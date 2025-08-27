音声体組成計（左）と3Dセンサー搭載歩数計

「ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル」

健康総合企業の株式会社タニタ（東京都板橋区、代表取締役社長・谷田千里）は、株式会社アトラスの人気ゲーム『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』（以下『P5R』）とコラボレーションした商品を発売します。商品化するのは同作に登場するジョーカー、モナ、スカル、パンサーの4人のキャラクターが音声でナビゲーションする音声体組成計と、同作の怪盗団メンバーをデザインした3D（3軸加速度）センサー搭載歩数計10種の全11アイテム。価格は音声体組成計が2万2000円（税込）、歩数計が3520円（税込)です。タニタオンラインショップ（https://shop.tanita.co.jp/）での予約限定販売となり、本日から予約を受け付けます。予約の締め切りは9月29日午後1時で、発送は12月下旬以降を予定しています。

『ペルソナ』シリーズは現代日本の街を舞台に学校生活や友情、恋愛などの身近な出来事を体験しながら、同時に不可思議な噂や都市伝説などオカルティックな事件に立ち向かうジュブナイルRPG（ロール・プレイング・ゲーム）です。「ペルソナ」（自分の中に眠る「もうひとりの自分」が「伝来の神や悪魔」の姿となって出現したもの）に目覚めた少年少女たちが出会い、幾多の困難にあらがい、成長していく物語が描かれる、全世界累計販売本数2700万本のシリーズです。今回コラボレーションする『P5R』は、数多くのゲームアワードを受賞した人気ゲームで、ある事情から東京の高校に転入することになった主人公が悪しき欲望から人々を救うために「怪盗」となり、人々と絆を結びながら自身に課せられた「更生」を目指す物語が描かれます。普段は健康に関心が低い方にも、今回のコラボをきっかけとしてお気に入りのキャラクターと一緒に楽しみながら健康習慣を身に付けてほしいと考え、今回の企画を実施することにしました。

■音声体組成計「BC-203 ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル」

音声体組成計には、本商品のために新たに収録したセリフを盛り込みました。ジョーカー（CV：福山潤氏）、モナ（CV：大谷育江氏）、スカル（CV：宮野真守氏）、パンサー（CV：水樹奈々氏）の4人が初期設定や計測手順、計測結果などを音声でナビゲートします。「ここからが勝負だぞ。オマエならできるはずだ！」（モナ）や、「おいおい、完璧じゃねーか！ その調子でよろしく頼むぜ！」（スカル）など、計測結果に応じたオリジナルメッセージで毎日の健康づくりを楽しくサポートします。本体は黒を基調としたデザインに同作を象徴する怪盗団のマークとロゴを大胆にあしらい、表示部をゲームで表示される吹き出しのデザインで囲うことで、同作の世界観を表現しました。

音声体組成計の裏面には

作中に登場するアプリ「イセカイナビ」のアイコンをデザイン

■3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル」

歩数計には3Dセンサーが搭載されており、付属のストラップで首から下げるのはもちろん、バッグやポケットに入れた状態でも歩数を正確にカウントできます。『P5R』で追加された新キャラクターのヴァイオレットをはじめ、フォックスやクイーン、ナビなど、10人の怪盗団メンバーの怪盗服姿とコードネームをあしらい、黒と赤のコントラストが利いたデザインに仕上げました。同作の世界観をデザインに反映することで、怪盗団の一人になったような気持ちで歩数計を楽しく使ってもらえると考えています。

全10種類をラインアップする3Dセンサー搭載歩数計

「FB-741 ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル」

「楽しく続けられる」ことが健康づくりには欠かせません。タニタではゲームやアミューズメント分野のIPは継続的な健康づくりに効果的だと考え、これらとコラボした「健康をはかる」機器の商品化に積極的に取り組んでいます。今後も、それぞれの作品が持つ魅力や世界観をファンの皆さんと共有しながら、タニタの商品・サービスに触れる接点を増やしていき、健康づくりへの関心が高くない人も含めた幅広い層の健康づくりをサポートしていきたいと考えています。

■商品・仕様

商品名：音声体組成計「BC-203 ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル」

計測項目：体重、体脂肪率、BMI（体格指数）、筋肉量、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、体内年齢、体水分率

寸法・質量：幅約352mm×高さ約39mm×奥行約300mm、約1.6kg（電池含む）

価格：2万2000円（税込）

商品名：3Dセンサー搭載歩数計「FB-741 ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル」

寸法・質量：幅約36mm×高さ約73mm×奥行約12mm、約28g（電池含む）

価格：3520円（税込）

■『ペルソナ５ ザ・ロイヤルモデル』コラボ特設ページ

https://www.tanita.co.jp/content/p5r/

■権利表記について

画像をご使用の際は下記の表記をお願いします。

©ATLUS. ©SEGA.