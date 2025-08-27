¡Ú¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡ÛÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼ ¡ØÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡ÙÆþ¾ì·ô¡¦ÆüËÜ¼ò°û¤ßÊüÂêÆÃÀ½¤ª¤Á¤ç¤³ÉÕ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó ÈÎÇä
¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ¡ÊµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅìËÙÀîÄÌ¤ê±ö¾®Ï©¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í Æ£°æ Í§¹Ô¡Ë¤Ï¡¢Åì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡Ê½êºßÃÏ¡§µþÅÔ»Ô±¦µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ³ùÅÄ ÍµÌé¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡Ù¤ÎÆþ¾ì·ô¡¦ÆüËÜ¼ò°û¤ßÊüÂêÆÃÀ½¤ª¤Á¤ç¤³ÉÕ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó¡Ê2Ì¾1¼¼64,200±ß～¢¨Ä«¿©¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦½ÉÇñÀÇ´Þ¤à¡Ë¤ò2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é9Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡×¥¤¥áー¥¸
¡¡2025Ç¯11·î¤Ë³«¶È50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ»þÂå·à¤Î»£±Æ¤ò¥é¥¤¥Ö¸«³Ø¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤È¤·¤Æ1975Ç¯¤ËÅì±ÇµþÅÔ»£±Æ½êÆâ¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå·à¤ÎÀ¤³¦¤ò¥ªー¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÌû¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢»þÂå·à¤ÎÀ»ÃÏ¡¦Åì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¤¬ºÅ¤¹¿è¤ÊÂç¿Í¤ÎÌëº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡Ù¤Ë¤ÆÆüËÜ¼ò°û¤ßÊüÂê¤¬Ìû¤·¤á¤ëÆÃÀ½¤ª¤Á¤ç¤³ÉÕÆþ¾ì·ô¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½©¤ÎµþÅÔÎ¹¹Ô¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç»þ¤ò´¬¤Ìá¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹¾¸Í¤Î³¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢µþÅÔ¤Î¤ª¼ò¤äÌ¾Å¹¤Î¿©»ö¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅì±ÇÌò¼Ô¿Ø¤äµþÅÔ¤ÎÊ¸²½¿Í¡¦¿¦¿Í¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì¡×¤òËþµÊ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª´²¤®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¿è¤ÊÂç¿Í¤ÎÌëº×¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢½©¤Î¾¬¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡¡¾ÜºÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
Åì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼ ¡ØÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡ÙÆþ¾ì·ô¡¦ÆüËÜ¼ò°û¤ßÊüÂêÆÃÀ½¤ª¤Á¤ç¤³ÉÕ¥¹¥Æ¥¤¥×¥é¥ó ÈÎÇä¡¡³µÍ×
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2025Ç¯11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë
¢¨¡ÖÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì¡×¤Ï¡¢³ÆÆü18:00～21:00¡Ê³«¾ì17:30¡Ë¤Ë³«ºÅ
¡ÚÎÁ¡¡¡¡¶â¡Û
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó 22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2124_1_97a31683182390731943ff10015a2d0b.jpg?v=202508280826 ]
¡ÊÄ«¿©¡¢ÀÇ¶â¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦½ÉÇñÀÇ´Þ¤à¡Ë
¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢ ¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥Ä¥¤¥ó¡×¥¤¥áー¥¸
¡ÚÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡Û
¡üÅì±ÇÂÀ¿Á±Ç²èÂ¼¡ÖÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡×¡¦ÆüËÜ¼ò°û¤ßÊüÂêÆÃÀ½¤ª¤Á¤ç¤³ÉÕÆþ¾ì·ô
Âç¿Í1Ì¾ÍÍ1Ëç
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÀ¼Á¾å¡¢Ì¤À®Ç¯¼Ô¤Î¤´Í½Ìó¤Ï¤ª¤³¤È¤ï¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î°û¿©¤ÏÊÌÅÓÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÀìÍÑ¤Î¶â·ô¡ÖÂÀ¿Á¾®È½¡×
¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÂÀ¿Á¾®È½¡×¤Ï²ñ¾ìÆâ¤Ç3,200±ß¡Ê800±ß¡ß4ËçÄÖ¤ê¡Ë¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À
¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¡£Ãæ»ß¤Î¾ì¹ç¡¢±Ç²èÂ¼¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ°ÆÆâ¤¬¤´
¡ÖÂÀ¿Á¹¾¸Í¼ò¾ì ¿§¤Å¤¯²Ö³¡¤ÎÌ´¡×¥¤¥áー¥¸
¡ü¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¥¹¥Æ¥¤¡¡ÆÃÅµ¡¦¥µー¥Ó¥¹
¡ãÁª¤Ù¤ëÄ«¿©¡ä
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥È¥Ã¥× ¥ª¥Ö ¥¥ç¥¦¥È¡Ê14³¬¡Ë¡¡ÍÎ¿©¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åー¡¡
¤Þ¤¿¤Ï¡¢¥ªー¥ë¥Ç¥¤¥À¥¤¥Ë¥ó¥° ¥«¥¶¡Ê1³¬¡Ë ÏÂÍÎ¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§
¡ã¼¼Æâ¥×ー¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥àÌµÎÁ¡ä
¼¼Æâ¥×ー¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤ò±Ä¶È»þ´ÖÆâ¤Ç²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¦¥¨¥ë¥«¥à¥ï¥ó¥É¥ê¥ó¥¯¡ä
ÂÚºßÃæ¤Ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Þ¤¿¤Ï¥Ðー¥°¥é¥Ê¥À¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤´ÂÚºß¤ò¤è¤êË¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÆÃÅµ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/16682/table/2124_2_28e6e0fd2ba98f07f9b58e4851289661.jpg?v=202508280826 ]
¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëµþÅÔ
¢©600¡¾8237 µþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÅìËÙÀîÄÌ¤ê±ö¾®Ï©²¼¥ë¾¾ÌÀÄ®£±ÈÖÃÏ
½ÉÇñÍ½Ìó¡¡075-361-3333(#)¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»þ´Ö¡¡9¡§00～17¡§30