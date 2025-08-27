株主優待制度における「寄付」について
株式会社ミツウロコグループホールディングス
株式会社ミツウロコグループホールディングス(https://www.mitsuuroko.com/)の株主優待制度では、社会貢献活動の一環として株主優待eGiftコースに寄付制度を設けており、株主様のご選択により優待品に代えてeGift相当金額の寄付を行っております。
本制度にご賛同いただいた株主の皆様に、心より御礼申し上げます。
- 寄付先団体
『一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル』
犬猫のアニマルウェルフェア向上と殺処分問題の根本的な解決、
生物多様性保全に向けた活動への寄付
『こどもの未来応援基金』
学習支援団体や子ども食堂、児童養護施設などの全国の
支援団体への寄付
ミツウロコグループはこれからも「豊かなくらしのにないて」として、お客様と社会に貢献する企業グループを目指してまいります。
