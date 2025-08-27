ANA あきんど株式会社×株式会社ハブ共同企画 「地域の魅力発信プロジェクト」
ANA あきんど株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社⻑:原 雄三、以下「ANA あきんど」)と株式会社ハブ(本社:東京都千代田区、代表取締役社⻑:太田 剛、以下「ハブ」)は、英国風 PUB を通じて地域の魅力を発信する取り組み、「地域の魅力発信プロジェクト」に取り組んでいます。
本取り組みの第五弾として、三重県(知事:一見 勝之 以下「三重県」)と連携し、三重県の魅力あるお酒や産品を味わっていただける「三重フェア(MIE FAIR)」を、首都圏エリアならびに関⻄エリアの対象 5 店舗で実施します。
■地域の魅力発信プロジェクト「三重フェア(MIE FAIR)」概要
期間:2025 年 9 月 1 日(月) ～ 2025 年 9 月 30 日(火)
実施店舗:
【首都圏エリア】
HUB 羽田空港第 2 ターミナル店 HUB 浜松町店
HUB 新宿⻄口大ガード店
【関⻄エリア】
HUB 三条木屋町店 HUB エキマルシェ大阪ウメスト店
店内の様子 イメージ
実施内容:
①フード+ドリンクメニュー(フェアメニュー)の販売
三重県の魅力あるお酒や産品をご用意しましたので、この機会にぜひ、実施店舗にてお楽しみください。
（表面）
（裏面）
※HUB 羽田空港第2ターミナル店ではハッピーアワーの実施はございません。
(三重フェア(MIE FAIR)参画事業者・提供メニュー一覧)
② ポスター設置とプロモーション動画放映
三重フェア（MIE FAIR）実施の店舗においては、三重県の魅⼒を感じていただけるように、ポスター設置ならびにプロモー ション動画の放映をいたします。三重フェアメニューとともに、お楽しみください。
【店内掲示ポスター（⼀部）】
【プロモーション動画内スライド(一部抜粋)】
プロモーション動画内スライド
※ 画像はイメージです。
三重フェアに参画いただいている事業者様（50 音順)
株式会社伊勢萬 三昌物産株式会社株式会社サンショク https://iseman.co.jp https://sansho-bussan.co.jp/ http://www.sanshoku.co.jp
有限会社二軒茶屋餅角屋本店 農事組合法人百姓工房伊賀の大地 Light https://www.kadoyahonten.co.jp
http://www.instagram.com/
iganodaichi3711https://mie-local-light.com/
ANA あきんどとハブは、今後も地域ならではのお酒や産品、地域の情報を発信し、新たな人流・商流の創出による地域活性化の取り組みを積極的に実施します。
以上