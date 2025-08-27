聴覚障害のあるホールスタッフが「手話カフェ」、山梨県立美術館レストランにて9月21日（日）に開催

KEIPE株式会社

KEIPE株式会社（本社：山梨県甲府市）が運営する山梨県立美術館カフェ＆レストラン「COLERE

（コレル）」は、2025年9月21日（日）に手話カフェを開催します。手話カフェは、聴覚障害のあるスタッフが「手話言語条例が制定された山梨で、手話を身近に感じられるよう普及に努めたい」と企画しました。ビギナー向けの1DAY手話教室です。

第1回手話カフェ（8月3日）の様子

講師は２人とも聴覚障害を持っています

コレルのスタッフは11名中9名が障害者。メニュー開発・ホール調理・マーケティングなど、障害者と健常者のボーダーを引かずに運営しています。「障害の有無に関わらず、誰もが働くことができる。誰もが来れる、楽しめる」を体現する、ユニバーサルカフェ＆レストランです。

１．コレルは、表も裏方も「障害者があたりまえに働く」レストラン

知的障害、身体障害、精神障害などのスタッフ（11名中9名）が中心となり、表も裏方も健常者と

障害者のボーダーを引かずに、レストランを運営。誰もが活躍できることを体現しています。

２．山梨県の課題「聴覚障害者2,400人に対し、手話通訳士はたった32人」

手話は、ろう者にとって重要な情報伝達手段であると同時に、独自の文法を持つ「言語」です。

しかし、県内の聴覚障害者約2,400人（※1）に対し手話通訳士は32人（※2）と、その不足が課題となっています。

手話カフェで手話や手話言語条例にふれる機会をつくることが「手話を使用しやすい環境づくり」の一助となり、それが「手話を必要とする方の思いが尊重され、だれもが安心して生活できる」ことに繋がると考えます。

※1…山梨県、令和7年3月「年度別身体障害者手帳交付者数」より

※2…社会福祉法人聴力障害者情報文化センター、令和7年5月「手話通訳士登録者数」より

3．企画者コメント 「手話を、身近に感じてほしい」

バリスタ・ホールスタッフ 大久保洋文（聴覚障害）

多くの方に、手話をより身近に感じてほしいと思い企画を立ち上げました。手話カフェを通して「手話言語条例」の存在を知っていただき、手話の楽しさが広まっていくと嬉しいです。

4．全国初の「やまなし手話言語の日（9月23日）」とは？

手話言語条例は、日本各地で「手話の普及と理解」を促進するために制定されています。山梨県では2023年に「山梨県手話言語条例」を施行。条例で、9月23日は「やまなし手話言語の日(https://www.pref.yamanashi.jp/shogai-fks/shuwa/shuwa.html)」と定められました。（条例で手話言語の日を定めたのは全国初）

５．手話カフェ概要 【1DAYビギナー向け手話教室】

６．前回の様子（2025年8月開催の手話カフェ）

７．COLERE（コレル）概要

- 日時： 2025年9月21日（日）10時～11時半- 会場：山梨県立美術館内 ユニバーサルカフェ＆レストランCOLERE（コレル）- 参加費：2,000円（フレンチトーストプレート・ドリンク付き）- 参加定員：12名様 手話未経験の方、大歓迎- 手話カフェ申込方法：電話 055-236-9370、コレル公式InstagramのDMにて（＠colere_yamanashi(https://www.instagram.com/colere_yamanashi/)）- 内容：あいさつ・自己紹介（指文字で名前を伝える）基本表現（ありがとう、こんにちはなど）ドリンクとスイーツを味わいながらゆったり楽しみます。フレンチトーストプレート

ユニバーサルカフェ＆レストラン COLERE（コレル）

住所：山梨県立美術館内（甲府市貢川1-4-27）

営業時間：10時～17時（16時半ラストオーダー）

定休日：月曜（月曜祝日の場合は、月曜営業し火曜休み。他、美術館の休館日に準じます）

座席数：50席（テーブル43席、カウンター7席）

運営事業者：KEIPE株式会社

お客様のお問い合わせ先：055-236-9370

2024年5月オープン。コレルは、お客様もスタッフも主役です。お客様もスタッフも安心して

「これる」場所でありたい、という想いを乗せて「コレル」と名づけました。

山梨県産食材をふんだんに使った料理や、フルーツスムージー、ワインなど、一人でも親子連れでも気軽にご利用いただけます。美術館を観覧せずともレストランだけの利用も可。

コンセプトムービーはこちら(https://youtu.be/KPixcVWDx1g?feature=shared)

KEIPE（ケイプ）株式会社 会社概要

商号 ：KEIPE株式会社

代表者：代表取締役 赤池 侑馬

従業員：約130名

設立 ：2017年10月23日

所在地：KEIPE甲府オフィス／〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目15-2 第5丸銀ビル2階

TEL：055-225-3262 FAX：055-225-3263

URL ：https://keipe.co.jp/

■ 採用情報

現在、KEIPEは就労継続支援A型事業所 見学会参加者と就労サポートスタッフを募集中です。

詳しくはこちらをご覧ください。

就労継続支援A型事業所見学会（事業所利用希望者）はこちら(https://form.run/@keipe-service?_gl=1*vm32gv*_ga*MTU0MTU5NDcwOC4xNzU1MjIyMzA4*_ga%5B)

就労支援サポートスタッフはこちら(https://www.wantedly.com/projects/2168912)

社会課題を『事業開発』で解決するソーシャルベンチャーです

「障がいを特別なものにせず、誰もがそこに居ていい社会」を目指し、障害者と地域の課題解決を目指す事業を展開中。障害者の就労支援事業からスタートし、飲食事業、地域商社事業、資源循環事業、マッチングプラットフォーム事業（物流企業と就労支援事業所のマッチング）など、業界の垣根を越えて「事業づくり」に取り組んでいます。

【本件に関するお問い合わせ先】

KEIPE株式会社

山梨県甲府市丸の内1丁目15-2 第5丸銀ビル 2階A号室

広報担当：田澤

メール：y-tazawa@keipe.co.jp

TEL：080-4742-9065