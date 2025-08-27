【帝国データバンクが解説】2025年7月の倒産件数が今年最多に、粉飾決算や自動車関連企業の破綻が目立つ　今後は緩やかな増加ペースが継続

株式会社帝国データバンク

企業信用調査を手がける株式会社帝国データバンク（本社：東京都港区、代表取締役：後藤信夫）は、公式ホームページにて2025年7月の全国企業倒産集計の解説動画を公開いたしました。

本動画では、2025年7月の企業倒産件数、負債総額、大型倒産事例、主な注目点、そして7月以降の見通しについて約4分で解説します。倒産の背景や今後のリスク、企業の抱える問題点について、最新のデータをもとにわかりやすくお伝えします。

【動画概要】

■タイトル ：倒産集計2025年7月報 ～倒産、今年最多 8カ月ぶりに上場企業が倒産

■公開日時：2025年8月18日（月）会社HPにて公開

■動画URL：https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250818-movie-bankruptcy202507/

2025年7月の倒産件数は956件（前年同月920件、3.9％増）と2カ月連続で増加し、今年最多となりました。負債総額は1,664億7,300万円で、東証グロース上場の「オルツ(https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5154/)」や、パワー半導体向けウエハー製造の「JSファンドリ(https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5145/)」、EV向け二次電池検査システムメーカー「片岡製作所(https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5150/)」などの大型倒産がありました。

今後の注目すべき倒産パターンとしては、トランプ関税やコロナ借換保証を含む「ゼロゼロ融資」、粉飾決算、人手不足、円安を要因とした倒産が挙げられます。2025年の企業倒産は1万件突破も視野に、緩やかな増加が続く見通しです。

■動画の目次

0:08 Point1 2025年7月の倒産について

0:51 Point2 負債総額の動向について

1:43 Point3 注目すべき倒産事例は

2:29 Point4 7月に倒産が目立った分野は

3:18 Point5 今後の注目ポイントは

解説動画の注目点

2025年7月の倒産について

2025年7月の倒産件数は956件（前年同月920件、3.9％増）と2カ月連続で増加し、今年最多となった。倒産件数自体は依然として高水準が続いており、先行きは楽観視できない。

8カ月ぶりに上場企業が倒産

7月の大型倒産を振り返ると、「(株)オルツ」（東証グロース）が民事再生法の適用を申請し、8カ月ぶりに上場企業が倒産した。そのほか、「JSファンドリ」「片岡製作所」などが目立った。

2025年の見通し

2025年後半にかけても、企業を取り巻く経営環境が好転する兆しは乏しい状態で、2025年の企業倒産は年間1万件突破も視野に、緩やかな増加が続く見通し。

◆動画解説者について

内藤修（ないとう・おさむ） 2000年入社。

本社情報部、産業調査部、横浜支店情報部長、情報統括部 情報取材課長を経て、2023年10月から現職。

25年間で約3000社の「倒産した会社」と「倒産しそうな会社」を取材。入社以来一貫して、倒産企業の取材、倒産動向のマクロ分析とともに、注目業界の動向やトピックをまとめた調査レポートの作成を担当。

専門は、倒産動向分析、企業再生研究。横浜市出身。

