¡Ê²£ÉÍ±ØÀ¾¸ýÅÌÊâ2Ê¬¡ËÇð¿´ÎÅÆâ²Ê¤è¤ê¤½¤¤¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯(https://kashiwa-ekimae.com/)¡ÊÇð±ØÅÌÊâ0Ê¬¡¢2025Ç¯10·î¥ªー¥×¥óÍ½Äê¡Ë¤ò±¿±Ä¤·³§ÍÍ¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤Ë¤è¤ëµ¤²¹º¹¤È¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯ー¥éー¤Î¸ú¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ë¡ÖÎä¤¨¡×¤Ï¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Î¸¶°ø¤Ë
²Æ¾ì¤Î½ë¤µ¤ò¤·¤Î¤°¤¿¤á¤Ë¼¼Æâ¤Ë¤¤¤ëºÝ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÎäË¼¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤¿Éô²°¤Ë¤¤¤ë¤È¡Ö¾¯¤·´¨¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¿¿²Æ¤Î²¹ÅÙº¹¤Ï¡¢ÂÎ¤Î¼«Î§¿À·Ð¤òÍð¤·ÍÍ¡¹¤ÊÉÔÄ´¤Î¸¶°ø¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆÁ»Ö²ñ¤Ï¡¢²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤È¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¼ÂÂÖ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¿¤á¤½¤Î·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/150463/table/43_1_9f6a31e3c11d7b5260c776c82e170cf3.jpg?v=202508280826 ]
¢£Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¢¤ê
Á´¹ñ¤Î¼Ò²ñ¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«Ä´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ìó3³ä¤ÎÊý¤Ï½µ¤Ë¿ô²ó¤ÏÎäË¼¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤ëÉÑÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ìó3³ä¤ÎÊý¤Ï1½µ´Ö¤Ë1ÅÙ¤ÏÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¾ìÌÌ¤Ï°û¿©Å¹¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø
²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿¾ì½ê¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°û¿©Å¹¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É³°½ÐÀè¤ÇÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£43%¤ÎÊý¤Ï¥¯ー¥éー¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò·Ð¸³
²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢43%¤ÎÊý¤Ï²Æ¾ì¤ÎÎä¤¨¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï·ñÂÕ´¶¤äÆ¬ÄË
²Æ¾ì¤ÎÎä¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ç¤Ê¾É¾õ¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ñÂÕ´¶¤äÆ¬ÄË¤ò´¶¤¸¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à
²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬ºÇÂ¿¤Î²óÅú¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤Þ¤È¤á
º£²ó¤Ï¡¢²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤Ë¤è¤ëÎä¤¨¤¬ÂÎÄ´¤ØÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤òÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó7³ä¤ÎÊý¤Ï²Æ¾ì¤ËÎä¤¨¤ò´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢43%¤Î¿Í¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤¬¸¶°ø¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤ÊÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï·ñÂÕ´¶¤äÆ¬ÄË¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï²¹¤«¤¤°û¤ßÊª¤ò°û¤à¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°û¿©Å¹¤ä¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ê¤É³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÎäË¼¤Ë¤è¤ë´¨¤µ¤ÏÂÐºö¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Æ¾ì¤ÏµÞ¤ÊÎä¤¨¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤ä¾åÃå¤Ê¤É¤ò¥«¥Ð¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ê¤ÉµÞ¤ÊÎä¤¨¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÂÐºö¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤é¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ø
²Æ¾ì¤ÎÎäË¼¤Ë¤è¤ë¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿ºÝ¤Ï¡¢Áá¤á¤Ë¿´ÎÅÆâ²Ê¡¦Àº¿À²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ï½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤ÎÀº¿À¼À´µ¤òÊ»È¯¤µ¤»¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö±¡¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¿È¤Î¾õÂÖ¤ò´Ñ»¡¤·¡¢¤¤áºÙ¤ä¤«¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Áá¤áÁá¤á¤Î¹ÔÆ°¤¬¼«¿È¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
