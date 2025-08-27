【エステー】使いごこちにこだわったカイロ“薄くて軽い”「はるオンパックス Fit」と“柔らかさ”を追求した「貼らないオンパックス Fit」を新発売

エステー株式会社

エステー株式会社は、使いごこちにこだわったカイロの“薄くて軽い”「はるオンパックス Fit(フィット)」と“柔らかさ”を追求した「貼らないオンパックス Fit(フィット)」を9月8日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなどで新発売します。

価格はオープンですが、店頭での実勢価格は、いずれも税込み360円前後の見込みです。

なお、「はるオンパックス Fit」と「貼らないオンパックス Fit」は、ISO9001取得工場において製造しています。

（商品左から）「はるオンパックス Fit」パッケージ、「貼らないオンパックス Fit」パッケージ

同製品は、“薄さ”や“軽さ”といったカイロの“使いごこち”にこだわって設計。使用感や特徴を重要視している方のニーズに応えたいという思いから、オンパックス Fitシリーズを開発しました。

「はるオンパックス Fit」

「はるオンパックスFit」は、じんわりと温かい温感の、薄くて軽い貼るタイプのカイロです。

レギュラータイプの「はるオンパックス」と比較し、約20％の薄さ、約25％の軽さを実現し、使いごこちにこだわった身体にフィットする設計となっています。

パッケージは「じんわり」とした温かさを表現したグラデーションを背景に、製品特長を伝える“軽”の漢字を大きく表示し、視認性の高いデザインを採用しています。

最高温度は56℃で平均温度は47℃、持続時間は8時間（40℃以上を保持し、持続する時間）。また、内容量は8枚入り、1枚あたりのサイズは13cm×9.5cmとなっています。

「貼らないオンパックス Fit」

「貼らないオンパックスFit」は、しっかりとした温感で手触りの良い貼らないタイプのカイロです。

レギュラータイプの「貼らないオンパックス」に対し、約25%厚い不織布を採用することで握りごこちの良い「柔らかさ」を追求しました。パッケージは、「しっかり」とした温かさを表現したグラデーションを背景に、製品特長を伝える“柔”の漢字を大きく表示し、「はるオンパックス Fit」同様に視認性の高いパッケージデザインを採用しています。

最高温度は66℃で平均温度は53℃、持続時間は18時間（40℃以上を保持し、持続する時間

）。また、内容量は8枚入りで、1枚あたりのサイズは13cm×9.5cmとなっています。

製品情報

・製品名：はるオンパックス Fit

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み360円前後

・発売日：2025年9月8日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：8個入り

・原材料：鉄紛、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、木紛、吸水性樹脂

・持続時間：8時間（40℃以上を保持し、持続する時間）

・初年度販売目標：31万個

・製品名：貼らないオンパックス Fit

・価格：オープン／店頭実勢価格：税込み360円前後

・発売日：2025年9月8日

・ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、ネットショップなど

・内容量：8個入り

・原材料：鉄紛、水、活性炭、バーミキュライト、木紛、塩類、吸水性樹脂

・持続時間：18時間（40℃以上を保持し、持続する時間）

・初年度販売目標：17万個