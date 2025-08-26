アドバンテック株式会社

アドバンテック株式会社（東京都台東区、代表取締役社長 吉永和良）の本社 Advantech Co., Ltd（台湾、TWSE: 2395、以下 アドバンテック）は、NVIDIA(R) Jetson Thor(TM)を搭載した最新のAIエッジコンピューティングシステム「MIC-743」を発表します。

プレスリリース：英文 :https://www.advantech.com/en/resources/news/advantech-unveils-mic-743-delivering-powerful-performance-for-vlm-and-llm-applications-at-the-edge

アドバンテック、VLM・LLM対応の高性能エッジコンピューティングシステム「MIC-743」を発表

2025年8月26日、Advantech Co., Ltd（台湾、TWSE: 2395、以下 アドバンテック）は、NVIDIA(R) Jetson Thor(TM)(https://www.nvidia.com/ja-jp/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-thor/) を搭載した最新のAIエッジコンピューティングシステム「MIC-743」を発表します。本製品は、サーバグレードのAI性能をエッジで実現するために設計されており、VLM（映像言語モデル）やLLM（大規模言語モデル）などの高性能アプリケーションへの導入に対応しています。

VLMおよびLLMに最適化された高性能エッジAIの活用

NVIDIA(R) Jetson Thor(TM)モジュール「Jetson T5000」を搭載したMIC-743は、最大2,070 FP4 TFLOPSのAI処理性能を発揮し、複雑なエッジアプリケーションにおいてリアルタイム推論を可能にします。2,560基のCUDAコアと96基のTensorコアにより、ディープラーニングや画像認識などの高度なAI処理に対応する強力な演算能力を提供します。128GBのLPDDR5Xメモリは、VLM（映像言語モデル）やLLM（大規模言語モデル）などの大規模AIモデルをスムーズに処理するための十分な帯域幅と容量を備えています。

これらの特長により、MIC-743はマルチモーダルAIタスクを同時に実行し、エッジでのVLM・LLM推論や映像解析を可能にします。

最新のMIC-743を体験

MIC-743は、コンパクトで産業用途に適した設計と豊富なI/Oを備えており、工場や研究施設、開発センタなど、さまざまな環境への導入に最適です。各種センサやカメラ、周辺機器とのスムーズな統合を実現し、AIソリューションの迅速な構築を支援します。この柔軟な設計により、開発のスピードアップと導入の迅速化を可能にし、エッジAIの新たな活用領域を切り拓きます。MIC-743の高性能と柔軟性を、ぜひお客様やパートナーの皆様にご体験いただき、エッジAIの可能性をご体験ください。

アドバンテックは2025年8月20日～23日に台北南港展覧館で開催される「Taipei Automation 2025」に出展します。弊社ブースでは、MIC-743を中心に、VLMを活用したエッジAIや、多様なフロントエンドアプリケーションに対応する安定したAI基盤など、最新のソリューションをご紹介いたします。是非ご来場のうえMIC-743の実機デモを直接ご体感ください。

MIC-743の詳細については、最寄りの営業担当者にお問い合わせいただくか、弊社のウェブサイトをご覧ください。(https://www.advantech.com/ja-jp)

【会社概要 ： アドバンテック株式会社】

1983年台湾にて、アドバンテック(研華股份有限公司)を創設。40年以上にわたり産業向けに高品質・高性能のパソコンを開発して参りました。2024年現在、3,000を超える様々なIoT機器をラインナップ。世界26か国95都市にて拠点を構えた産業用パソコン市場の世界シェアNo.1※メーカーとして、「Enable an Intelligent Planet」のビジョンを掲げ、AI × IoTプラットホームサービスを通じ社会課題を解決することで豊かな未来を育むことを目指しています。

※出典元：OMDIA - 産業用PCの市場の世界シェア1位。42.5% (2023年版)

日本においては、1997年に「アドバンテック株式会社」を設立。2018年にオムロン直方株式会社と資本業務提携をし、さらなる販売拡充とともに、市場のご要望に迅速にお応えできるよう設計から生産までを請け負う（DMS/ODM）サービスも展開しています。台湾のスピードとこれまで培ってきた技術力を融合させることで、パートナー様と一緒にエコシステムの共創活動に取り組んでいます。

会社サイト：https://www.advantech.co.jp/

