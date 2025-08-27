都内最大級のタクシーサイネージメディア「GROWTH」が台湾に初進出

株式会社ベクトル

株式会社ベクトル（本社：東京都港区、代表取締役会長兼社長CEO：西江 肇司、東証プライム：6058、以下ベクトル）は、子会社の株式会社ニューステクノロジー（代表取締役：三浦 純揮 以下ニューステクノロジー）が運営する、東京都内最大級*のタクシーサイネージメディア「THE TOKYO TAXI VISION GROWTH（以下GROWTH）」を台湾にて展開することをお知らせいたします。

本展開にあわせ、台湾大手広告代理店・火星創集股份有限公司（本社：台北市、董事長：朱企成、以下「火星創集」）と合弁で新会社「新里程科技傳媒股份有限公司」（本社：台北市、董事長：木下 研生、以下「新里程科技傳媒」）を設立いたしました。2025年9月1日（月）より、台湾北部エリアおよび高雄市の新幹線口にて、配車アプリ「LINE GO」「yoxi」が保有する約3,500台のタクシー車両にサイネージ端末を設置し、「THE TAIWAN TAXI VISION GROWTH（以下、GROWTH TAIWAN）」のサービスを開始いたします。

[*] 東京特別区・武三交通圏における当社のタクシーサイネージネットワーク導入数は11,500台となります。 特別区・武三交通圏の法人タクシー26,983台（令和5年3月末時点関東運輸局調べ）に対して、約42%のカバー率を誇ります。

■台湾進出の背景

台湾では都市部を中心にタクシー利用が盛んで、「LINE GO」は会員数480万人 、「yoxi」は150万人を突破しています。通勤・ビジネス・観光など幅広いシーンで活用されており、タクシー車内というパーソナル空間で展開されるサイネージ広告は、高い視認性と接触密度を持つ有望な広告媒体です。主な利用者は比較的所得の高い女性と管理職のビジネスパーソン**で、美容や健康食品との親和性が高く注目されています。さらに、空港送迎サービスの利用拡大により、訪日経験が豊富な台湾人へのインバウンドプロモーション効果も期待されます。

ニューステクノロジーは、東京都内を中心に11,500台のタクシーと連携して「GROWTH」を展開し、豊富な運用実績を積み重ねてきました。今回の台湾進出では、そのノウハウを活かし、高品質な広告体験を提供いたします。なお、日系企業としては初めて、台湾でタクシー車内デジタルサイネージ広告事業の展開となります。***まずは3,500台からサービスを開始し、3年以内に規模を倍増させ、7,000台への拡大を目指してまいります。

[**] 当社実施調査（2025年1月）の火星創集のモニターを対象に、台北北部在住の20代～60代の男女1510名にタクシー利用についてヒアリング。

[***] 当社調べ

■「THE TAIWAN TAXI VISION GROWTH」メディア概要

配車アプリ「LINE GO」「yoxi」が保有する台湾の都市部を走行する約3,500台のタクシー車両の後部座席に、12.5インチ・2K相当の高画質タブレットを搭載し、動画広告を配信します。都市部を移動する高所得層を中心とした乗客に向けて、タクシーというパーソナル空間で高精細なタブレットを通して没入感のある広告体験を提供します。また、動画制作からメディア運用までトータルで支援することも可能です。

受付開始 ：2025年9月1日（月）

対象エリア ：台北市・新北市・基隆市、桃園市ならびに高雄市・左營駅周辺（新幹線口）****

車両数 ：約3500台

端末仕様 ：後部座席に12.5インチ・2K相当の高画質タブレットを設置

広告メニュー：10秒／20秒／30秒動画広告（週単位で出稿可能）

配信レポート：視聴数・配信時間帯などを可視化し、PDCA運用をサポート

[****]yoxiは、北部エリアに加え、高雄市の新幹線口（左營駅）を含むタクシーに導入予定。 LINE GOは、台湾北部エリアのみを対象とした展開を予定。

■新里程科技傳媒股份有限公司 董事長：木下 研生 コメント

台湾のメディア市場において、タクシーは日常的に使われる生活動線の一部でありながら、まだ開拓の余地が大きい領域です。日本で成果を上げてきた「GROWTH」のモデルを台湾にローカライズし、広告主・利用者双方にとって価値ある体験を創出していきたいと考えています。今後は配車アプリとの連動型ターゲティング広告や、NFC・QRコードを活用したOMO型施策などへの展開も計画しています。日本・台湾だけでなく世界のブランドの認知拡大をサポートできるように尽力して参ります。

ベクトルグループはアジアを代表するPR会社として、国境を越えてブランド価値の創出を支援してまいります。今後も、テクノロジーとクリエイティブを融合した新たな挑戦を続け、ブランドと消費者をつなぐ最適なコミュニケーションの実現に努めてまいります。

■お問い合わせ先

詳細や金額に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。担当者より個別にご対応させていただきます。

THE TAIWAN TAXI VISION GROWTHサポート担当 E-MAIL：info@newmilestoneinc.com

■LINE GO及びyoxiについて

LINE GOは、台湾の大手自動車製造グループ「裕隆グループ（Yulon Group）」とLINE Taiwanの合弁によって設立されたMaaS統合エコシステム・プラットフォームです。本サービスはLINEアプリとシームレスに連携でき、スムーズなユーザー体験を提供し、スマートモビリティ分野で大きな影響力を持っています。主なユーザー層は、若年層やデジタルリテラシーの高い消費者です。



yoxi（ヨクシー） は、台湾の大手自動車関連グループ「和泰グループ（Hotai Group）」が開発した次世代型スマート配車プラットフォームです。和泰グループは、TOYOTAの台湾における総代理店であり、タクシー業界のデジタル変革・高度化を推進する理念のもと、車両管理と配車サービスを統合した包括的なプラットフォームを開発しました。

TOYOTAの車両をベースに、サービス品質と運用効率を管理し、ビジネスユーザーや海外旅行者から高い信頼を得ています。

【株式会社ニューステクノロジー 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ニューステクノロジー

住 所 : 東京都港区南青山三丁目1番34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 : 2014年10月1日

代 表 者 : 三浦 純揮

資 本 金 : 2,000万円

事業内容 : モビリティプラットフォーム事業（東京都知事登録旅行業第2-8387号）・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

GROWTH U R L : https://growth-tokyo.jp/

U R L : https://newstech.co.jp/

【新里程科技傳媒股份有限公司 会社概要】

会 社 名 : 新里程科技傳媒股份有限公司（New Milestone Co., Ltd.）

住 所 : 台北市中山區民生東路二段145號6樓

設 立 : 2025年4月21日

代 表 者 : 木下 研生

資 本 金 : 75,000,000元

事業内容 : コンテンツクリエイティブ事業、メディアアカウント事業、サイネージ事業

U R L : https://www.growth-taiwan.com/



【株式会社ベクトル 会社概要】

会 社 名 : 株式会社ベクトル

住 所 : 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F

設 立 : 1993 年 3 月 30 日

代 表 者 : 西江 肇司

資 本 金 : 3,038百万円（2024年2月現在）

事業内容 : PR事業、プレスリリース配信事業、ビデオリリース配信事業、ダイレクトマーケティング事業、メディア事業、HRTech 事業、デジタルマーケティング事業、インベストメントベンチャー事業 等

U R L : http://www.vectorinc.co.jp/