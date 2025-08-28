Samsung Galaxy 新製品： 最新技術を詰め込んだ新製品とGalaxy AI体験を紹介 ～ AI for All すべての人のためにAIを ～

まもなく、最新のGalaxy AI体験の新たな扉が開かれます。

2025年9月4日18時30分（日本時間）に開催のイベントのライブ配信で大画面向けに最適化されたプレミアムAIタブレットやSamsung Galaxy S25シリーズに加わる最新Galaxy AIまで幅広いデバイスでのよりシームレスなモバイル体験をご紹介します。

マルチモーダル機能を通じて、手軽に生産性を上げる新たな基準となるSamsung Galaxyの次なる進化をお楽しみください。

当日のイベントは9月4日18時30分（日本時間）からSamsung.com(https://www.samsung.com/us/）および Samsung YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/embed/qzp2ngQ-76A?si=R6NgEWWtFYdrnRsv）でライブ配信されます。

また、IFAでのSamsung Press Conferenceへの参加や展示ブースの訪問もお待ちしております。

なお、国内発売モデルはSamsung公式サイト(https://www.samsung.com/jp/) にて 2025年9月4日18時30分に公開予定です。

