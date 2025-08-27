株主優待制度における「寄付」について

株式会社ミツウロコグループホールディングス

　株式会社ミツウロコグループホールディングス(https://www.mitsuuroko.com/)の株主優待制度では、社会貢献活動の一環として株主優待eGiftコースに寄付制度を設けており、株主様のご選択により優待品に代えてeGift相当金額の寄付を行っております。


本制度にご賛同いただいた株主の皆様に、心より御礼申し上げます。



- 総寄付金額　241,500円※
※2024年度株主優待制度における寄付総額
- 寄付先団体


『一般財団法人クリステル・ヴィ・アンサンブル』

犬猫のアニマルウェルフェア向上と殺処分問題の根本的な解決、


生物多様性保全に向けた活動への寄付






『こどもの未来応援基金』

学習支援団体や子ども食堂、児童養護施設などの全国の


支援団体への寄付






ミツウロコグループはこれからも「豊かなくらしのにないて」として、お客様と社会に貢献する企業グループを目指してまいります。




本件に対するお問合せ先

株式会社ミツウロコグループホールディングス(https://www.mitsuuroko.com/)


ファイナンス＆コントロール


電話03-3275-6300