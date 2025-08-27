【THEフィッシング】村つる18 富士山をバックにキャスト！ ショアジギング／8月30日(土)放送
テレビ大阪株式会社
つるの剛士（つるの たけし）、ソウダガツオ (C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
村越正海（むらこし せいかい） (C)テレビ大阪
つるの (C)テレビ大阪
つるの (C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
つるの (C)テレビ大阪
ソウダガツオ (C)テレビ大阪
左からつるの・村越 (C)テレビ大阪
村越、シイラ (C)テレビ大阪
シイラ (C)テレビ大阪
つるの、カンパチ (C)テレビ大阪
左から村越・つるの、ソウダガツオ (C)テレビ大阪
つるの (C)テレビ大阪
つるの剛士（つるの たけし）、ソウダガツオ (C)テレビ大阪
【番組名】「THEフィッシング」
村つる18
富士山をバックにキャスト！
ショアジギング
【放送日時】2025年8月30日(土)夕方5：30～6：00
テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞
【出演者】
村越正海（むらこし せいかい）
つるの剛士（つるの たけし）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/
村つる18 富士山をバックにキャスト！ ショアジギング
青い空、青い海、バックには富士山。そして、100ｍ沖には回遊魚の群れ。渚に立ちメタルジグをフルキャスト！
(C)テレビ大阪
村越正海とつるの剛士がジャンルを問わず、様々な釣りを楽しむ人気シリーズ・村つる第18弾、ショアジギング！
村越正海（むらこし せいかい） (C)テレビ大阪
つるの (C)テレビ大阪
今回のフィールドは、日本一の深さを誇る駿河湾の奥に広がる静岡県・千本浜海岸。足元から急角度で深くなっており、岸際に魚が寄ってきやすい地形となっているため、１年中ショアジギングを楽しむことができる。
つるの (C)テレビ大阪
強い日差しが照り付ける中、ひたすらキャストを続ける村つるの２人。すると、沖合にナブラが発生。大型の魚に追われた小魚が海面を逃げ惑っている。一気にボルテージが上がる。しかし、まだメタルジグが届く距離ではない。
(C)テレビ大阪
しばらくすると今度は、おびただしい数の回遊魚の群れが水面を泳ぐ姿をドローンがとらえた！ そして、射程圏内に入ったところで、村つる一気呵成にヒット連発！
つるの (C)テレビ大阪
ソウダガツオ (C)テレビ大阪
左からつるの・村越 (C)テレビ大阪
引き波も手伝い、思ったより力強い引きを堪能しながら、キャスティングゲームで人気の青物やジャンプが得意技のあの魚などが海岸に姿を現す。さらに、誘い方のパターンも掴み、盤石の展開に！
村越、シイラ (C)テレビ大阪
シイラ (C)テレビ大阪
つるの、カンパチ (C)テレビ大阪
潮騒に包まれながら、太平洋の水平線に向かってキャスト。
大物釣りにも負けない爽快、痛快な真夏のショアジギング！
どうぞお楽しみに！
左から村越・つるの、ソウダガツオ (C)テレビ大阪
つるの (C)テレビ大阪