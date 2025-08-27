ソウルドアウト、独立リーグ球団「香川オリーブガイナーズ」主催試合を冠協賛

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：荒波 修、以下「ソウルドアウト」）は、地域スポーツ振興の一環として、四国アイランドリーグplusの公式球団「香川オリーブガイナーズ」が主催する試合に冠協賛いたしました。

冠試合は2025年8月22日（金）に香川県丸亀市のレクザムボールパーク丸亀で開催され、当日は特設ブースの設置、SNS連動キャンペーン、当社社員による始球式など、地域の皆さまとの交流を目的としたさまざまな取り組みを実施いたしました。

試合概要

・試合名称：ソウルドアウト株式会社 冠試合

・試合日時：2025年08月22日(金) 18:00

・対戦カード：KAGAWA OLIVE GUYNERs VS KOCHI FIGHTING Dogs

・場所：香川県丸亀市金倉町975番地

・試合会場：レクザムボールパーク丸亀

始球式

中国四国エリアグループのエリアマネージャー平田 直久が始球式を務めました。観客の皆さまから温かい拍手が送られ、会場は一体感に包まれました。

SNS連動プレゼントキャンペーン

当日は、会場内の特設ブースにてSNS投稿キャンペーンを実施。先着150名様に、香川オリーブガイナーズとソウルドアウト両社のロゴが入ったオリジナル記念野球ボールをプレゼントいたしました。地域のご家族連れやファンの方々に大変ご好評をいただきました。

ソウルドアウト株式会社 グループ執行役員 浅見 剛コメント

ソウルドアウトは、地域の中堅・中小企業の挑戦に伴走することを使命とし、その実現に向けて”ローカルファースト”というスローガンを掲げて活動しています。香川オリーブガイナーズ様は、香川県唯一のプロ野球球団として、地元ファンへ夢・希望・誇りを届けるとともに、積極的に地域貢献にも取り組まれており、その姿勢は当社の理念と深く通じるものがあります。

今後も、スポーツを通じた地域振興に貢献し、香川オリーブガイナーズ様とともに挑戦を続けてまいります。

香川オリーブガイナーズについて

香川県を拠点に活動し、地域の人々に愛され続ける野球クラブを目指している、プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusに所属する球団です。クラブアイデンティティであるクラブ名とロゴシンボルには、地域への感謝と未来への挑戦の思いが込められています。

クラブ名である「オリーブガイナーズ」は、香川県の県花・県木でもあり象徴的な存在である「オリーブ」と、英語で「勝利者」を意味する「Gainers（ガイナーズ）」を組み合わせた造語で、郷土の誇りを胸に抱き、勝利を積み重ねていく決意を表現しています。ロゴシンボルは、チームの団結と挑戦心を象徴する“オリーブの枝”と、野球を通じて人々をつなぐ“ボール”をモチーフにデザインされています。

スポーツが持つ、関わるすべての人々の心を揺さぶり、地域の未来に活力をもたらす力を信じ、香川県から四国全体、そして日本全国へとその魅力と価値を広げる球団を目指しています。

香川オリーブガイナーズ公式サイト：https://oliveguyners.com/

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に26の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：荒波 修

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/